Великий пост 2019: три рецепта рагу из овощей
Тушеные овощи – идеальное блюдо для поста
Великий пост 2019 пройдет с 11 марта по 27 апреля. В это время принято питаться крупами, бобовыми и овощами. Мы поделимся лучшими рецептами овощных рагу, которые можно приготовить в мультиварке, духовке и на сковороде.
Овощное рагу в мультиварке
Ингредиенты:
- 600 г картофеля
- 500 г белокочанной капусты
- 400 г баклажанов
- 150 г помидоров
- 150 г моркови
- 100 г репчатого лука
- 50 г растительного масла
- 2-3 зубчика чеснока
- 200 мл воды
- соль
- специи
- зелень
Рецепт приготовления:
- Подготовить овощи. Картофель, помидоры, лук, морковь и чеснок очистить от кожицы.
- Нарезать картофель, баклажаны, капусту и томаты кубиками по 2 см.
- Лук и морковь нарезать кубиками по 1 см, чеснок мелко порубить.
- Сложить все ингредиенты в чашу мультиварки. Добавить растительное масло, соль и специи. Перемешать.
- Закрыть крышку и готовить в режиме "Тушение" 1 час.
- Перед подачей посыпать овощное рагу нарезанной зеленью.
Соте из овощей в духовке
Ингредиенты:
- 2 баклажана или цуккини
- 2 помидора
- 2 сладких перца
- 2 моркови
- 3 лука-шалот
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, перец
- зелень – для подачи
- 2-3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. уксуса
Рецепт приготовления:
- Все овощи тщательно моем и сушим бумажным полотенцем.
- Баклажаны нарезаем кольцами толщиной приблизительно 1 см, натираем кольца солью и оставляем на некоторое время (пока занимаемся другими овощами).
- Помидоры заливаем на минуту кипятком и очищаем от шкурки. Разрезаем каждый томат на шесть частей.
- Перцы очищаем от плодоножек, сердцевины и семян и тоже разрезаем дольками на шесть частей.
- Морковь чистим, режем крупными продольными брусочками.
- Отдельно обжариваем на сковороде дольки баклажанов или цукккини, перцы и помидоры. Выкладываем их на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 С.
- Но хорошо разогретую сковороду добавляем небольшое количество оливкового масла. Выкладываем на нее очищенные луковички шалота, морковь и быстро обжариваем до золотистого цвета.
- Уменьшаем огонь до минимума, добавляем на сковороду по столовой ложке сахара и уксуса. Немного припускаем лук с морковкой на сковороде и добавляем к основным овощам на противень, равномерно распределив по всем овощам. В это же время на противень добавляем пару зубчиков чеснока.
- В общей сложности соте готовится в духовке около 50 минут. После того, как противень извлекли из духовки, в соте можно положить пару листиков лаврового листа и присыпать сверху рубленой зеленью и чесноком.
- Блюдо можно подавать горячим, но если дать немного настояться – будет еще вкуснее.
Быстрый рататуй на сковороде
Ингредиенты:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 красный болгарский перец
- 1 желтый болгарский перец
- 2 зубчика чеснока
- 1 баклажан
- 2 цуккини
- 1 ст.л. красного винного уксуса
- 6 маленьких помидоров
- 1/4 стакана воды
- соль
- сахар
- молотый перец
- 2 веточки базилика
Рецепт приготовления:
- Нагреть оливковое масло в большой сковороде с толстым дном на среднем огне.
- Добавить нарезанный болгарский перец и измельченный чеснок. Готовить, помешивая, в течение 3-5 минут.
- Нарезать баклажан и цуккини, посолить и оставить постоять на несколько минут. Промыть и добавить в сковороду. Жарить, помешивая, 3-5 минут.
- Добавить красный винный уксус и нарезанные помидоры без кожицы, готовить в течение 30 секунд. Влить 1/4 стакана воды. Если помидоры кислые, можно добавить немного сахара.
- Приправить солью и перцем, добавить нарезанный базилик. Довести до кипения. Тушить на медленном огне под крышкой 5 минут, пока овощи не станут мягкими и соус не загустеет.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постное рагу с картофелем и кабачками. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом картофеля фри в духовке.
Смотрите видео, как правильно хранить овощи:
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Источник: Сегодня