Виноград: польза для здоровья и правила выбора

Виноград – одно из самых вкусных лакомств сентября. В чем польза винограда для нашего здоровья?

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Потрясите, осмотрите, понюхайте. От одного из самых полезных фруктов осени – винограда – ломятся базарные и магазинные прилавки. Какой виноград полезен и имеет ли цвет значение?

Он замедляет старение кожи и организма, особенно полезен людям с астмой, герпесом, болезнью сердца и сосудов, проблемами со зрением. Все это о винограде спелом.

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Как правильно выбрать виноград на прилавке, чтобы было и вкусно, и полезно? Прежде всего потрясите грозди. Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а, следовательно, нет в нем так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же наоборот, они сильно осыпаются, виноград долго лежит на полке и переспел или перемерз.

Обращайте внимание на ягоды: они должны быть без влаги и повреждений, не сморщенными, а стебель естественно зеленого цвета, не коричневый и не сухой. Это признак того, что виноград спелый и свежий. На запах он не должен отдавать сыростью, плесенью и кислотой.

Напомним, ранее мы сообщали, кому нельзя есть виноград. Сайт "Сегодня" также рассказывал, какие фрукты нужно обязательно употреблять с косточками.