Вишневый пирог с корицей и хрустящей крошкой

Вкусный летний пирог с ягодами

Вишневый пирог с крошкой Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить из замороженной вишни? Мы рекомендуем испечь мягкий пирог с ягодами, корицей и хрустящей крошкой. Его можно съесть дома вместе с чаем или кофе, а можно взять с собой на пикник.

Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишни:

Вишневый пирог с корицей

Ингредиенты:

140 г муки

1 чайная ложка без горки разрыхлителя

1/2 чайной ложки молотой корицы

50 г коричневого или белого сахара

1 яйцо

4 столовые ложки молока

85 г сливочного масла, растопленного

350 г вишни

Сахарная пудра

Для крошки:

25 г обычной муки

1/4 чайной ложки корицы

25 г коричневого или белого сахара

25 г холодного сливочного масла, нарезанного

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Рецепт приготовления:

Насыпьте муку, корицу и сахар в миску. Сделайте в центре лунку и добавьте взбитое вилкой яйцо, молоко и растопленное масло, затем перемешайте деревянной ложкой или миксером. Выложите в подготовленную форму диаметром 20 см. Вишни помойте, очистите от косточек и слейте сок. Выложите на тесто, слегка вдавливая. Разотрите пальцами все ингредиенты для крошки, посыпьте ягоды. Выпекайте при 180 С в течение 30-35 минут или пока зубочистка, вставленная в центр пирога, не будет выходить сухой. По желанию можно посыпать вишневый пирог сахарной пудрой.

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