Видеоблог Григория Германа: как приготовить романтический ужин

Сегодня, 16:23

Праздничный рецепт к 8 Марта


"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Григорий Герман, ведущий программы "Свекруха чи невістка" на телеканале Украина, рассказал, как легко и быстро приготовить романтический ужин для любимой женщины.

Вам понадобятся:

  • филе лосося или другой плотной рыбы
  • растительное масло
  • жирные сливки
  • шпинат
  • соль
  • молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Филе лосося помыть и обсушить бумажным полотенцем. С помощью пинцета удалить кости, затем срезать кожу.

2. Нарезать филе довольно тонкими полосками. Приправить их по вкусу.

3. Разогреть духовку до 190 С. Форму для запекания смазать растительным маслом. Свернуть полоски рыбного филе в плотные рулетики. Они должны напоминать розочки. Отправить филе в печь и готовить в течение 5-7 минут.

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4. Тем временем приготовить соус. Довести сливки до кипения, добавить замороженный шпинат, прогреть и взбить блендером. Добавить соль и молотый перец.

5. Подавать запеченного лосося вместе со шпинатным соусом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриного филе, фаршированного курагой. Мы также рассказывали, как приготовить лазанью с лососем и шпинатом
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