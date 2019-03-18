Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов простых и вкусных закусок
Какие постные закуски можно приготовить на скорую руку
Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. В это время нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца, но овощи, фрукты и крупы разрешены. Мы поделимся рецептами вкусных и полезных закусок, которые разнообразят ваше постное меню.
Самый простой рецепт хумуса
Ингредиенты:
- 3 чашки (750 мл) отваренного или консервированного гороха нут
- 2 дольки чеснока
- 1/3 чашки тхины (кунжутной пасты)
- 1/4 чашки свежевыжатого лимонного сока
- 1 ч. л. соли
Рецепт приготовления:
- В кухонном комбайне смешать все ингредиенты. Добавить 4-6 ст. л. холодной воды. Измельчить до очень гладкой массы.
- Полученную массу выложить на тарелку и полить оливковым маслом и посыпать паприкой.
- Подавать с овощами или чипсами.
Грибная икра с овощами
Ингредиенты:
- 300 г шампиньонов
- 400 г моркови
- 1 маленький соленый огурец
- 200 г лука
- 120 г побегов молодой спаржи (можно заменить стручковой фасолью)
- 3 дольки чеснока
- черный молотый перец
- молотый кайенский перец
- соль
- 1/3 стакана растительного масла
Рецепт приготовления:
- Лук очистить и нарезать небольшими кубиками. Грибы произвольно нарезать. Морковь очистить и нарезать кружками. Спаржевые побеги разрубить на 4 части. Чеснок мелко порубить.
- Спаржу отварить в подсоленной воде в течение 2 минут, промыть под холодной проточной водой. Морковь тоже отварить до готовности и промыть. Откинуть овощи на сито.
- Налить в сковороду половину масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить оставшееся масло и грибы, готовить до испарения жидкости.
- Добавить отварную морковь, спаржу и мелко порезанный соленый огурец. Посолить, поперчить по вкусу. Готовить около минуты, помешивая. Остудить.
- Измельчить все ингредиенты с помощью блендера. Готовую закуску подавать вместе с хлебом.
Фаршированные помидоры с кускусом
Ингредиенты:
- 1/4 стакана + 1 ст.л. оливкового масла
- 1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока
- 2 ч.л. кленового сиропа
- соль, молотый перец по вкусу
- 1 стакан кускуса
- 4 стебля зеленого лука
- 2 ч.л. мелко порубленного чеснока
- 4 шт. больших спелых помидоров
- 1/4 стакана нарезанной мяты
- 1/4 стакана нарезанной петрушки или кинзы
Рецепт приготовления:
- Смешайте 1/4 стакана оливкового масла с лимонным соком, кленовым сиропом, 1 1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки молотого перца. Отложите в сторону.
- Доведите 1 1/2 стакана воды до кипения. Добавьте кускус и варите на слабом огне, пока вся жидкость не впитается. Добавьте соус из оливкового масла и лимонного сока.
- Разогрейте в сковороде 1 ст. ложку масла на среднем огне. Добавьте зеленый лук и готовьте, часто помешивая, 2-3 минуты. Добавьте чеснок и готовьте, помешивая, до появления аромата. Это займет 5-10 секунд.
- Добавьте кускус, нарезанную мяту и петрушку.
- Помидоры помойте, срежьте верхушку и аккуратно выскоблите мякоть ложкой. Удалите семена и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Слейте лишнюю жидкость и добавьте томаты в кускус. Приправьте солью и перцем.
Диетический фалафель по рецепту Светланы Фус
Ингредиенты:
- Нут отварной – 200 г
- Кунжут – 1 ст.л.
- Зира – 1 ч.л.
- Чеснок – 1 зубок
- Кинза, петрушка – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Нут измельчить в мясорубке или блендере, добавить кунжут, зиру, измельченный через пресс чеснок, мелко нарезанную кинзу и петрушку, соль и перец.
- Все хорошо перемешать, слепить небольшие котлетки размером с грецкий орех и обжарить или на сухой сковороде или в 1 ст.л. оливкового масла. Фалафель готов. Благодаря добавлению специй, фалафель имеет необычный пряный вкус. При желании можно добавить сок лимона.
- Подавать фалафель можно с гарниром и овощами на обед, на ужин с салатом, или же на перекус в лаваше.
Яблочные чипсы с корицей
Ингредиенты:
- 2 яблока
- Молотая корица
Рецепт приготовления:
- Яблоки помыть и нарезать очень тонкими кружочками.
- Выложить на противень в один слой, посыпать корицей.
- Готовить в духовке полтора часа (100 С).
- Перевернуть и поставить еще на 30-40 минут. Остудить и можно есть.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:
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