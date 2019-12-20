Венский пирог с вишней: рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим сладкий пирог с вишней в духовке

Вишневый пирог в духовке Фото: Pinterest

Венский пирог с вишней по рецепту Юлии Высоцкой – очень вкусный, мягкий и пышный. Его можно готовить как со свежими, так и замороженными ягодами. Главное, предварительно очистить их от косточек.

Смотрите видео, как приготовить итальянский рисовый пирог:

Венский пирог с вишней

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

925 ккал на порцию

Ингредиенты:

Вишня — 400 г

Пшеничная мука — 200 г

Сливочное масло — 190 г

Мелкий сахар или сахарная пудра — 140 г

Яйца куриные — 4 шт.

Нарезанный хлопьями миндаль — 50 г

Сахарная пудра — 50 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванильный экстракт — 1/4 ч. л.

Соль морская — 1 щепотка

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180 °С. Замороженную вишню разморозить. Муку просеять. Взбить 180 г предварительно размягченного сливочного масла с сахаром до состояния легкого крема. Продолжая взбивать, по одному ввести яйца, затем половину муки, щепотку соли, разрыхлитель и ванильный экстракт. Добавить оставшуюся муку. Форму для выпечки смазать оставшимся сливочным маслом, выложить тесто, а сверху разместить как можно больше вишни. Присыпать пирог резаным миндалем и выпекать в разогретой духовке 30–35 минут. Проверить готовность, проткнув спичкой, — она должна остаться сухой.

Как подавать вишневый пирог

Готовый пирог посыпать сахарной пудрой. Можно дополнить десерт ложкой взбитых сливок.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.