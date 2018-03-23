Весенний завтрак: киш с помидорами черри и спаржей

Для пикантности в тесто можно добавить немного тертого пармезана

Тарт со спаржей Фото: pixabay.com

Киш – французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и молока. В яично-молочную смесь добавляют самые разные ингредиенты: сыр, бекон, приготовленные отдельно кусочки мяса или птицы, грибы, овощи. Сегодня мы приготовим киш с помидорами, спаржей и двумя видами сыра.

Киш с томатами и спаржей

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

1 ч.л. соли

160 г масла

несколько ложек ледяной воды или молока

Для начинки:

500 г зеленой спаржи

250 г черри-томатов

150 г сыра с голубой плесенью

2 яйца

250 г сливочного сыра

черный перец

мускатный орех

оливковое масло

Рецепт приготовления:

Муку, масло, соль порубить ножом в мелкую крошку. Добавить воду и быстро замесить тесто. Отправить его в холодильник минимум на полчаса. Выложить тесто в форму диаметром 28 см и сформировать пальцами бортики. Спаржу помыть, отрезать кончики, нижнюю часть почистить. Разрезать на две-три части. Верхушки отложить, а нижние части разрезать на кусочки длиной 1 см. Отложенную спаржу отварить в течение минуты в кипящей воде, сразу обдать холодной водой. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Каким должен быть завтрак весной: советы диетологов и рецепты вкусных блюд Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Сыр, яйца, соль, перец, мускатный орех сложить в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Добавить мелко нарезанную спаржу, выложить начинку на тесто. Сверху красиво разложить кусочки спаржи и помидоров. По желанию сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать пирог в разогретой до 200 С духовке в течение 35 минут. За это время тесто должно подрумяниться, а начинка – схватиться. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, как приготовить весенний киш с морепродуктами и зеленым горошком. Мы также делились рецептом тарта с карамельными яблоками.

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