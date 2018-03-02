Видеоблог Григория Германа: как приготовить яйцо-пашот

Яйца-пашот напоминают сваренные в мешочек, но без скорлупы. Этот традиционный французский завтрак имеет очень нежную кремообразную консистенцию и необычный вкус.

Пашот делают из разбитых яиц, помещенных в горячую воду. При таком способе приготовления получается мягкий кремообразный желток, окутанный лепестками белка. Главное – яйца должны быть свежайшими, а вода не должна сильно кипеть.

Телеведущий Григорий Герман поделился простым рецептом приготовления этого блюда. Для начала отрежьте большой кусок пищевой пленки и смажьте ее растительным маслом. Затем возьмите чашку и накройте ее пленкой. Слегка протолкните пленку внутрь, чтобы получился мешочек. Разбейте туда яйцо и завяжите края.

Закиньте пакет в кипящую воду и варите около минуты. Этот способ удобен тем, что можно одновременно сварить несколько яиц. Подавайте готовые яйца-пашот вместе с хлебом и свежими овощами.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить яйцо-пашот в микроволновой печи. Мы также делились рецептом яиц-пашот с лососем, горчичным соусом и поджаристыми тостами от Даши Малаховой.