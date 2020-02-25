Великий пост-2020: полезное меню на день

Рецепты вкусных постных с фото

Великий пост в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля. Семь недель, до самой Пасхи верующим рекомендовано воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Исключение – маленькие дети, беременные, путешественники и больные.

Великий пост – прекрасный повод включить в свой рацион разнообразную растительную пищу и получать витамины, микроэлементы, клетчатку, и, как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и крепкий иммунитет. Предлагаем вам меню полезных и вкусных постных блюд на день.

Хумус из нута с авокадо

Хумус с авокадо и нутом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Консервированный горох-нут, без жидкости и промытый – 1 банка

Паста тахини – 1 ст.л.

Авокадо – 2 маленьких

Лимонный сок – 2-3 ст.л (или по вкусу)

Оливковое масло – 2 ст.л.

Вода бутилированная – 3-5 ст.л.

Соль, перец

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды. Перемолоть до получения гладкой массы. Добавить воду по вкусу и еще раз взбить. Хумус с авокадо можно есть вместе с питой, кукурузными чипсами или крекерами.

Смотрите видео, как звезды соблюдают Великий пост:

Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой

Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

5 ст. л. клюквы

500 г квашеной капусты

1 пучок зеленого лука

1 кисло-сладкое яблоко

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сахара

Петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте яблоко, удалите сердцевину. Нарежьте фрукт на тонкие дольки. Зелень промойте, высушите и измельчите. Клюкву также промойте, просушите бумажным полотенцем. Столовую ложку клюквы разомните в чашке. Сок ягоды отцедите, соедините с оливковым маслом. Туда же пересыпьте сахар. Эту заправку хорошенько перемешайте вилкой. В глубокой миске смешайте квашеную капусту и яблоко. Присыпьте блюдо оставшимися ягодами клюквы, рубленой зеленью. Заправьте салат, снова перемешайте и подавайте на стол.

Постный суп-пюре из брокколи

Суп из брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 мл воды или бульона

400 г брокколи

1 луковица

1 небольшая морковь

2 дольки чеснока

Оливковое масло

Петрушка

Соль, перец

Для подачи:

Хлебные гренки или крекеры

Семена льна, кунжута

Оливковое масло

Способ приготовления:

Лук и морковь очистить, нарезать на небольшие куски. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, пассеровать овощи несколько минут, пока лук не станет прозрачным. Добавить мелко нарубленный чеснок, пассеровать все еще одну-две минуты. Положить в кастрюлю брокколи, разделенную на соцветия. Влить воду или бульон, добавить соль и перец. Когда бульон закипит, варить около пяти минут и добавить веточки петрушки. Варить суп до готовности овощей, еще около 10 минут. Из готового супа вынуть веточки петрушки, измельчить блендером, если необходимо, добавить немного воды или бульона. Подавать суп с гренками или крекерами.

Постная запеканка из картофеля с рыбой

Запеканка из картофеля и рыбы постная Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг рыбы, например, трески

1 кг картофеля

2 средних луковицы

1-2 ст.л. панировочных сухарей

1-2 ст.л. растительного масла

1-2 ч.л. соли

1 ч.л. черного молотого перца

Сушеные травы (укроп, петрушка, базилик) – по желанию

Способ приготовления:

Если вы используете целую рыбину, разделайте ее на филе, удалив кожу и кости. Филе рыбы нарезать небольшими кусочками. Лук почистить и очень мелко нарезать. Картофель нарезать тонкими пластинками. Дно и борта формы для выпечки смазать маслом и посыпать панировочными сухарями. Первым слоем выложить ломтики картофеля – плотно, внахлест, без пропусков. Посолить и поперчить. Второй слой – рыбное филе. Посолить и поперчить. Третий слой – лук. Четвертый слой – ломтики картофеля. Смазать их маслом, посолить, поперчить и, по желанию, посыпать сушеными травами. Накрыть форму для выпечки фольгой, уплотнить, и сделать вилкой отверстия для выхода пара. Запекать в духовке при 180 °С в течение полутора часов. Первый час запекать под фольгой, затем фольгу убрать и готовить еще полчаса, чтобы картофель подрумянился.

Постные котлеты из фасоли с грибами

Постные котлеты из фасоли Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 банка (330 г) фасоли в томатном соусе с грибами и овощами

3-5 ст.л. муки плюс для панировки

120 г белого хлеба

1 пучок зелени (петрушка, укроп, кинза)

1 ч.л. зиры

Лимонный сок – по вкусу

Соль, перец

Способ приготовления:

Фасоль вместе с заливкой выложить в блендер. Поломать хлеб на кусочки и добавить к фасоли. Измельчить. Затем добавить зелень, зиру, соль, перец и лимонный сок. Еще раз измельчить. В полученную смесь добавить муку. Хорошо перемешать. Ложкой набирая получившуюся массу, сформировать котлеты, обвалять в муке. Обжарить с двух сторон на растительном масле. Подавать можно с томатным соусом и зеленым салатом.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

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