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Весенний салат из редиса с курицей, гренками и перепелиными яйцами

Легкий и вкусный салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:24
Салат из редиса и курицы Фото: depositphotos.com
Салат из редиса и курицы Фото: depositphotos.com

Салат из редиса – полезное сезонное блюдо, которое обязательно стоит включить в свой рацион весной. Корнеплоды редиса содержат много витаминов, а также необходимые организму человека минералы, природную клетчатку и фитонциды. 

Салат из куриного филе с редисом

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 5 редисок
  • 5 перепелиных яиц
  • 2 ломтика белого хлеба
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • листья салата
  • соль и молотый черный перец
  • растительное масло
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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе нарезать на кусочки, посолить, поперчить и обжарить в растительном масле до готовности. Остудить. Для более диетического варианта салата отварите целую куриную грудку, остудите и разрежьте на кусочки.
  2. Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам.
  3. Редис нарезать кружочками.
  4. Чтобы приготовить гренки, нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде без масла до образования хрустящей корочки.
  5. Порвать листья салата руками и выложить в миску. Добавить редиску, яйца и куриную грудку.
  6. Смешать масло с горчицей и заправить салат. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей добавить в салат гренки. 

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: "Сегодня"

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