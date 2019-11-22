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Витаминный салат из капусты с имбирем и яблоками

Свежий, хрустящий и пикантный салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Салат из капусты: рецепты с фото
Салат из капусты: рецепты с фото
Фото: Depositphotos

Поздняя осень – самая пора укреплять иммунитет, и проще всего это сделать с помощью питания. Например, приготовить полезный салат.

Смотрите видео о лучших средствах для иммунитета:

Капуста, яблоки и зелень содержат витамины и клетчатку, а имбирь обладает согревающими и противовоспалительными свойствами.

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Капустный салат с яблоками

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 39 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 500 г
  • Яблоко сорта Гренни Смит – 1 шт.
  • Корень имбиря тертый – 1 ст.л. (или по вкусу)
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Оливковое масло – 80 г
  • Уксус винный – 1-2 ст.л.
  • Мед – 0,5 ст.л. (или по вкусу)
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Капусту нашинковать, слегка посолить, затем размять руками, чтобы она пустила сок. Добавить к ней мелко натертый имбирь и порубленную зелень.
  2. Яблоко по желанию почистить, натереть на крупной терке, сбрызнуть лимонным соком и смешать с капустой.
  3. Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, винный уксус и оливковое масло.
  4. Добавить заправку в салат и перемешать.

Чем полезна капуста для здоровья

  • Капуста богата антиоксидантами, которые снижают риск рака и замедляют старение;
  • Нормализует уровень холестерина в крови;
  • Оказывает позитивное влияние на печень;
  • Богата клетчаткой, полезной для работы кишечника.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с квашеной капустой. "Сегодня" также делились рецептами блюд из брокколи.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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