Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов простых и вкусных закусок

Какие постные закуски можно приготовить на скорую руку

Во время поста можно есть овощи, фрукты, зерновые и крупы Фото: freepik.com

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. В это время нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца, но овощи, фрукты и крупы разрешены. Мы поделимся рецептами вкусных и полезных закусок, которые разнообразят ваше постное меню.

Самый простой рецепт хумуса

Домашний хумус Фото: freepik.com

Ингредиенты:

3 чашки (750 мл) отваренного или консервированного гороха нут

2 дольки чеснока

1/3 чашки тхины (кунжутной пасты)

1/4 чашки свежевыжатого лимонного сока

1 ч. л. соли

Рецепт приготовления:

В кухонном комбайне смешать все ингредиенты. Добавить 4-6 ст. л. холодной воды. Измельчить до очень гладкой массы. Полученную массу выложить на тарелку и полить оливковым маслом и посыпать паприкой. Подавать с овощами или чипсами.

Грибная икра с овощами

Паштет из грибов и овощей Фото: Pixabay

Ингредиенты:

300 г шампиньонов

400 г моркови

1 маленький соленый огурец

200 г лука

120 г побегов молодой спаржи (можно заменить стручковой фасолью)

3 дольки чеснока

черный молотый перец

молотый кайенский перец

соль

1/3 стакана растительного масла

Рецепт приготовления:

Лук очистить и нарезать небольшими кубиками. Грибы произвольно нарезать. Морковь очистить и нарезать кружками. Спаржевые побеги разрубить на 4 части. Чеснок мелко порубить. Спаржу отварить в подсоленной воде в течение 2 минут, промыть под холодной проточной водой. Морковь тоже отварить до готовности и промыть. Откинуть овощи на сито. Налить в сковороду половину масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить оставшееся масло и грибы, готовить до испарения жидкости. Добавить отварную морковь, спаржу и мелко порезанный соленый огурец. Посолить, поперчить по вкусу. Готовить около минуты, помешивая. Остудить. Измельчить все ингредиенты с помощью блендера. Готовую закуску подавать вместе с хлебом.

Фаршированные помидоры с кускусом

Помидоры с кускусом Фото: freepik.com

Ингредиенты:

1/4 стакана + 1 ст.л. оливкового масла

1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока

2 ч.л. кленового сиропа

соль, молотый перец по вкусу

1 стакан кускуса

4 стебля зеленого лука

2 ч.л. мелко порубленного чеснока

4 шт. больших спелых помидоров

1/4 стакана нарезанной мяты

1/4 стакана нарезанной петрушки или кинзы

Рецепт приготовления:

Смешайте 1/4 стакана оливкового масла с лимонным соком, кленовым сиропом, 1 1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки молотого перца. Отложите в сторону. Доведите 1 1/2 стакана воды до кипения. Добавьте кускус и варите на слабом огне, пока вся жидкость не впитается. Добавьте соус из оливкового масла и лимонного сока. Разогрейте в сковороде 1 ст. ложку масла на среднем огне. Добавьте зеленый лук и готовьте, часто помешивая, 2-3 минуты. Добавьте чеснок и готовьте, помешивая, до появления аромата. Это займет 5-10 секунд. Добавьте кускус, нарезанную мяту и петрушку. Помидоры помойте, срежьте верхушку и аккуратно выскоблите мякоть ложкой. Удалите семена и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Слейте лишнюю жидкость и добавьте томаты в кускус. Приправьте солью и перцем.

Диетический фалафель по рецепту Светланы Фус

Фалафель с гарниром Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Нут отварной – 200 г

Кунжут – 1 ст.л.

Зира – 1 ч.л.

Чеснок – 1 зубок

Кинза, петрушка – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Нут измельчить в мясорубке или блендере, добавить кунжут, зиру, измельченный через пресс чеснок, мелко нарезанную кинзу и петрушку, соль и перец. Все хорошо перемешать, слепить небольшие котлетки размером с грецкий орех и обжарить или на сухой сковороде или в 1 ст.л. оливкового масла. Фалафель готов. Благодаря добавлению специй, фалафель имеет необычный пряный вкус. При желании можно добавить сок лимона. Подавать фалафель можно с гарниром и овощами на обед, на ужин с салатом, или же на перекус в лаваше.

Яблочные чипсы с корицей

Яблочные чипсы Фото: Pixabay

Ингредиенты:

2 яблока

Молотая корица

Рецепт приготовления:

Яблоки помыть и нарезать очень тонкими кружочками. Выложить на противень в один слой, посыпать корицей. Готовить в духовке полтора часа (100 С). Перевернуть и поставить еще на 30-40 минут. Остудить и можно есть.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

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