Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Осенний салат из авокадо с курицей и виноградом

Такой салат как нельзя лучше подходит для осеннего меню

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Куриный салат с виноградом
Куриный салат с виноградом
Фото: Depositphotos

Тяжелые салаты с майонезными заправками лучше оставить до зимы. Сейчас, когда есть много свежих овощей, фруктов и ягод, нужно использовать их по-максимуму.

Смотрите видео, как приготовить американский салат Кобб:

Зеленый салат с куриным филе, сельдереем, виноградом, авокадо и горохом нут не только порадует своим вкусом, но и подарит вам порцию белка, полезных жиров, витаминов и клетчатки.

Куриный салат с виноградом

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 небольшой пучок листового салата
  • 1 куриная грудка (отварная)
  • 2 стебля сельдерея
  • 250 г винограда без косточек (предпочтительно смеси зеленого и красного)
  • 1 – 1/2 шт. авокадо
  • 100 г консервированного или отварного нута
  • 2 ст. л. поджаренных грецких орехов
  • 1/2 стакана натурального йогурта или 2.ст. л. смеси оливкового масла с лимонным соком
  • 1/2  ч. л. карри или по вкусу
  • Соль и черный перец – по вкусу

Читайте также:
Теплый салат из куриной печени с виноградом: рецепт дня

Способ приготовления:

  1. Салат помыть и порвать руками в миску.
  2. Куриную грудку произвольно нарезать.
  3. Сельдерей мелко нарубить, виноград снять с гроздей.
  4. Авокадо почистить и нарезать кубиками или дольками.
  5. Смешать все ингредиенты. Посолить, поперчить, добавить карри.
  6. Заправить салат йогуртом или лимонным соком с оливковым маслом.

Как выбрать вкусный виноград для салата

Потрясите грозди. Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а следовательно, в нем нет так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же они сильно осыпаются, значит, виноград долго лежал на полке и переспел или перемерз.

Обратите внимание на ягоды: они должны быть без влаги и повреждений, не сморщенными, а стебель естественного зеленого цвета, не коричневый и не сухой. Это признак того, что виноград спелый и свежий. Запах ягод не должен отдавать сыростью, плесенью и кислотой.

Напомним, ранее мы делились рецептом куриных отбивных с виноградом и розмарином. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить варенье из винограда на зиму.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт самого вкусного крем-супа из шампиньонов Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами Галета "Рататуй": рецепт несладкого французского пирога Как приготовить варенье из облепихи на зиму
курица салат виноград рецепт авокадо
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
15 минут - и домашняя сгущенка готова
15 минут - и домашняя сгущенка готова
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника

Популярные статьи

Вчера, 20:47Events

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Водолей: полюбите себя

Вчера, 20:10Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:54Шоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

Вчера, 16:31Шоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

Вчера, 12:45Wellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

Вчера, 10:02Шоу-бизнес

"Очень похожи": Ольга Фреймут удивила фанатов схожестью с мужем

Вчера, 09:15Fun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

2 сентябряТехно

Google добавит в Android раздражающую функцию

2 сентябряШоу-бизнес

30-летняя испанская певица погибла во время выступления на сцене

2 сентябряСтиль

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: когда можно стричь волосы

2 сентябряШоу-бизнес

"Папа выпил эликсир молодости": Юлия Санина впервые показала родителей

2 сентябряFun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

2 сентябряТехно

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

2 сентябряПсихология

Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака

1 сентябряEvents

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

1 сентябряТехно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

Новости партнеров

Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты
По маминому рецепту: самые вкусные куриные отбивные
По маминому рецепту: самые вкусные куриные отбивные
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)
Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)