Витаминный салат из моркови, кукурузы и апельсинов

Рецепт полезного осеннего салата

Салат из моркови, кукурузы и апельсинов Фото: Depositphotos

Поздняя осень – самое время укреплять иммунитет. Для этого стоит включить в свое меню продукты, богатые витамином С.

Смотрите видео, как приготовить морковь, чтобы она стала витаминной бомбой:

Мы рекомендуем приготовить полезный салат с апельсинами, морковью и молодой кукурузой. Он не только полезный, но и очень вкусный.

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Салат из апельсинов, моркови и кукурузы

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

69 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 банки консервированной кукурузы

1 сладкий апельсин

2 средних моркови

1 ст. л. измельченных грецких орехов

1 веточка мяты

1 ч. л. меда

3 ст. л. оливкового масла

1/2 ч. л. молотой паприки

1/2 ч. л. молотого кумина

1 ч. л. куркумы

1 ч. л. тертой лимонной цедры

Сок половины лимона

Сок половины апельсина

1 веточка базилика

Способ приготовления:

Подготовленную морковь натрите на крупной терке. Очищенные дольки апельсина нарежьте кусочками. Сложите в салатник. Добавьте кукурузу, измельченный грецкий орех, кумин, куркуму, паприку, цедру лимона, листья мяты, мелко нарезанные. Перемешайте. Подготовьте заправку: мед, оливковое масло, сок апельсина, сок лимона, листья базилика, порубленные мелко, все тщательно перемешайте. Заправьте салат и сразу же подавайте.

Как снять цедру с лимона

Для приготовления блюд используют как свежую цедру лимона, так и сушеную, и замороженную. Чтобы получить свежую цедру, хорошо помойте цитрус под проточной водой. Затем ошпарьте кипятком, промокните салфеткой и натрите на терке верхний желтый слой лимона. Белую кожуру снимать не нужно – она горчит.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь морковный кекс с апельсиновой цедрой. "Сегодня" также делились рецептом конфитюра из тыквы с апельсинами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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