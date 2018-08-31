Вкус лета: как приготовить яблочно-сливовое варенье

Рецепт ароматного варенья на зиму

Варенье из яблок и слив Фото: pixabay.com

Лето проходит быстро, а сохранить воспоминания о нем хочется на весь год. Душистое яблочно-сливовое варенье напомнит о солнце и тепле сумрачными зимними вечерами. Эта ароматная сладость насыщенного красного цвета прекрасно подходит к чаю, кроме того, с вареньем из яблок и слив получается великолепная выпечка.

Как выбрать фрукты для варенья

Яблоки и сливы хорошо сочетаются в пирогах и варенье Фото: pixabay.com

В мире насчитывается более ста разновидностей слив: плоды сливовых деревьев могут быть разного размера и формы, они бывают желтыми, красными, зелеными, темно-синими, фиолетовыми. Плоды богаты витаминами и минералами, причем многие из них, например, витамин P сохраняются и после тепловой обработки.

В кулинарии сливы находят очень широкое применение: их вялят, сушат, маринуют, готовят из них сладкие блюда и пикантные соусы, алкогольные напитки и ароматную начинку для пирогов. Большой популярностью пользуется и сливовое варенье.

Для варенья можно использовать разные сорта слив, но лучше отдать предпочтение наиболее ароматным. Очень хорошо подходит для варенья сорт Венгерка – сливы этого сорта содержат большое количество пектина, благодаря чему варенье быстро густеет, а также плотную мякоть, которая позволяет кусочкам сливы сохранить форму после обработки. Подойдут и другие сорта с душистой плотной мякотью, а вот мягкие нежные сливы с тонкой кожицей лучше использовать для приготовления джемов.

Вкусное сочетание

Самое вкусное варенье получается из сливы Венгерка Фото: pixabay.com

Сливы замечательно гармонируют с яблоками: этим фруктам требуется приблизительно одинаковое время для варки. Яблочно-сливовое варенье получается очень душистым, а его роскошный темно-красный оттенок делает заготовку идеальным украшением различных десертов. Это лакомство имеет приятный кисло-сладкий вкус и особенно понравится тем, кто не любит излишне приторное варенье.

Можно ли сделать варенье из яблок и слив еще лучше? В этом помогут пряности. Сочетание яблок с корицей считается классическим, но мало кто знает, что со сливой эта пряность сочетается столь же гармонично. Поэтому небольшая добавка корицы в варенье придаст вкусу насыщенность и подчеркнет теплый аромат сладости. Многие любят такое варенье и с добавлением грецких орехов – пропитавшись в сиропе, орехи придают сладости пикантность. Важно лишь помнить, что перед добавлением орехов в варенье их необходимо прокалить на сковороде – в противном случае заготовка может быстро испортиться.

Приготовление варенья из яблок и слив

Варенье из слив и яблок Фото: pixabay.com

Для приготовления лакомства понадобится по одному килограмму слив, яблок и сахара, чайная ложечка молотой корицы, сто миллилитров воды. Сливы помыть, высушить, освободить от косточек и нарезать небольшими дольками. Засыпать фрукты сахаром и дать постоять, чтобы сливы выделили сок. Добавить сто миллилитров воды и поставить кастрюлю со сливами на слабый огонь.

Довести варенье до кипения, изредка осторожно помешивая. В кипящий сироп засыпать яблоки, очищенные от кожуры и семян и нарезанные небольшими дольками, добавить корицу. Варить фрукты в течение пяти минут до получения красивого рубинового оттенка. Образующуюся при варке пену необходимо снимать. После этого выключить огонь и дать варенью настояться в течение нескольких часов без крышки.

Настоявшееся варенье следует проварить еще пять – десять минут, не допуская переваривания. Готовность варенья определяется так: нужно капнуть сиропом на тарелку, смоченную в холодной воде. Если капля не расплывается, а сохраняет форму, варенье готово, его можно раскладывать в горячие простерилизованные банки и закупоривать.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как сделать и законсервировать сливовый соус на зиму. Мы также рассказывали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой.

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