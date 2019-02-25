Вкусная идея на 8 марта: пирожные "Розы из яблок"
Рецепт потрясающих роз из яблок и слоеного теста
Этот нарядный яблочный десерт можно готовить к любому празднику, например, на 8 марта или день рождения. Тесто подойдет как пресное, так и дрожжевое.
Яблочные розочки
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 250 г
- Яблоки – 2 шт.
- Сахар – 3 ст.л.
- Вода – 250 мл
- Сахарная пудра – для украшения
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Рецепт приготовления:
- Яблоки помыть, разрезать и удалить сердцевину. Нарезать ломтиками толщиной 2-3 мм.
- Смешать воду и сахар, довести до кипения. Порциями добавлять яблоки и варить по 2-3 минуты. Переложить шумовкой на дуршлаг, чтобы стекала лишняя жидкость.
- Слоеное тесто раскатать и нарезать полосками 3 х 30 см. На каждую полоску теста внахлест положить по 5-7 долек яблока внахлест, немного выходя за пределы. Аккуратно свернуть каждую полоску в розочку. Нижние края подогнуть внутрь.
- Выложить заготовки на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать 30 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
- Готовые яблочные розочки остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочный крамбл. Кроме этого, мы делились рецептом дрожжевого рулета с яблоками и корицей.
Смотрите видео, как сделать засахаренные лепестки роз:
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Источник: Сегодня