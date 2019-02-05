Вкусно и необычно: хлебные рулетики с сыром
Рецепт аппетитной американской закуски
Всего несколько минут – и этот рецепт выведет наскучившие бутерброды с маслом и сыром на новый уровень. Обязательно используйте очень свежий тостовый хлеб. Даже вчерашний при раскатывании будет ломаться и растрескиваться. Хлебные рулетики лучше всего подавать с густым томатным супом, используя его как дип.
Хлебные рулетики с сыром
Ингредиенты:
- 4 ломтика белого тостового хлеба
- 4 ломтика сыра для сэндвичей
- 1 ст.л. растопленного сливочного масла с солью
- томатный суп – для подачи
Рецепт приготовления:
- Срезать корки с тостового хлеба. Затем с помощью скалки раскатать каждый кусочек в тонкий пласт.
- Выложить сверху ломтики сыра и свернуть хлеб в плотные рулетики.
- Щедро смазать каждый кусочек сливочным маслом с помощью кулинарной кисти.
- Разогрейте сковороду или прижимной гриль. Обжарьте хлебные рулетики до золотистого цвета, примерно по 1.5 минуты с каждой стороны.
- Подавайте закуску горячей вместе с томатным супом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сырный крем-суп. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как правильно составить сырную тарелку.
Смотрите видео, как приготовить хрустящие бутерброды в лаваше:
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Источник: Сегодня