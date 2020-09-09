Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Виноград: как выбрать самый вкусный и полезный

Сегодня, 13:53

Сентябрь – это главный месяц винограда

Виноград бывает разных цветов и форм. Есть красный, зеленый и фиолетовый виноград, виноград без косточек. Из него готовят желе, варенье, сок, изюм, не говоря уже о вине.

Диетологи утверждают, что каждому человеку ежедневно нужно съедать хотя бы горсть этих ягод. Но чтобы виноград порадовал вкусом и принес пользу организму, важно правильно его выбрать.

Как покупать виноград в магазине и на рынке

Ягоды должны быть плотными и упругими
Ягоды должны быть плотными и упругими
Фото: freepik.com

  • Обратите внимание на ветку: она должна быть зеленой и не засохшей – это показатель свежести винограда. Если ветки уже не зеленые и гибкие, значит, виноград хранится слишком долго, и покупать его небезопасно. Ветки высыхают в первую очередь и становятся бурыми.
  • Полезны только плотные и упругие виноградинки. А если ягоды рыхлые или покрыты пятнами, покупать их не стоит. Скорее всего, виноград или переспел или его передержали в холоде.
    Читайте также:
    Как приготовить домашнее вино из винограда
  • Не подбирайте опавшие с веток ягоды, поскольку они портятся гораздо быстрее. Наконец, в таких виноградинках чаще заводятся разного рода патогены.
  • Если вы покупаете виноград в магазине, не берите фасованный. Он может быть как недозрелым, так и подгнившим. Виноград должен храниться без пленки – чтобы "дышать" и не портиться.

Как хранить виноград в домашних условиях

Храните виноград в отделении для фруктов
Храните виноград в отделении для фруктов
Фото: Pixabay

Хранить виноград эксперты рекомендуют в прохладном месте, лучше всего в холодильнике, но не рядом с какими-то сильно пахнущими продуктами, так как ягоды легко впитывают запахи.

Лучше всего держать виноград в специальном отделении для фруктов без полиэтиленового пакета. Не накрывайте ягоды, чтобы не размножались бактерии.

Как правильно есть виноград

Виноград бывает разных цветов
Виноград бывает разных цветов
Фото: Depositphotos

Если вы хотите съесть гроздь винограда прямо сейчас, то хорошо вымойте его, а если планируете сделать это вечером или на следующий день, то мыть виноград не стоит. Вымытые ягоды быстро портятся, и обрабатывать их водой лучше непосредственно перед употреблением в пищу.

Смотрите видео о полезных свойствах винограда:

Диетологи советуют есть по 10-12 виноградинок за один раз вместе с кожицей и косточками. Последние следует обязательно разжевывать, ведь именно в косточках содержится 90% витаминов.

Напомним, ранее мы делились рецептом сырной закуски с виноградом, а также писали, как приготовить салат из печени с виноградом.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
ТОП-5 пряных трав для укрепления иммунитета Какая соль самая полезная: ученые дали ответ Шесть причин добавить корицу в свой рацион этой осенью Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока
виноград свойства продуктов выбор продуктов польза продуктов
Источник: medikforum.ru
Реклама

Новости партнеров

Квитко впечатлила выдающимися формами в крошечном купальнике
Квитко впечатлила выдающимися формами в крошечном купальнике
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Модель Анастасия Квитко покорила шикарной внешностью
Модель Анастасия Квитко покорила шикарной внешностью
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси

Популярные статьи

Сегодня, 05:56Fun

Старейшие близнецы в Великобритании удивили зрителей шоу: фото

Сегодня, 05:40Психология

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Овнам нельзя принимать импульсивных решений, а Тельцам – контролировать слова

Вчера, 11:41Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП

Вчера, 08:18Events

Международный день грамотности-2020: лучшие картинки, поздравления и стихи

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 8 сентября: Стрельцы будут слишком импульсивны, а Козерогов ждет новое знакомство

Вчера, 05:05Events

8 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 сентябряШоу-бизнес

Известный украинский певец заразился коронавирусом

7 сентябряFun

"Кот-собственник" прославился благодаря безграничной любви к хозяину: милые фото

7 сентябряШоу-бизнес

Лилия Ребрик откровенно рассказала о скандалах с мужем

7 сентябряFood

Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока

7 сентябряFun

Женщина узнала о беременности во время родов: "Не было ни одного признака"

7 сентябряТехно

Раскрыта неприятная особенность iPhone 12

7 сентябряEvents

7 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 сентября: у Весов и Скорпионов будет хороший день

7 сентябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором эфире

6 сентябряEvents

Гороскоп на завтра 7 сентября 2020 года: кто из знаков зодиака может рассчитывать на карьерный рост

Новости партнеров

Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Кокетливая Ана Чери в нежном шелковом платье превзошла себя
Кокетливая Ана Чери в нежном шелковом платье превзошла себя
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Трагічно обірвалося життя відомої співачки-суперниці Пугачової
Трагічно обірвалося життя відомої співачки-суперниці Пугачової
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Кексы из кабачков и сыра - рецепт: шикарное летнее лакомство
Кексы из кабачков и сыра - рецепт: шикарное летнее лакомство

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять