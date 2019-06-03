Вишневый пирог с корицей и хрустящей крошкой
Вкусный летний пирог с ягодами
Не знаете, что приготовить из замороженной вишни? Мы рекомендуем испечь мягкий пирог с ягодами, корицей и хрустящей крошкой. Его можно съесть дома вместе с чаем или кофе, а можно взять с собой на пикник.
Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишни:
Вишневый пирог с корицей
Ингредиенты:
- 140 г муки
- 1 чайная ложка без горки разрыхлителя
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
- 50 г коричневого или белого сахара
- 1 яйцо
- 4 столовые ложки молока
- 85 г сливочного масла, растопленного
- 350 г вишни
- Сахарная пудра
Для крошки:
- 25 г обычной муки
- 1/4 чайной ложки корицы
- 25 г коричневого или белого сахара
- 25 г холодного сливочного масла, нарезанного
Рецепт приготовления:
- Насыпьте муку, корицу и сахар в миску.
- Сделайте в центре лунку и добавьте взбитое вилкой яйцо, молоко и растопленное масло, затем перемешайте деревянной ложкой или миксером. Выложите в подготовленную форму диаметром 20 см.
- Вишни помойте, очистите от косточек и слейте сок. Выложите на тесто, слегка вдавливая.
- Разотрите пальцами все ингредиенты для крошки, посыпьте ягоды.
- Выпекайте при 180 С в течение 30-35 минут или пока зубочистка, вставленная в центр пирога, не будет выходить сухой.
- По желанию можно посыпать вишневый пирог сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.
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Источник: Сегодня