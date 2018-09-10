Вкусно и полезно: освежающий напиток из шиповника
Готовим морс из шиповника и апельсинового сока
Сентябрь – самое время вспомнить о шиповнике, плоды которого к этому времени уже созрели. Он богат витаминами, в первую очередь, витамином С. Его в шиповнике не меньше, чем в цитрусовых. Также в составе шиповника много микроэлементов, таких как пектин, эфирные масла, дубильные вещества, каротин. Из минералов в шиповнике есть железо, натрий и фосфор.
Шиповник употребляют в виде ягод, чая, настоек, вина, отваров и масла из косточек. Мы расскажем, как приготовить из него полезный и вкусный напиток.
Напиток из шиповника и апельсинов
Ингредиенты на 5 порций:
- Шиповник – 200 г
- Кипяток – 700 мл
- Сахар – 150 г
- Апельсиновый фреш – 100 мл
- Цедра половины апельсина
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Рецепт приготовления:
- Ягоды шиповника тщательно моем. Делаем из шиповника на блендере дробленую массу.
- Перекладываем в термос и заливаем кипятком. Выдерживаем в термосе не менее 12 часов.
- Сахар, цедру и сок апельсина добавляем после того, как шиповник настоится. После этого охлаждаем, процеживаем напиток и можем подавать.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя добавлять в чай. Сайт "Сегодня" также делился рецептом полезного напитка из облепихи.
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