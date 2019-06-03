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Вишневый пирог с корицей и хрустящей крошкой

Вкусный летний пирог с ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Вишневый пирог с крошкой
Вишневый пирог с крошкой
Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить из замороженной вишни? Мы рекомендуем испечь мягкий пирог с ягодами, корицей и хрустящей крошкой. Его можно съесть дома вместе с чаем или кофе, а можно взять с собой на пикник.

Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишни:

Вишневый пирог с корицей

Ингредиенты:

  • 140 г муки 
  • 1 чайная ложка без горки разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • 50 г коричневого или белого сахара
  • 1 яйцо
  • 4 столовые ложки молока
  • 85 г сливочного масла, растопленного
  • 350 г вишни
  • Сахарная пудра 

Для крошки:

  • 25 г обычной муки
  • 1/4 чайной ложки корицы
  • 25 г коричневого или белого сахара
  • 25 г холодного сливочного масла, нарезанного

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Рецепт приготовления:

  1. Насыпьте муку, корицу и сахар в миску.
  2. Сделайте в центре лунку и добавьте взбитое вилкой яйцо, молоко и растопленное масло, затем перемешайте деревянной ложкой или миксером. Выложите в подготовленную форму диаметром 20 см. 
  3. Вишни помойте, очистите от косточек и слейте сок. Выложите на тесто, слегка вдавливая.
  4. Разотрите пальцами все ингредиенты для крошки, посыпьте ягоды.
  5. Выпекайте при 180 С в течение 30-35 минут или пока зубочистка, вставленная в центр пирога, не будет выходить сухой.
  6. По желанию можно посыпать вишневый пирог сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.

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Источник: Сегодня
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