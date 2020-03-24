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Весенние салаты из свежей зелени и овощей: ТОП-5 рецептов

Рецепты легких весенних салатов с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 15:46

В начале весны многие люди страдают от авитаминоза. Секущиеся волосы, ломкие ногти, усталость, сонливость – все это признаки дефицита полезных веществ. Чтобы улучшить свое самочувствие и повысить защитные силы организма, достаточно включить в свой рацион больше свежих овощей, фруктов и зелени.

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Весенние салаты – это настоящий кладезь необходимых витаминов. Так что смело приступайте к творчеству на кухне, смешивайте ингредиенты, добавляйте орехи, сухофрукты и семечки, заправляйте оливковым маслом или натуральным йогуртом.

Весенний салат с тунцом

Весенний салат с тунцом
Весенний салат с тунцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка тунца кусочками
  • 1/2 зеленого перца
  • 1/2 желтого перца
  • Горсть помидоров черри
  • 1/2 красной луковицы
  • 1 пучок шпината
  • Горсть маслин

Для заправки:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. сока лайма
  • Соль, перец

Смотрите видео, как приготовить вкусный и полезный салат:

Способ приготовления:

  1. Шпинат помыть и обсушить.
  2. Перец нарезать полосками, помидоры черри разрезать пополам.
  3. Красный лук и маслины тонко нарезать.
  4. Выложить зелень и овощи в салатницу, добавить кусочки тунца.
  5. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Зеленый салат с яблоками и авокадо

Зеленый салат с авокадо
Зеленый салат с авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Яблоко Гренни Смит (или Семеренко) – 1 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Салатные листья – небольшой пучок (примерно 40-50 г)
  • Петрушка – несколько веточек
  • Поджаренные миндальные хлопья – 2 ст.л.
  • Сушеная клюква – 2 ст.л.
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Смесь прованских трав – по вкусу
  • Соль, молотый перец

Для заправки:

  • Масло оливковое – 4-5 ст.л.
  • Мед жидкий – 1 ч.л.
  • Горчица зернистая – 1 ч.л. с горкой

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты для заправки в маленькой баночке. Если нужно, посолите. Закройте крышкой и хорошо встряхните.
  2. На тарелку выложите горсть промытых салатных листьев, слегка полейте заправкой.
  3. Яблоко и авокадо почистите, нарежьте тонкими пластинками.
  4. Выложите сверху на зелень и сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
  5. Полейте заправкой, приправьте травами и перцем по вкусу, посыпьте орешками и клюквой, украсьте петрушкой.
  6. Подавайте салат сразу же после приготовления.

Легкий салат со свеклой, кукурузой и курицей

Салат из курицы с кукурузой и свеклой
Салат из курицы с кукурузой и свеклой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 300 г вареной свеклы
  • 200 г варено-копченой курицы
  • 1 свежий огурец
  • 75 г микс-салата
  • 100 г помидоров черри
  • 150 г феты
  • 1 ст. л. горчицы
  • 1/2 ст. л. яблочного уксуса
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу.
  2. Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте.
  3. Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы.
  4. Свеклу почистите и нарежьте кубиками.
  5. Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы фету. Заправьте оливковым маслом.
  6. Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.

Салат из молодой капусты и редиса

Зеленый салат с редисом
Зеленый салат с редисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 250 г
  • Свежие огурцы – 3 шт.
  • Редис – 7 шт.
  • Несколько веточек укропа
  • Несколько стеблей зеленого лука
  • Оливковое масло – 3-4 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Смесь молотых перцев

Способ приготовления:

  1. Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и обсушить.
  2. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками.
  3. Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками.
  4. Добавить редис и огурцы.
  5. Перемешать салат, поперчить и заправить его оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
  6. Наш вкусный и полезный салат из капусты редиса и огурцов готов. Подавайте его к столу вместе с хрустящими свежим хлебом или в качестве гарнира к мясным блюдам.

Полезный овощной салат с нутом

Овощной салат с горохом нут
Овощной салат с горохом нут
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 пучок салатных листьев
  • Горсть помидоров черри (желтых и красных)
  • 1 спелое авокадо
  • 1/2 банки консервированного гороха нута
  • 1/4 ч.л. сухих трав
  • 1/2 ст.л. белого винного уксуса или лимонного сока
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Для заправки смешать сухие травы, уксус, соль, перец, оливковое масло и пропущенный через пресс чеснок.
  2. Салатные листья помыть, обсушить, порвать руками и выложить в тарелку.
  3. Помидоры черри помыть, разрезать пополам или на четыре части.
  4. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать кубиками. По желанию сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
  5. Выложить все ингредиенты на зелень, полить заправкой и дать настояться 10-15 минут перед подачей.

Напомним, ранее мы делились рецептами весенних салатов из редиса. "Сегодня" также писали, как сделать салат с креветками, мандаринами и фетой.

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Источник: Сегодня
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