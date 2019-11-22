Витаминный салат из капусты с имбирем и яблоками
Свежий, хрустящий и пикантный салат
Поздняя осень – самая пора укреплять иммунитет, и проще всего это сделать с помощью питания. Например, приготовить полезный салат.
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Капуста, яблоки и зелень содержат витамины и клетчатку, а имбирь обладает согревающими и противовоспалительными свойствами.
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Капустный салат с яблоками
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 39 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 500 г
- Яблоко сорта Гренни Смит – 1 шт.
- Корень имбиря тертый – 1 ст.л. (или по вкусу)
- Лимонный сок – по вкусу
- Оливковое масло – 80 г
- Уксус винный – 1-2 ст.л.
- Мед – 0,5 ст.л. (или по вкусу)
- Горчица – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Капусту нашинковать, слегка посолить, затем размять руками, чтобы она пустила сок. Добавить к ней мелко натертый имбирь и порубленную зелень.
- Яблоко по желанию почистить, натереть на крупной терке, сбрызнуть лимонным соком и смешать с капустой.
- Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, винный уксус и оливковое масло.
- Добавить заправку в салат и перемешать.
Чем полезна капуста для здоровья
- Капуста богата антиоксидантами, которые снижают риск рака и замедляют старение;
- Нормализует уровень холестерина в крови;
- Оказывает позитивное влияние на печень;
- Богата клетчаткой, полезной для работы кишечника.
Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с квашеной капустой. "Сегодня" также делились рецептами блюд из брокколи.
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Источник: Сегодня