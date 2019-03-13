Великий пост 2019: три рецепта рагу из овощей

Тушеные овощи – идеальное блюдо для поста

Постное рагу из овощей Фото: Depositphotos

Великий пост 2019 пройдет с 11 марта по 27 апреля. В это время принято питаться крупами, бобовыми и овощами. Мы поделимся лучшими рецептами овощных рагу, которые можно приготовить в мультиварке, духовке и на сковороде.

Овощное рагу в мультиварке

Рагу в мультиварке Фото: Getty Images

Ингредиенты:

600 г картофеля

500 г белокочанной капусты

400 г баклажанов

150 г помидоров

150 г моркови

100 г репчатого лука

50 г растительного масла

2-3 зубчика чеснока

200 мл воды

соль

специи

зелень

Рецепт приготовления:

Подготовить овощи. Картофель, помидоры, лук, морковь и чеснок очистить от кожицы. Нарезать картофель, баклажаны, капусту и томаты кубиками по 2 см. Лук и морковь нарезать кубиками по 1 см, чеснок мелко порубить. Сложить все ингредиенты в чашу мультиварки. Добавить растительное масло, соль и специи. Перемешать. Закрыть крышку и готовить в режиме "Тушение" 1 час. Перед подачей посыпать овощное рагу нарезанной зеленью.

Соте из овощей в духовке

Овощное соте в духовке Фото: Pixabay

Ингредиенты:

2 баклажана или цуккини

2 помидора

2 сладких перца

2 моркови

3 лука-шалот

2-3 зубчика чеснока

соль, перец

зелень – для подачи

2-3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. сахара

1 ст.л. уксуса

Рецепт приготовления:

Все овощи тщательно моем и сушим бумажным полотенцем. Баклажаны нарезаем кольцами толщиной приблизительно 1 см, натираем кольца солью и оставляем на некоторое время (пока занимаемся другими овощами). Помидоры заливаем на минуту кипятком и очищаем от шкурки. Разрезаем каждый томат на шесть частей. Перцы очищаем от плодоножек, сердцевины и семян и тоже разрезаем дольками на шесть частей. Морковь чистим, режем крупными продольными брусочками. Отдельно обжариваем на сковороде дольки баклажанов или цукккини, перцы и помидоры. Выкладываем их на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 С. Но хорошо разогретую сковороду добавляем небольшое количество оливкового масла. Выкладываем на нее очищенные луковички шалота, морковь и быстро обжариваем до золотистого цвета. Уменьшаем огонь до минимума, добавляем на сковороду по столовой ложке сахара и уксуса. Немного припускаем лук с морковкой на сковороде и добавляем к основным овощам на противень, равномерно распределив по всем овощам. В это же время на противень добавляем пару зубчиков чеснока. В общей сложности соте готовится в духовке около 50 минут. После того, как противень извлекли из духовки, в соте можно положить пару листиков лаврового листа и присыпать сверху рубленой зеленью и чесноком. Блюдо можно подавать горячим, но если дать немного настояться – будет еще вкуснее.

Быстрый рататуй на сковороде

Быстрый рататуй Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 ст.л. оливкового масла

1 красный болгарский перец

1 желтый болгарский перец

2 зубчика чеснока

1 баклажан

2 цуккини

1 ст.л. красного винного уксуса

6 маленьких помидоров

1/4 стакана воды

соль

сахар

молотый перец

2 веточки базилика

Рецепт приготовления:

Нагреть оливковое масло в большой сковороде с толстым дном на среднем огне. Добавить нарезанный болгарский перец и измельченный чеснок. Готовить, помешивая, в течение 3-5 минут. Нарезать баклажан и цуккини, посолить и оставить постоять на несколько минут. Промыть и добавить в сковороду. Жарить, помешивая, 3-5 минут. Добавить красный винный уксус и нарезанные помидоры без кожицы, готовить в течение 30 секунд. Влить 1/4 стакана воды. Если помидоры кислые, можно добавить немного сахара. Приправить солью и перцем, добавить нарезанный базилик. Довести до кипения. Тушить на медленном огне под крышкой 5 минут, пока овощи не станут мягкими и соус не загустеет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постное рагу с картофелем и кабачками. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом картофеля фри в духовке.

Смотрите видео, как правильно хранить овощи:

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