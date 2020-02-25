Великий пост-2020: полезное меню на день
Рецепты вкусных постных с фото
Великий пост в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля. Семь недель, до самой Пасхи верующим рекомендовано воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Исключение – маленькие дети, беременные, путешественники и больные.
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Великий пост – прекрасный повод включить в свой рацион разнообразную растительную пищу и получать витамины, микроэлементы, клетчатку, и, как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и крепкий иммунитет. Предлагаем вам меню полезных и вкусных постных блюд на день.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Консервированный горох-нут, без жидкости и промытый – 1 банка
- Паста тахини – 1 ст.л.
- Авокадо – 2 маленьких
- Лимонный сок – 2-3 ст.л (или по вкусу)
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Вода бутилированная – 3-5 ст.л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды.
- Перемолоть до получения гладкой массы.
- Добавить воду по вкусу и еще раз взбить.
- Хумус с авокадо можно есть вместе с питой, кукурузными чипсами или крекерами.
Смотрите видео, как звезды соблюдают Великий пост:
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 5 ст. л. клюквы
- 500 г квашеной капусты
- 1 пучок зеленого лука
- 1 кисло-сладкое яблоко
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. сахара
- Петрушка – по вкусу
Способ приготовления:
- Помойте яблоко, удалите сердцевину. Нарежьте фрукт на тонкие дольки.
- Зелень промойте, высушите и измельчите.
- Клюкву также промойте, просушите бумажным полотенцем.
- Столовую ложку клюквы разомните в чашке. Сок ягоды отцедите, соедините с оливковым маслом. Туда же пересыпьте сахар. Эту заправку хорошенько перемешайте вилкой.
- В глубокой миске смешайте квашеную капусту и яблоко. Присыпьте блюдо оставшимися ягодами клюквы, рубленой зеленью.
- Заправьте салат, снова перемешайте и подавайте на стол.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 мл воды или бульона
- 400 г брокколи
- 1 луковица
- 1 небольшая морковь
- 2 дольки чеснока
- Оливковое масло
- Петрушка
- Соль, перец
Для подачи:
- Хлебные гренки или крекеры
- Семена льна, кунжута
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Лук и морковь очистить, нарезать на небольшие куски. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, пассеровать овощи несколько минут, пока лук не станет прозрачным. Добавить мелко нарубленный чеснок, пассеровать все еще одну-две минуты.
- Положить в кастрюлю брокколи, разделенную на соцветия. Влить воду или бульон, добавить соль и перец. Когда бульон закипит, варить около пяти минут и добавить веточки петрушки.
- Варить суп до готовности овощей, еще около 10 минут. Из готового супа вынуть веточки петрушки, измельчить блендером, если необходимо, добавить немного воды или бульона.
- Подавать суп с гренками или крекерами.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг рыбы, например, трески
- 1 кг картофеля
- 2 средних луковицы
- 1-2 ст.л. панировочных сухарей
- 1-2 ст.л. растительного масла
- 1-2 ч.л. соли
- 1 ч.л. черного молотого перца
- Сушеные травы (укроп, петрушка, базилик) – по желанию
Способ приготовления:
- Если вы используете целую рыбину, разделайте ее на филе, удалив кожу и кости.
- Филе рыбы нарезать небольшими кусочками.
- Лук почистить и очень мелко нарезать.
- Картофель нарезать тонкими пластинками.
- Дно и борта формы для выпечки смазать маслом и посыпать панировочными сухарями.
- Первым слоем выложить ломтики картофеля – плотно, внахлест, без пропусков. Посолить и поперчить.
- Второй слой – рыбное филе. Посолить и поперчить.
- Третий слой – лук.
- Четвертый слой – ломтики картофеля. Смазать их маслом, посолить, поперчить и, по желанию, посыпать сушеными травами.
- Накрыть форму для выпечки фольгой, уплотнить, и сделать вилкой отверстия для выхода пара.
- Запекать в духовке при 180 °С в течение полутора часов. Первый час запекать под фольгой, затем фольгу убрать и готовить еще полчаса, чтобы картофель подрумянился.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 банка (330 г) фасоли в томатном соусе с грибами и овощами
- 3-5 ст.л. муки плюс для панировки
- 120 г белого хлеба
- 1 пучок зелени (петрушка, укроп, кинза)
- 1 ч.л. зиры
- Лимонный сок – по вкусу
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Фасоль вместе с заливкой выложить в блендер.
- Поломать хлеб на кусочки и добавить к фасоли. Измельчить.
- Затем добавить зелень, зиру, соль, перец и лимонный сок. Еще раз измельчить. В полученную смесь добавить муку. Хорошо перемешать.
- Ложкой набирая получившуюся массу, сформировать котлеты, обвалять в муке.
- Обжарить с двух сторон на растительном масле.
- Подавать можно с томатным соусом и зеленым салатом.
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