Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов простых и вкусных закусок

Какие постные закуски можно приготовить на скорую руку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Во время поста можно есть овощи, фрукты, зерновые и крупы
Во время поста можно есть овощи, фрукты, зерновые и крупы
Фото: freepik.com

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. В это время нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца, но овощи, фрукты и крупы разрешены. Мы поделимся рецептами вкусных и полезных закусок, которые разнообразят ваше постное меню. 

Самый простой рецепт хумуса

Домашний хумус
Домашний хумус
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 3 чашки (750 мл) отваренного или консервированного гороха нут
  • 2 дольки чеснока
  • 1/3 чашки тхины (кунжутной пасты)
  • 1/4 чашки свежевыжатого лимонного сока
  • 1 ч. л. соли

Рецепт приготовления:

  1. В кухонном комбайне смешать все ингредиенты. Добавить 4-6 ст. л. холодной воды. Измельчить до очень гладкой массы.
  2. Полученную массу выложить на тарелку и полить оливковым маслом и посыпать паприкой.
  3. Подавать с овощами или чипсами.

Грибная икра с овощами

Паштет из грибов и овощей
Паштет из грибов и овощей
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 300 г шампиньонов
  • 400 г моркови
  • 1 маленький соленый огурец 
  • 200 г лука
  • 120 г побегов молодой спаржи (можно заменить стручковой фасолью)
  • 3 дольки чеснока
  • черный молотый перец 
  • молотый кайенский перец
  • соль
  • 1/3 стакана растительного масла

Рецепт приготовления:

  1. Лук очистить и нарезать небольшими кубиками. Грибы произвольно нарезать. Морковь очистить и нарезать кружками. Спаржевые побеги разрубить на 4 части. Чеснок мелко порубить.
  2. Спаржу отварить в подсоленной воде в течение 2 минут, промыть под холодной проточной водой. Морковь тоже отварить до готовности и промыть. Откинуть овощи на сито.
  3. Налить в сковороду половину масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить оставшееся масло и грибы, готовить до испарения жидкости.
  4. Добавить отварную морковь, спаржу и мелко порезанный соленый огурец. Посолить, поперчить по вкусу. Готовить около минуты, помешивая. Остудить.
  5. Измельчить все ингредиенты с помощью блендера. Готовую закуску подавать вместе с хлебом.

Фаршированные помидоры с кускусом

Помидоры с кускусом
Помидоры с кускусом
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана + 1 ст.л. оливкового масла
  • 1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока
  • 2 ч.л. кленового сиропа
  • соль, молотый перец по вкусу
  • 1 стакан кускуса
  •  4 стебля зеленого лука
  • 2 ч.л. мелко порубленного чеснока
  • 4 шт. больших спелых помидоров
  • 1/4 стакана нарезанной мяты
  • 1/4 стакана нарезанной петрушки или кинзы

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте 1/4 стакана оливкового масла с лимонным соком, кленовым сиропом, 1 1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки молотого перца. Отложите в сторону.
  2. Доведите 1 1/2 стакана воды до кипения. Добавьте кускус и варите на слабом огне, пока вся жидкость не впитается. Добавьте соус из оливкового масла и лимонного сока.
  3. Разогрейте в сковороде 1 ст. ложку масла на среднем огне. Добавьте зеленый лук и готовьте, часто помешивая, 2-3 минуты. Добавьте чеснок и готовьте, помешивая, до появления аромата. Это займет 5-10 секунд.
  4. Добавьте кускус, нарезанную мяту и петрушку.
  5. Помидоры помойте, срежьте верхушку и аккуратно выскоблите мякоть ложкой. Удалите семена и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Слейте лишнюю жидкость и добавьте томаты в кускус. Приправьте солью и перцем.

Диетический фалафель по рецепту Светланы Фус

Фалафель с гарниром
Фалафель с гарниром
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Нут отварной – 200 г
  • Кунжут – 1 ст.л.
  • Зира – 1 ч.л.
  • Чеснок – 1 зубок
  • Кинза, петрушка – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Нут измельчить в мясорубке или блендере, добавить кунжут, зиру, измельченный через пресс чеснок, мелко нарезанную кинзу и петрушку, соль и перец. 
  2. Все хорошо перемешать, слепить небольшие котлетки размером с грецкий орех и обжарить или на сухой сковороде или в 1 ст.л. оливкового масла.  Фалафель готов. Благодаря добавлению специй, фалафель имеет необычный пряный вкус. При желании можно добавить сок лимона.
  3. Подавать фалафель можно с гарниром и овощами на обед, на ужин с салатом, или же на перекус в лаваше.

Яблочные чипсы с корицей

Яблочные чипсы
Яблочные чипсы
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 2 яблока
  • Молотая корица

Рецепт приготовления:

  1. Яблоки помыть и нарезать очень тонкими кружочками.
  2. Выложить на противень в один слой, посыпать корицей.
  3. Готовить в духовке полтора часа (100 С).
  4. Перевернуть и поставить еще на 30-40 минут. Остудить и можно есть.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов блюд из картофеля Великий пост 2019: как приготовить шоколадный кекс в микроволновке Великий пост 2019: рецепт шоколадного пудинга с бананами Великий пост 2019: рецепт пирога "Зебра"
рецепты закуски великий пост
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»
Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»
"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Популярные статьи

Сегодня, 15:22Wellness

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

Сегодня, 10:45Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

Сегодня, 07:00Стиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

Сегодня, 06:28Fun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:39Техно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

Вчера, 12:28Шоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

Вчера, 11:46Food

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

Вчера, 10:21Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

Вчера, 10:12Fun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

Вчера, 09:35Техно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

Вчера, 06:39Шоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

16 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление

16 мартаШоу-бизнес

Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора 2019

16 мартаТехно

На зависть Apple: Samsung готовит смартфон мечты

16 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": подробности второго выпуска

Новости партнеров

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
В Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова
В Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Индейка с арахисом на ужин за 25 минут
Индейка с арахисом на ужин за 25 минут