Видеоблог Григория Германа: рецепт необычного омлета

Омлет, приготовленный по этому рецепту, получается очень нежным и воздушным

Омлет можно жарить, запекать и готовить на пару. Григорий Герман, ведущий программы "Свекруха чи невістка" на телеканале "Украина", показал, как приготовить омлет в пакете.

Вначала доведите до кипения воду в кастрюле. Возьмите пакет с застежкой и разбейте внутрь два яйца. Добавьте немного сливок или молока, тертый сыр и соль по вкусу. Закройте застежку и хорошо взболтайте.

Откройте пакет, выпустите воздух и снова закройте. Отправьте в кастрюлю и варите в течение 15-18 минут, время от времени переворачивая.

Аккуратно, стараясь не обжечься, откройте пакет и переложите омлет на тарелку. Подавайте готовое блюдо вместе с помидорами черри и поджаренным хлебом.

Напомним, ранее Григорий Герман рассказал, как приготовить яйцо-пашот в пакете. Он также поделился необычным рецептом гречки в итальянском стиле.