Виноградное желе, багели и морковь: стало известно, какую еду заказывает на дом Кайли Дженнер

Младшая сестра Ким Кардашьян порой совершает странные онлайн-покупки

Кайли Дженнер однажды заказала всего одну морковь Фото: popsugar.com

Звезды, они совсем как мы! Знаменитости заказывают еду на дом, чтобы не выходить на улицу. Иногда покупки включают пенне болоньезе, жареный рис, мексиканскую еду, бургеры или всего одну морковку – если вы Кайли Дженнер.

Благодаря блогу Receipt, который делится секретами доставки еды знаменитостям, стало известно, что в 2018 году звезда реалити-шоу потратила 10 000 долларов на сервисе Postmates, совершив почти 200 покупок. Кайли чаще всего заказывала еду, но встречались и такие специфические запросы, как "три уютных одеяла" и "пиво-понг".

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Дженнер регулярно покупала багели со сливочным сыром и латте матча, но однажды заказала всего одну морковь, чтобы приготовить суп из мацы. А за семь дней до рождения дочери Сторми в феврале прошлого года, Кайли сделала солидный заказ в Макдоналдс, купив мороженое Макфлури с печеньем Oreo, порцию куриных наггетсов из 10 кусочков и картофель фри.

Дженнер также просила привезти довольное специфические продукты, вроде виноградного желе. Так что если вы хотите походить на Кайли, можете смело повторить ее заказы, если не прочь заплатить за доставку всего одной морковки.

Напомним, ранее американка воссоздала странные пищевые привычки знаменитостей в своем фотопроекте.

Смотрите видео, как живется сестрам Кардашьян:

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