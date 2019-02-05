Вкусно и необычно: хлебные рулетики с сыром

Рецепт аппетитной американской закуски

Хлебные рулетики с сыром Фото: popsugar.com

Всего несколько минут – и этот рецепт выведет наскучившие бутерброды с маслом и сыром на новый уровень. Обязательно используйте очень свежий тостовый хлеб. Даже вчерашний при раскатывании будет ломаться и растрескиваться. Хлебные рулетики лучше всего подавать с густым томатным супом, используя его как дип.

Хлебные рулетики с сыром

Ингредиенты:

4 ломтика белого тостового хлеба

4 ломтика сыра для сэндвичей

1 ст.л. растопленного сливочного масла с солью

томатный суп – для подачи

Читайте также Рецепт рулета из лаваша с лососем, сливочным сыром и зеленью

Рецепт приготовления:

Срезать корки с тостового хлеба. Затем с помощью скалки раскатать каждый кусочек в тонкий пласт. Выложить сверху ломтики сыра и свернуть хлеб в плотные рулетики. Щедро смазать каждый кусочек сливочным маслом с помощью кулинарной кисти. Разогрейте сковороду или прижимной гриль. Обжарьте хлебные рулетики до золотистого цвета, примерно по 1.5 минуты с каждой стороны. Подавайте закуску горячей вместе с томатным супом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сырный крем-суп. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как правильно составить сырную тарелку.

Смотрите видео, как приготовить хрустящие бутерброды в лаваше:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram