Витаминный салат из моркови, кукурузы и апельсинов
Рецепт полезного осеннего салата
Поздняя осень – самое время укреплять иммунитет. Для этого стоит включить в свое меню продукты, богатые витамином С.
Смотрите видео, как приготовить морковь, чтобы она стала витаминной бомбой:
Мы рекомендуем приготовить полезный салат с апельсинами, морковью и молодой кукурузой. Он не только полезный, но и очень вкусный.
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Салат из апельсинов, моркови и кукурузы
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 69 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 банки консервированной кукурузы
- 1 сладкий апельсин
- 2 средних моркови
- 1 ст. л. измельченных грецких орехов
- 1 веточка мяты
- 1 ч. л. меда
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1/2 ч. л. молотой паприки
- 1/2 ч. л. молотого кумина
- 1 ч. л. куркумы
- 1 ч. л. тертой лимонной цедры
- Сок половины лимона
- Сок половины апельсина
- 1 веточка базилика
Способ приготовления:
- Подготовленную морковь натрите на крупной терке. Очищенные дольки апельсина нарежьте кусочками. Сложите в салатник.
- Добавьте кукурузу, измельченный грецкий орех, кумин, куркуму, паприку, цедру лимона, листья мяты, мелко нарезанные. Перемешайте.
- Подготовьте заправку: мед, оливковое масло, сок апельсина, сок лимона, листья базилика, порубленные мелко, все тщательно перемешайте.
- Заправьте салат и сразу же подавайте.
Как снять цедру с лимона
Для приготовления блюд используют как свежую цедру лимона, так и сушеную, и замороженную. Чтобы получить свежую цедру, хорошо помойте цитрус под проточной водой. Затем ошпарьте кипятком, промокните салфеткой и натрите на терке верхний желтый слой лимона. Белую кожуру снимать не нужно – она горчит.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь морковный кекс с апельсиновой цедрой. "Сегодня" также делились рецептом конфитюра из тыквы с апельсинами.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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