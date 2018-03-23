Весенний завтрак: киш с помидорами черри и спаржей
Для пикантности в тесто можно добавить немного тертого пармезана
Киш – французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и молока. В яично-молочную смесь добавляют самые разные ингредиенты: сыр, бекон, приготовленные отдельно кусочки мяса или птицы, грибы, овощи. Сегодня мы приготовим киш с помидорами, спаржей и двумя видами сыра.
Киш с томатами и спаржей
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 1 ч.л. соли
- 160 г масла
- несколько ложек ледяной воды или молока
Для начинки:
- 500 г зеленой спаржи
- 250 г черри-томатов
- 150 г сыра с голубой плесенью
- 2 яйца
- 250 г сливочного сыра
- черный перец
- мускатный орех
- оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Муку, масло, соль порубить ножом в мелкую крошку. Добавить воду и быстро замесить тесто. Отправить его в холодильник минимум на полчаса.
- Выложить тесто в форму диаметром 28 см и сформировать пальцами бортики.
- Спаржу помыть, отрезать кончики, нижнюю часть почистить. Разрезать на две-три части. Верхушки отложить, а нижние части разрезать на кусочки длиной 1 см.
- Отложенную спаржу отварить в течение минуты в кипящей воде, сразу обдать холодной водой.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Сыр, яйца, соль, перец, мускатный орех сложить в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Добавить мелко нарезанную спаржу, выложить начинку на тесто.
- Сверху красиво разложить кусочки спаржи и помидоров. По желанию сбрызнуть оливковым маслом.
- Выпекать пирог в разогретой до 200 С духовке в течение 35 минут. За это время тесто должно подрумяниться, а начинка – схватиться.
- Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.
Напомним, как приготовить весенний киш с морепродуктами и зеленым горошком. Мы также делились рецептом тарта с карамельными яблоками.
Смотрите видео, как приготовить постные булочки с розмарином:
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Источник: "Сегодня"