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Великий пост-2020: полезное меню на день

Рецепты вкусных постных с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16

Великий пост в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля. Семь недель, до самой Пасхи верующим рекомендовано воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Исключение – маленькие дети, беременные, путешественники и больные.

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Великий пост – прекрасный повод включить в свой рацион разнообразную растительную пищу и получать витамины, микроэлементы, клетчатку, и, как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и крепкий иммунитет. Предлагаем вам меню полезных и вкусных постных блюд на день.

Хумус из нута с авокадо

Хумус с авокадо и нутом
Хумус с авокадо и нутом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Консервированный горох-нут, без жидкости и промытый – 1 банка
  • Паста тахини – 1 ст.л.
  • Авокадо – 2 маленьких
  • Лимонный сок – 2-3 ст.л (или по вкусу)
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Вода бутилированная – 3-5 ст.л.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды.
  2. Перемолоть до получения гладкой массы.
  3. Добавить воду по вкусу и еще раз взбить.
  4. Хумус с авокадо можно есть вместе с питой, кукурузными чипсами или крекерами.

Смотрите видео, как звезды соблюдают Великий пост:

Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой

Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой
Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 5 ст. л. клюквы
  • 500 г квашеной капусты
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 кисло-сладкое яблоко
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. сахара
  • Петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте яблоко, удалите сердцевину. Нарежьте фрукт на тонкие дольки.
  2. Зелень промойте, высушите и измельчите.
  3. Клюкву также промойте, просушите бумажным полотенцем.
  4. Столовую ложку клюквы разомните в чашке. Сок ягоды отцедите, соедините с оливковым маслом. Туда же пересыпьте сахар. Эту заправку хорошенько перемешайте вилкой.
  5. В глубокой миске смешайте квашеную капусту и яблоко. Присыпьте блюдо оставшимися ягодами клюквы, рубленой зеленью.
  6. Заправьте салат, снова перемешайте и подавайте на стол.

Постный суп-пюре из брокколи

Суп из брокколи
Суп из брокколи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 мл воды или бульона
  • 400 г брокколи
  • 1 луковица
  • 1 небольшая морковь
  • 2 дольки чеснока
  • Оливковое масло
  • Петрушка
  • Соль, перец

Для подачи:

  • Хлебные гренки или крекеры
  • Семена льна, кунжута
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Лук и морковь очистить, нарезать на небольшие куски. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, пассеровать овощи несколько минут, пока лук не станет прозрачным. Добавить мелко нарубленный чеснок, пассеровать все еще одну-две минуты.
  2. Положить в кастрюлю брокколи, разделенную на соцветия. Влить воду или бульон, добавить соль и перец. Когда бульон закипит, варить около пяти минут и добавить веточки петрушки.
  3. Варить суп до готовности овощей, еще около 10 минут. Из готового супа вынуть веточки петрушки, измельчить блендером, если необходимо, добавить немного воды или бульона.
  4. Подавать суп с гренками или крекерами.

Постная запеканка из картофеля с рыбой

Запеканка из картофеля и рыбы постная
Запеканка из картофеля и рыбы постная
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг рыбы, например, трески
  • 1 кг картофеля
  • 2 средних луковицы
  • 1-2 ст.л. панировочных сухарей
  • 1-2 ст.л. растительного масла
  • 1-2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. черного молотого перца
  • Сушеные травы (укроп, петрушка, базилик) – по желанию

Способ приготовления:

  1. Если вы используете целую рыбину, разделайте ее на филе, удалив кожу и кости.
  2. Филе рыбы нарезать небольшими кусочками.
  3. Лук почистить и очень мелко нарезать.
  4. Картофель нарезать тонкими пластинками.
  5. Дно и борта формы для выпечки смазать маслом и посыпать панировочными сухарями.
  6. Первым слоем выложить ломтики картофеля – плотно, внахлест, без пропусков. Посолить и поперчить.
  7. Второй слой – рыбное филе. Посолить и поперчить.
  8. Третий слой – лук.
  9. Четвертый слой – ломтики картофеля. Смазать их маслом, посолить, поперчить и, по желанию, посыпать сушеными травами.
  10. Накрыть форму для выпечки фольгой, уплотнить, и сделать вилкой отверстия для выхода пара.
  11. Запекать в духовке при 180 °С в течение полутора часов. Первый час запекать под фольгой, затем фольгу убрать и готовить еще полчаса, чтобы картофель подрумянился.

Постные котлеты из фасоли с грибами

Постные котлеты из фасоли
Постные котлеты из фасоли
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка (330 г) фасоли в томатном соусе с грибами и овощами
  • 3-5 ст.л. муки плюс для панировки
  • 120 г белого хлеба
  • 1 пучок зелени (петрушка, укроп, кинза)
  • 1 ч.л. зиры
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Фасоль вместе с заливкой выложить в блендер.
  2. Поломать хлеб на кусочки и добавить к фасоли. Измельчить.
  3. Затем добавить зелень, зиру, соль, перец и лимонный сок. Еще раз измельчить. В полученную смесь добавить муку. Хорошо перемешать.
  4. Ложкой набирая получившуюся массу, сформировать котлеты, обвалять в муке.
  5. Обжарить с двух сторон на растительном масле.
  6. Подавать можно с томатным соусом и зеленым салатом.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

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Источник: Сегодня
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