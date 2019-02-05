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Вкусно и необычно: хлебные рулетики с сыром

Рецепт аппетитной американской закуски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32
Хлебные рулетики с сыром Фото: popsugar.com
Хлебные рулетики с сыром
Фото: popsugar.com

Всего несколько минут – и этот рецепт выведет наскучившие бутерброды с маслом и сыром на новый уровень. Обязательно используйте очень свежий тостовый хлеб. Даже вчерашний при раскатывании будет ломаться и растрескиваться. Хлебные рулетики лучше всего подавать с густым томатным супом, используя его как дип.

Хлебные рулетики с сыром

Ингредиенты:

  • 4 ломтика белого тостового хлеба
  • 4 ломтика сыра для сэндвичей
  • 1 ст.л. растопленного сливочного масла с солью
  • томатный суп – для подачи

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Рецепт приготовления:

  1. Срезать корки с тостового хлеба. Затем с помощью скалки раскатать каждый кусочек в тонкий пласт.
  2. Выложить сверху ломтики сыра и свернуть хлеб в плотные рулетики.
  3. Щедро смазать каждый кусочек сливочным маслом с помощью кулинарной кисти.
  4. Разогрейте сковороду или прижимной гриль. Обжарьте хлебные рулетики до золотистого цвета, примерно по 1.5 минуты с каждой стороны.
  5. Подавайте закуску горячей вместе с томатным супом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сырный крем-суп. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как правильно составить сырную тарелку.

Смотрите видео, как приготовить хрустящие бутерброды в лаваше:

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Источник: Сегодня
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