Весенний салат из редиса с курицей, гренками и перепелиными яйцами
Легкий и вкусный салат
Салат из редиса – полезное сезонное блюдо, которое обязательно стоит включить в свой рацион весной. Корнеплоды редиса содержат много витаминов, а также необходимые организму человека минералы, природную клетчатку и фитонциды.
Салат из куриного филе с редисом
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 5 редисок
- 5 перепелиных яиц
- 2 ломтика белого хлеба
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. горчицы в зернах
- листья салата
- соль и молотый черный перец
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Куриное филе нарезать на кусочки, посолить, поперчить и обжарить в растительном масле до готовности. Остудить. Для более диетического варианта салата отварите целую куриную грудку, остудите и разрежьте на кусочки.
- Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам.
- Редис нарезать кружочками.
- Чтобы приготовить гренки, нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде без масла до образования хрустящей корочки.
- Порвать листья салата руками и выложить в миску. Добавить редиску, яйца и куриную грудку.
- Смешать масло с горчицей и заправить салат. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей добавить в салат гренки.
Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: "Сегодня"