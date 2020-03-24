Весенние салаты из свежей зелени и овощей: ТОП-5 рецептов
Рецепты легких весенних салатов с фото
В начале весны многие люди страдают от авитаминоза. Секущиеся волосы, ломкие ногти, усталость, сонливость – все это признаки дефицита полезных веществ. Чтобы улучшить свое самочувствие и повысить защитные силы организма, достаточно включить в свой рацион больше свежих овощей, фруктов и зелени.
Весенние салаты – это настоящий кладезь необходимых витаминов. Так что смело приступайте к творчеству на кухне, смешивайте ингредиенты, добавляйте орехи, сухофрукты и семечки, заправляйте оливковым маслом или натуральным йогуртом.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 банка тунца кусочками
- 1/2 зеленого перца
- 1/2 желтого перца
- Горсть помидоров черри
- 1/2 красной луковицы
- 1 пучок шпината
- Горсть маслин
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. сока лайма
- Соль, перец
Смотрите видео, как приготовить вкусный и полезный салат:
Способ приготовления:
- Шпинат помыть и обсушить.
- Перец нарезать полосками, помидоры черри разрезать пополам.
- Красный лук и маслины тонко нарезать.
- Выложить зелень и овощи в салатницу, добавить кусочки тунца.
- Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Яблоко Гренни Смит (или Семеренко) – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Салатные листья – небольшой пучок (примерно 40-50 г)
- Петрушка – несколько веточек
- Поджаренные миндальные хлопья – 2 ст.л.
- Сушеная клюква – 2 ст.л.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Смесь прованских трав – по вкусу
- Соль, молотый перец
Для заправки:
- Масло оливковое – 4-5 ст.л.
- Мед жидкий – 1 ч.л.
- Горчица зернистая – 1 ч.л. с горкой
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для заправки в маленькой баночке. Если нужно, посолите. Закройте крышкой и хорошо встряхните.
- На тарелку выложите горсть промытых салатных листьев, слегка полейте заправкой.
- Яблоко и авокадо почистите, нарежьте тонкими пластинками.
- Выложите сверху на зелень и сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
- Полейте заправкой, приправьте травами и перцем по вкусу, посыпьте орешками и клюквой, украсьте петрушкой.
- Подавайте салат сразу же после приготовления.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы
- 300 г вареной свеклы
- 200 г варено-копченой курицы
- 1 свежий огурец
- 75 г микс-салата
- 100 г помидоров черри
- 150 г феты
- 1 ст. л. горчицы
- 1/2 ст. л. яблочного уксуса
- 5 ст. л. оливкового масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу.
- Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте.
- Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы.
- Свеклу почистите и нарежьте кубиками.
- Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы фету. Заправьте оливковым маслом.
- Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 250 г
- Свежие огурцы – 3 шт.
- Редис – 7 шт.
- Несколько веточек укропа
- Несколько стеблей зеленого лука
- Оливковое масло – 3-4 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Смесь молотых перцев
Способ приготовления:
- Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и обсушить.
- Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками.
- Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками.
- Добавить редис и огурцы.
- Перемешать салат, поперчить и заправить его оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
- Наш вкусный и полезный салат из капусты редиса и огурцов готов. Подавайте его к столу вместе с хрустящими свежим хлебом или в качестве гарнира к мясным блюдам.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 пучок салатных листьев
- Горсть помидоров черри (желтых и красных)
- 1 спелое авокадо
- 1/2 банки консервированного гороха нута
- 1/4 ч.л. сухих трав
- 1/2 ст.л. белого винного уксуса или лимонного сока
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Для заправки смешать сухие травы, уксус, соль, перец, оливковое масло и пропущенный через пресс чеснок.
- Салатные листья помыть, обсушить, порвать руками и выложить в тарелку.
- Помидоры черри помыть, разрезать пополам или на четыре части.
- Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать кубиками. По желанию сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
- Выложить все ингредиенты на зелень, полить заправкой и дать настояться 10-15 минут перед подачей.
Напомним, ранее мы делились рецептами весенних салатов из редиса. "Сегодня" также писали, как сделать салат с креветками, мандаринами и фетой.
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