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Великий пост 2019: три рецепта рагу из овощей

Тушеные овощи – идеальное блюдо для поста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:19
Постное рагу из овощей
Постное рагу из овощей
Фото: Depositphotos

Великий пост 2019 пройдет с 11 марта по 27 апреля. В это время принято питаться крупами, бобовыми и овощами. Мы поделимся лучшими рецептами овощных рагу, которые можно приготовить в мультиварке, духовке и на сковороде.

Овощное рагу в мультиварке

Рагу в мультиварке
Рагу в мультиварке
Фото: Getty Images

Ингредиенты:

  • 600 г картофеля
  • 500 г белокочанной капусты
  • 400 г баклажанов
  • 150 г помидоров
  • 150 г моркови
  • 100 г репчатого лука
  • 50 г растительного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 200 мл воды
  • соль
  • специи
  • зелень

Рецепт приготовления:

  1. Подготовить овощи. Картофель, помидоры, лук, морковь и чеснок очистить от кожицы.
  2. Нарезать картофель, баклажаны, капусту и томаты кубиками по 2 см.
  3. Лук и морковь нарезать кубиками по 1 см, чеснок мелко порубить.
  4. Сложить все ингредиенты в чашу мультиварки. Добавить растительное масло, соль и специи. Перемешать.
  5. Закрыть крышку и готовить в режиме "Тушение" 1 час. 
  6. Перед подачей посыпать овощное рагу нарезанной зеленью.

Соте из овощей в духовке

Овощное соте в духовке
Овощное соте в духовке
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 2 баклажана или цуккини
  • 2 помидора
  • 2 сладких перца
  • 2 моркови
  • 3 лука-шалот
  • 2-3 зубчика чеснока
  • соль, перец
  • зелень – для подачи
  • 2-3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. уксуса

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи тщательно моем и сушим бумажным полотенцем.
  2. Баклажаны нарезаем кольцами толщиной приблизительно 1 см, натираем кольца солью и оставляем на некоторое время (пока занимаемся другими овощами).
  3. Помидоры заливаем на минуту кипятком и очищаем от шкурки. Разрезаем каждый томат на шесть частей.
  4. Перцы очищаем от плодоножек, сердцевины и семян и тоже разрезаем дольками на шесть частей.
  5. Морковь чистим, режем крупными продольными брусочками.
  6. Отдельно обжариваем на сковороде дольки баклажанов или цукккини, перцы и помидоры. Выкладываем их на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 С.
  7. Но хорошо разогретую сковороду добавляем небольшое количество оливкового масла. Выкладываем на нее очищенные луковички шалота, морковь и быстро обжариваем до золотистого цвета.
  8. Уменьшаем огонь до минимума, добавляем на сковороду по столовой ложке сахара и уксуса. Немного припускаем лук с морковкой на сковороде и добавляем к основным овощам на противень, равномерно распределив по всем овощам. В это же время на противень добавляем пару зубчиков чеснока.
  9. В общей сложности соте готовится в духовке около 50 минут. После того, как противень извлекли из духовки, в соте можно положить пару листиков лаврового листа и присыпать сверху рубленой зеленью и чесноком.
  10. Блюдо можно подавать горячим, но если дать немного настояться – будет еще вкуснее.

Быстрый рататуй на сковороде

Быстрый рататуй
Быстрый рататуй
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 красный болгарский перец
  • 1 желтый болгарский перец
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 баклажан
  • 2 цуккини
  • 1 ст.л. красного винного уксуса
  • 6 маленьких помидоров
  • 1/4 стакана воды
  • соль
  • сахар 
  • молотый перец
  • 2 веточки базилика

Рецепт приготовления:

  1. Нагреть оливковое масло в большой сковороде с толстым дном на среднем огне.
  2. Добавить нарезанный болгарский перец и измельченный чеснок. Готовить, помешивая, в течение 3-5 минут.
  3. Нарезать баклажан и цуккини, посолить и оставить постоять на несколько минут. Промыть и добавить в сковороду. Жарить, помешивая, 3-5 минут. 
  4. Добавить красный винный уксус и нарезанные помидоры без кожицы, готовить в течение 30 секунд. Влить 1/4 стакана воды. Если помидоры кислые, можно добавить немного сахара.
  5. Приправить солью и перцем, добавить нарезанный базилик. Довести до кипения. Тушить на медленном огне под крышкой 5 минут, пока овощи не станут мягкими и соус не загустеет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постное рагу с картофелем и кабачками. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом картофеля фри в духовке.

Смотрите видео, как правильно хранить овощи:

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Источник: Сегодня
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