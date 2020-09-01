Вкусно и полезно: рецепт овсяного печенья из четырех ингредиентов

Такое печенье подойдет для завтрака и для полезного перекуса

Для кого-то овсянка – любимый завтрак, для кого-то – залог отличного самочувствия. Но из этой полезной крупы можно не только сварить кашу, но и приготовить вкусное и низкокалорийное печенье без сахара.

Творожное печенье с овсянкой

Овсяное печенье без сахара Фото: freepik.com

Время приготовления:

25 минут

Калорийность:

120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 – 1 стакан овсянки (можно измельчить в блендере)

1 упаковка творога

2 яйца

Изюм и/или семечки – по вкусу

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Способ приготовления:

Взболтайте вилкой яйца, добавьте творог и хорошо разомните. Изюм предварительно замочите в теплой воде, обсушите. Добавить в творожную массу овсянку, изюм и семечки. Присыпьте противень овсяными хлопьями. Скатайте из теста шарики и выложите их на противень. Выпекайте в разогретой до 160-180 ºС духовке в течение 15 минут.

Полезный совет

Вы можете добавить в тесто мед или стевию.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь овсяное печенье с шоколадом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом овсяных блинов.

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