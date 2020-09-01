Вкусно и полезно: рецепт овсяного печенья из четырех ингредиентов
Такое печенье подойдет для завтрака и для полезного перекуса
Для кого-то овсянка – любимый завтрак, для кого-то – залог отличного самочувствия. Но из этой полезной крупы можно не только сварить кашу, но и приготовить вкусное и низкокалорийное печенье без сахара.
Творожное печенье с овсянкой
Время приготовления:
- 25 минут
Калорийность:
- 120 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 – 1 стакан овсянки (можно измельчить в блендере)
- 1 упаковка творога
- 2 яйца
- Изюм и/или семечки – по вкусу
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Способ приготовления:
- Взболтайте вилкой яйца, добавьте творог и хорошо разомните.
- Изюм предварительно замочите в теплой воде, обсушите.
- Добавить в творожную массу овсянку, изюм и семечки.
- Присыпьте противень овсяными хлопьями.
- Скатайте из теста шарики и выложите их на противень.
- Выпекайте в разогретой до 160-180 ºС духовке в течение 15 минут.
Полезный совет
Вы можете добавить в тесто мед или стевию.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь овсяное печенье с шоколадом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом овсяных блинов.
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