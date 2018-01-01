Весенний салат из редиса с курицей, гренками и перепелиными яйцами

Легкий и вкусный салат

Салат из редиса и курицы Фото: depositphotos.com

Салат из редиса – полезное сезонное блюдо, которое обязательно стоит включить в свой рацион весной. Корнеплоды редиса содержат много витаминов, а также необходимые организму человека минералы, природную клетчатку и фитонциды.

Салат из куриного филе с редисом

Ингредиенты:

1 куриное филе

5 редисок

5 перепелиных яиц

2 ломтика белого хлеба

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. горчицы в зернах

листья салата

соль и молотый черный перец

растительное масло

Рецепт приготовления:

Куриное филе нарезать на кусочки, посолить, поперчить и обжарить в растительном масле до готовности. Остудить. Для более диетического варианта салата отварите целую куриную грудку, остудите и разрежьте на кусочки. Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам. Редис нарезать кружочками. Чтобы приготовить гренки, нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде без масла до образования хрустящей корочки. Порвать листья салата руками и выложить в миску. Добавить редиску, яйца и куриную грудку. Смешать масло с горчицей и заправить салат. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей добавить в салат гренки.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата: