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Витаминный салат из моркови, кукурузы и апельсинов

Рецепт полезного осеннего салата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:18
Салат из моркови, кукурузы и апельсинов
Салат из моркови, кукурузы и апельсинов
Фото: Depositphotos

Поздняя осень – самое время укреплять иммунитет. Для этого стоит включить в свое меню продукты, богатые витамином С.

Смотрите видео, как приготовить морковь, чтобы она стала витаминной бомбой:

Мы рекомендуем приготовить полезный салат с апельсинами, морковью и молодой кукурузой. Он не только полезный, но и очень вкусный.

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Салат из апельсинов, моркови и кукурузы

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 69 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 банки консервированной кукурузы
  • 1 сладкий апельсин
  • 2 средних моркови
  • 1 ст. л. измельченных грецких орехов
  • 1 веточка мяты
  • 1 ч. л. меда
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1/2 ч. л. молотой паприки
  • 1/2 ч. л. молотого кумина
  • 1 ч. л. куркумы
  • 1 ч. л. тертой лимонной цедры
  • Сок половины лимона
  • Сок половины апельсина
  • 1 веточка базилика

Способ приготовления:

  1. Подготовленную морковь натрите на крупной терке. Очищенные дольки апельсина нарежьте кусочками. Сложите в салатник.
  2. Добавьте кукурузу, измельченный грецкий орех, кумин, куркуму, паприку, цедру лимона, листья мяты, мелко нарезанные. Перемешайте.
  3. Подготовьте заправку: мед, оливковое масло, сок апельсина, сок лимона, листья базилика, порубленные мелко, все тщательно перемешайте.
  4. Заправьте салат и сразу же подавайте.

Как снять цедру с лимона

Для приготовления блюд используют как свежую цедру лимона, так и сушеную, и замороженную. Чтобы получить свежую цедру, хорошо помойте цитрус под проточной водой. Затем ошпарьте кипятком, промокните салфеткой и натрите на терке верхний желтый слой лимона. Белую кожуру снимать не нужно – она горчит.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь морковный кекс с апельсиновой цедрой. "Сегодня" также делились рецептом конфитюра из тыквы с апельсинами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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