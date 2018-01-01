Вкусно и полезно: как приготовить творог дома

Полезный кисломолочный продукт можно сделать на собственной кухне

Домашний творог Фото: pixabay.com

Сейчас в магазинах можно купить множество разновидностей творога. Но никакой из них не сравнится с тем, который приготовлен в домашних условиях. А сделать это, между прочим, очень просто.

Кислое молоко вылейте в широкую невысокую кастрюлю, затем поместите на водяную баню: в большую по размеру кастрюлю примерно такой же высоты, заполнив водой промежуток между стенками посуды. Нагревайте это "сооружение" на медленном огне. Когда кислое молоко отойдет от стенок кастрюли и выступит желтоватая жидкость – сразу же снимите кастрюлю с огня и охладите содержимое.

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Любым удобным для вас способом отделите творожную массу от сыворотки. Например, перелейте его в несколько слоев марли, сверните мешочком и подвесьте над какой-нибудь емкостью или раковиной.



Для сквашивания молока можно использовать корочку черного хлеба, небольшое количество простокваши, йогурта, кефира.



Нагревать скисшее молоко можно и на рассекателе пламени без водяной бани, приподнимая сгусток шумовкой, чтобы он не пристал ко дну. Однако чтобы творог получился действительно вкусным, важно не перегреть полуфабрикат.

Напомним, ранее мы писали, как из прокисшего молока за час сделать творог. Сайт "Сегодня" также делился рецептом творожных вафель. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку с кускусом.

Смотрите видео, как приготовить домашнюю брынзу из коровьего молока: