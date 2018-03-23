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Весенний завтрак: киш с помидорами черри и спаржей

Для пикантности в тесто можно добавить немного тертого пармезана

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Тарт со спаржей Фото: pixabay.com
Тарт со спаржей Фото: pixabay.com

Киш – французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и молока. В яично-молочную смесь добавляют самые разные ингредиенты: сыр, бекон, приготовленные отдельно кусочки мяса или птицы, грибы, овощи. Сегодня мы приготовим киш с помидорами, спаржей и двумя видами сыра.

Киш с томатами и спаржей

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 1 ч.л. соли
  • 160 г масла
  • несколько ложек ледяной воды или молока

Для начинки:

  • 500 г зеленой спаржи
  • 250 г черри-томатов
  • 150 г сыра с голубой плесенью
  • 2 яйца
  • 250 г сливочного сыра
  • черный перец
  • мускатный орех
  • оливковое масло

Рецепт приготовления:

  1. Муку, масло, соль порубить ножом в мелкую крошку. Добавить воду и быстро замесить тесто. Отправить его в холодильник минимум на полчаса.
  2. Выложить тесто в форму диаметром 28 см и сформировать пальцами бортики.
  3. Спаржу помыть, отрезать кончики, нижнюю часть почистить. Разрезать на две-три части. Верхушки отложить, а нижние части разрезать на кусочки длиной 1 см.
  4. Отложенную спаржу отварить в течение минуты в кипящей воде, сразу обдать холодной водой.
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  5. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  6. Сыр, яйца, соль, перец, мускатный орех сложить в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Добавить мелко нарезанную спаржу, выложить начинку на тесто.
  7. Сверху красиво разложить кусочки спаржи и помидоров. По желанию сбрызнуть оливковым маслом.
  8. Выпекать пирог в разогретой до 200 С духовке в течение 35 минут. За это время тесто должно подрумяниться, а начинка – схватиться.
  9. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, как приготовить весенний киш с морепродуктами и зеленым горошком. Мы также делились рецептом тарта с карамельными яблоками.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с розмарином:

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Источник: "Сегодня"

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