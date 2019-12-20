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Венский пирог с вишней: рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим сладкий пирог с вишней в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Вишневый пирог в духовке
Вишневый пирог в духовке
Фото: Pinterest

Венский пирог с вишней по рецепту Юлии Высоцкой – очень вкусный, мягкий и пышный. Его можно готовить как со свежими, так и замороженными ягодами. Главное, предварительно очистить их от косточек.

Смотрите видео, как приготовить итальянский рисовый пирог:

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Венский пирог с вишней

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 925 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Вишня — 400 г
  • Пшеничная мука — 200 г
  • Сливочное масло — 190 г
  • Мелкий сахар или сахарная пудра — 140 г
  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Нарезанный хлопьями миндаль — 50 г
  • Сахарная пудра — 50 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванильный экстракт — 1/4 ч. л.
  • Соль морская — 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
  2. Замороженную вишню разморозить.
  3. Муку просеять.
  4. Взбить 180 г предварительно размягченного сливочного масла с сахаром до состояния легкого крема.
  5. Продолжая взбивать, по одному ввести яйца, затем половину муки, щепотку соли, разрыхлитель и ванильный экстракт. Добавить оставшуюся муку.
  6. Форму для выпечки смазать оставшимся сливочным маслом, выложить тесто, а сверху разместить как можно больше вишни.
  7. Присыпать пирог резаным миндалем и выпекать в разогретой духовке 30–35 минут. Проверить готовность, проткнув спичкой, — она должна остаться сухой.

Как подавать вишневый пирог

Готовый пирог посыпать сахарной пудрой. Можно дополнить десерт ложкой взбитых сливок.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.

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Источник: Сегодня
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