Великий пост 2020: как провести его без стресса для организма

Узнайте, каким должно быть питание во время Великого поста

Уже сегодня у верующих восточного обряда начинается Великий пост на семь недель. Он самый главный и самый строгий в церковном году. В течение 48-ми дней следует воздерживаться от мяса, молочных продуктов и яиц. Впрочем, врачи предупреждают, что пост – не диета, поэтому советуют к ограничениям в рационе относиться с умом. Ведь резкий отказ, например, от мяса, может привести к проблемам со здоровьем.

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"Если человек не балансирует свой рацион по белкам и жирам, например, в нем недостаточно жира, это может спровоцировать то, что будет застаиваться желчь и это может привести к развитию желчно-каменной болезни, полипов в желчном пузыре. А если нет желчного пузыря, может привести к холестазу", – говорит диетолог Юлия Поворознюк.

Специалист по питанию добавляет, что самая распространенная ошибка во время поста – злоупотреблять хлебобулочными изделиями. Они имеют высокий гликемический индекс, и именно такой рацион приводит к недостатку витамина В1, появлению запоров и набору веса.

Можно употреблять в основном рис, белый хлеб и картофель и нарваться на нехватку витаминов и белковой пищи. А можно есть разнообразную растительную пищу и получать витамины, микроэлементы, клетчатку, и, как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и крепкий иммунитет.

Великий пост длится семь недель Фото: freepik.com

Чтобы избежать авитаминоза, вызванного отсутствием жиров, врачи рекомендуют налегать на орехи и семечки. Их можно сочетать с морковью или курагой – так жирорастворимый витамин А будет лучше усваиваться.

Так же постепенно следует и выходить из поста. Застолье с шашлыками, вместо гречки с грибами станет настоящим стрессом для организма и может привести к лишнему весу и расстройству желудка.

Напомним, ранее мы делились календарем питания в Великий пост. "Сегодня" также писали, что приготовить на завтрак в пост.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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