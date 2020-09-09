Виноград: как выбрать самый вкусный и полезный

Сентябрь – это главный месяц винограда

Виноград бывает разных цветов и форм. Есть красный, зеленый и фиолетовый виноград, виноград без косточек. Из него готовят желе, варенье, сок, изюм, не говоря уже о вине.

Диетологи утверждают, что каждому человеку ежедневно нужно съедать хотя бы горсть этих ягод. Но чтобы виноград порадовал вкусом и принес пользу организму, важно правильно его выбрать.

Как покупать виноград в магазине и на рынке

Ягоды должны быть плотными и упругими Фото: freepik.com

Обратите внимание на ветку: она должна быть зеленой и не засохшей – это показатель свежести винограда. Если ветки уже не зеленые и гибкие, значит, виноград хранится слишком долго, и покупать его небезопасно. Ветки высыхают в первую очередь и становятся бурыми.

Полезны только плотные и упругие виноградинки. А если ягоды рыхлые или покрыты пятнами, покупать их не стоит. Скорее всего, виноград или переспел или его передержали в холоде. Читайте также: Как приготовить домашнее вино из винограда

Не подбирайте опавшие с веток ягоды, поскольку они портятся гораздо быстрее. Наконец, в таких виноградинках чаще заводятся разного рода патогены.

Если вы покупаете виноград в магазине, не берите фасованный. Он может быть как недозрелым, так и подгнившим. Виноград должен храниться без пленки – чтобы "дышать" и не портиться.

Как хранить виноград в домашних условиях

Храните виноград в отделении для фруктов Фото: Pixabay

Хранить виноград эксперты рекомендуют в прохладном месте, лучше всего в холодильнике, но не рядом с какими-то сильно пахнущими продуктами, так как ягоды легко впитывают запахи.

Лучше всего держать виноград в специальном отделении для фруктов без полиэтиленового пакета. Не накрывайте ягоды, чтобы не размножались бактерии.

Как правильно есть виноград

Виноград бывает разных цветов Фото: Depositphotos

Если вы хотите съесть гроздь винограда прямо сейчас, то хорошо вымойте его, а если планируете сделать это вечером или на следующий день, то мыть виноград не стоит. Вымытые ягоды быстро портятся, и обрабатывать их водой лучше непосредственно перед употреблением в пищу.

Смотрите видео о полезных свойствах винограда:

Диетологи советуют есть по 10-12 виноградинок за один раз вместе с кожицей и косточками. Последние следует обязательно разжевывать, ведь именно в косточках содержится 90% витаминов.

Напомним, ранее мы делились рецептом сырной закуски с виноградом, а также писали, как приготовить салат из печени с виноградом.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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