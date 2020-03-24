Весенние салаты из свежей зелени и овощей: ТОП-5 рецептов

Рецепты легких весенних салатов с фото

В начале весны многие люди страдают от авитаминоза. Секущиеся волосы, ломкие ногти, усталость, сонливость – все это признаки дефицита полезных веществ. Чтобы улучшить свое самочувствие и повысить защитные силы организма, достаточно включить в свой рацион больше свежих овощей, фруктов и зелени.

Весенние салаты – это настоящий кладезь необходимых витаминов. Так что смело приступайте к творчеству на кухне, смешивайте ингредиенты, добавляйте орехи, сухофрукты и семечки, заправляйте оливковым маслом или натуральным йогуртом.

Весенний салат с тунцом

Весенний салат с тунцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 банка тунца кусочками

1/2 зеленого перца

1/2 желтого перца

Горсть помидоров черри

1/2 красной луковицы

1 пучок шпината

Горсть маслин

Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. сока лайма

Соль, перец

Смотрите видео, как приготовить вкусный и полезный салат:

Способ приготовления:

Шпинат помыть и обсушить. Перец нарезать полосками, помидоры черри разрезать пополам. Красный лук и маслины тонко нарезать. Выложить зелень и овощи в салатницу, добавить кусочки тунца. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Зеленый салат с яблоками и авокадо

Зеленый салат с авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Яблоко Гренни Смит (или Семеренко) – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Салатные листья – небольшой пучок (примерно 40-50 г)

Петрушка – несколько веточек

Поджаренные миндальные хлопья – 2 ст.л.

Сушеная клюква – 2 ст.л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Смесь прованских трав – по вкусу

Соль, молотый перец

Для заправки:

Масло оливковое – 4-5 ст.л.

Мед жидкий – 1 ч.л.

Горчица зернистая – 1 ч.л. с горкой

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты для заправки в маленькой баночке. Если нужно, посолите. Закройте крышкой и хорошо встряхните. На тарелку выложите горсть промытых салатных листьев, слегка полейте заправкой. Яблоко и авокадо почистите, нарежьте тонкими пластинками. Выложите сверху на зелень и сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Полейте заправкой, приправьте травами и перцем по вкусу, посыпьте орешками и клюквой, украсьте петрушкой. Подавайте салат сразу же после приготовления.

Легкий салат со свеклой, кукурузой и курицей

Салат из курицы с кукурузой и свеклой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 банка консервированной кукурузы

300 г вареной свеклы

200 г варено-копченой курицы

1 свежий огурец

75 г микс-салата

100 г помидоров черри

150 г феты

1 ст. л. горчицы

1/2 ст. л. яблочного уксуса

5 ст. л. оливкового масла

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу. Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте. Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы. Свеклу почистите и нарежьте кубиками. Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы фету. Заправьте оливковым маслом. Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.

Салат из молодой капусты и редиса

Зеленый салат с редисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 250 г

Свежие огурцы – 3 шт.

Редис – 7 шт.

Несколько веточек укропа

Несколько стеблей зеленого лука

Оливковое масло – 3-4 ст. л.

Соль – по вкусу

Смесь молотых перцев

Способ приготовления:

Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и обсушить. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками. Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками. Добавить редис и огурцы. Перемешать салат, поперчить и заправить его оливковым маслом, смешанным с лимонным соком. Наш вкусный и полезный салат из капусты редиса и огурцов готов. Подавайте его к столу вместе с хрустящими свежим хлебом или в качестве гарнира к мясным блюдам.

Полезный овощной салат с нутом

Овощной салат с горохом нут Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 пучок салатных листьев

Горсть помидоров черри (желтых и красных)

1 спелое авокадо

1/2 банки консервированного гороха нута

1/4 ч.л. сухих трав

1/2 ст.л. белого винного уксуса или лимонного сока

1 зубчик чеснока

2 ст.л. оливкового масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Для заправки смешать сухие травы, уксус, соль, перец, оливковое масло и пропущенный через пресс чеснок. Салатные листья помыть, обсушить, порвать руками и выложить в тарелку. Помидоры черри помыть, разрезать пополам или на четыре части. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать кубиками. По желанию сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Выложить все ингредиенты на зелень, полить заправкой и дать настояться 10-15 минут перед подачей.

Напомним, ранее мы делились рецептами весенних салатов из редиса. "Сегодня" также писали, как сделать салат с креветками, мандаринами и фетой.

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