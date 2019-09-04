Осенний салат из авокадо с курицей и виноградом
Такой салат как нельзя лучше подходит для осеннего меню
Тяжелые салаты с майонезными заправками лучше оставить до зимы. Сейчас, когда есть много свежих овощей, фруктов и ягод, нужно использовать их по-максимуму.
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Зеленый салат с куриным филе, сельдереем, виноградом, авокадо и горохом нут не только порадует своим вкусом, но и подарит вам порцию белка, полезных жиров, витаминов и клетчатки.
Куриный салат с виноградом
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 небольшой пучок листового салата
- 1 куриная грудка (отварная)
- 2 стебля сельдерея
- 250 г винограда без косточек (предпочтительно смеси зеленого и красного)
- 1 – 1/2 шт. авокадо
- 100 г консервированного или отварного нута
- 2 ст. л. поджаренных грецких орехов
- 1/2 стакана натурального йогурта или 2.ст. л. смеси оливкового масла с лимонным соком
- 1/2 ч. л. карри или по вкусу
- Соль и черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Салат помыть и порвать руками в миску.
- Куриную грудку произвольно нарезать.
- Сельдерей мелко нарубить, виноград снять с гроздей.
- Авокадо почистить и нарезать кубиками или дольками.
- Смешать все ингредиенты. Посолить, поперчить, добавить карри.
- Заправить салат йогуртом или лимонным соком с оливковым маслом.
Как выбрать вкусный виноград для салата
Потрясите грозди. Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а следовательно, в нем нет так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же они сильно осыпаются, значит, виноград долго лежал на полке и переспел или перемерз.
Обратите внимание на ягоды: они должны быть без влаги и повреждений, не сморщенными, а стебель естественного зеленого цвета, не коричневый и не сухой. Это признак того, что виноград спелый и свежий. Запах ягод не должен отдавать сыростью, плесенью и кислотой.
Напомним, ранее мы делились рецептом куриных отбивных с виноградом и розмарином. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить варенье из винограда на зиму.
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