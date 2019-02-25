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Вкусная идея на 8 марта: пирожные "Розы из яблок"

Рецепт потрясающих роз из яблок и слоеного теста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:18
Розочки из яблок
Розочки из яблок
Фото: Depositphotos

Этот нарядный яблочный десерт можно готовить к любому празднику, например, на 8 марта или день рождения. Тесто подойдет как пресное, так и дрожжевое.

Яблочные розочки

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – 250 г 
  • Яблоки – 2 шт. 
  • Сахар – 3 ст.л. 
  • Вода – 250 мл 
  • Сахарная пудра – для украшения

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Рецепт приготовления:

  1. Яблоки помыть, разрезать и удалить сердцевину. Нарезать ломтиками толщиной 2-3 мм. 
  2. Смешать воду и сахар, довести до кипения. Порциями добавлять яблоки и варить по 2-3 минуты. Переложить шумовкой на дуршлаг, чтобы стекала лишняя жидкость. 
  3. Слоеное тесто раскатать и нарезать полосками 3 х 30 см. На каждую полоску теста внахлест положить по 5-7 долек яблока внахлест, немного выходя за пределы. Аккуратно свернуть каждую полоску в розочку. Нижние края подогнуть внутрь. 
  4. Выложить заготовки на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать 30 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
  5. Готовые яблочные розочки остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочный крамбл. Кроме этого, мы делились рецептом дрожжевого рулета с яблоками и корицей.

Смотрите видео, как сделать засахаренные лепестки роз:

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Источник: Сегодня
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