Витамин D: почему он так важен и как получить его во время карантина

Эксперты рассказали об основных источниках витамина D во время изоляции

Витамин D – один из важнейших элементов для организма человека. Он помогает лучше усваиваться кальцию, поддерживает иммунную систему, защищает от инфекций, что очень важно во время карантина. К тому же имеет немалое влияние на нервную систему.

В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" эксперты рассказали, как получить достаточное количество этого жизненно необходимого элемента, сидя дома – ТОП-продуктов на карантин с высоким содержанием витамина D.

90% витамина D синтезируется в коже под действием солнечных лучей. Он регулирует сотни метаболических процессов в нашем организме. В день необходимо принимать солнечные ванны не менее 30 минут. Даже если не можем этого сделать, витамин D должен быть в нашем организме. Именно поэтому врачи рекомендуют употреблять его дополнительно в виде капсул, таблеток или капель. Кроме того, этот витамин можно получить и из определенных продуктов.

"Сливочное масло, жирные сорта рыбы, икра, жирные сливки домашние или творог высокой жирности", – комментирует диетолог Карина Дайнеко.

Но если вы боитесь набрать лишнего с таким количеством жиров, диетолог предлагает список таких продуктов, от которых и витаминами насытиться можно, и поесть вкусно, и еще и не набрать лишний вес:

"В качестве белка – это постные сорта мяса, яйца, сыр, качественная рыба. В качестве жиров мы можем использовать орехи, семена, полезные масла, даже небольшой кусочек сала тоже может быть. В качестве овощей выбирайте сезонные – это все виды зелени, все виды капусты, это также могут быть соленые овощи".

А вот чтобы ваши формы не округлились, оказывается, надо употреблять эти продукты правильно: взрослым – три раза в день, а вот детям – пять раз.

Витамин D содержится в морской рыбе Фото: Depositphotos

"Старайтесь все углеводные продукты есть в первой половине дня – то есть на завтрак и на обед. Насчет ужина – это может быть рыба, это могут быть яйца, кисломолочные продукты в виде сыра", – советует эксперт.

Поэтому, чтобы удерживать витаминный баланс на карантине, следует правильно питаться. Тем, кто добросовестно соблюдает рекомендации и не выходит из дома вообще, можно по крайней мере полчаса проводить у окна или балкона. Это и будет источником витамина D для вашего организма.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оставаться в тонусе на карантине.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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