Вкусная идея на 8 марта: пирожные "Розы из яблок"

Рецепт потрясающих роз из яблок и слоеного теста

Розочки из яблок Фото: Depositphotos

Этот нарядный яблочный десерт можно готовить к любому празднику, например, на 8 марта или день рождения. Тесто подойдет как пресное, так и дрожжевое.

Яблочные розочки

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 250 г

Яблоки – 2 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Вода – 250 мл

Сахарная пудра – для украшения

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Рецепт приготовления:

Яблоки помыть, разрезать и удалить сердцевину. Нарезать ломтиками толщиной 2-3 мм. Смешать воду и сахар, довести до кипения. Порциями добавлять яблоки и варить по 2-3 минуты. Переложить шумовкой на дуршлаг, чтобы стекала лишняя жидкость. Слоеное тесто раскатать и нарезать полосками 3 х 30 см. На каждую полоску теста внахлест положить по 5-7 долек яблока внахлест, немного выходя за пределы. Аккуратно свернуть каждую полоску в розочку. Нижние края подогнуть внутрь. Выложить заготовки на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать 30 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Готовые яблочные розочки остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочный крамбл. Кроме этого, мы делились рецептом дрожжевого рулета с яблоками и корицей.

Смотрите видео, как сделать засахаренные лепестки роз:

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