Видеоблог Григория Германа: как приготовить яйцо-пашот

Сегодня, 15:04

Рецепт вкусного завтрака от известного телеведущего


"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Яйца-пашот напоминают сваренные в мешочек, но без скорлупы. Этот традиционный французский завтрак имеет очень нежную кремообразную консистенцию и необычный вкус.

Пашот делают из разбитых яиц, помещенных в горячую воду. При таком способе приготовления получается мягкий кремообразный желток, окутанный лепестками белка. Главное – яйца должны быть свежайшими, а вода не должна сильно кипеть.

Телеведущий Григорий Герман поделился простым рецептом приготовления этого блюда. Для начала отрежьте большой кусок пищевой пленки и смажьте ее растительным маслом. Затем возьмите чашку и накройте ее пленкой. Слегка протолкните пленку внутрь, чтобы получился мешочек. Разбейте туда яйцо и завяжите края.

Закиньте пакет в кипящую воду и варите около минуты. Этот способ удобен тем, что можно одновременно сварить несколько яиц. Подавайте готовые яйца-пашот вместе с хлебом и свежими овощами.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить яйцо-пашот в микроволновой печи. Мы также делились рецептом яиц-пашот с лососем, горчичным соусом и поджаристыми тостами от Даши Малаховой.

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Источник:

"Сегодня"

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