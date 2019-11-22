Витаминный салат из капусты с имбирем и яблоками

Свежий, хрустящий и пикантный салат

Салат из капусты: рецепты с фото Фото: Depositphotos

Поздняя осень – самая пора укреплять иммунитет, и проще всего это сделать с помощью питания. Например, приготовить полезный салат.

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Капуста, яблоки и зелень содержат витамины и клетчатку, а имбирь обладает согревающими и противовоспалительными свойствами.

Капустный салат с яблоками

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

39 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 500 г

Яблоко сорта Гренни Смит – 1 шт.

Корень имбиря тертый – 1 ст.л. (или по вкусу)

Лимонный сок – по вкусу

Оливковое масло – 80 г

Уксус винный – 1-2 ст.л.

Мед – 0,5 ст.л. (или по вкусу)

Горчица – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Капусту нашинковать, слегка посолить, затем размять руками, чтобы она пустила сок. Добавить к ней мелко натертый имбирь и порубленную зелень. Яблоко по желанию почистить, натереть на крупной терке, сбрызнуть лимонным соком и смешать с капустой. Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, винный уксус и оливковое масло. Добавить заправку в салат и перемешать.

Чем полезна капуста для здоровья

Капуста богата антиоксидантами, которые снижают риск рака и замедляют старение;

Нормализует уровень холестерина в крови;

Оказывает позитивное влияние на печень;

Богата клетчаткой, полезной для работы кишечника.

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Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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