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Вкусно и полезно: рецепт овсяного печенья из четырех ингредиентов

Сегодня, 15:46

Такое печенье подойдет для завтрака и для полезного перекуса

Для кого-то овсянка – любимый завтрак, для кого-то – залог отличного самочувствия. Но из этой полезной крупы можно не только сварить кашу, но и приготовить вкусное и низкокалорийное печенье без сахара.

Творожное печенье с овсянкой

Овсяное печенье без сахара
Овсяное печенье без сахара
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 25 минут

Калорийность:

  • 120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 – 1 стакан овсянки (можно измельчить в блендере)
  • 1 упаковка творога
  • 2 яйца
  • Изюм и/или семечки – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Взболтайте вилкой яйца, добавьте творог и хорошо разомните.
  2. Изюм предварительно замочите в теплой воде, обсушите.
  3. Добавить в творожную массу овсянку, изюм и семечки.
  4. Присыпьте противень овсяными хлопьями.
  5. Скатайте из теста шарики и выложите их на противень.
  6. Выпекайте в разогретой до 160-180 ºС духовке в течение 15 минут.

Полезный совет

Вы можете добавить в тесто мед или стевию.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь овсяное печенье с шоколадом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом овсяных блинов.

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Источник: Сегодня
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