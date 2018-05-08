Вкусные кремы для торта: четыре проверенных рецепта

Лучшие рецепты кремов для домашних тортов

Торт с кремом Фото: pixabay.com

Вкусный крем подчеркнет основу любого торта вне зависимости от того, какое у него тесто. Как правило, различают масляный, белковый, заварной, сметанный или сливочный крем. Из них готовят различные варианты кремов с дополнительными ингредиентами.



Белковый крем

Взбитые белки Фото: pixabay.com

Обычно его делают из взбитых белков с сахаром или сахарной пудрой. Такой крем можно приготовить заварным или сырым или добавить к нему дополнительные ингредиенты. Если вы боитесь использовать в рецепте сырой белок, сделайте крем заварным.

Ингредиенты:

30 мл воды

2 белка куриных яиц

5 ст. ложек сахарной пудры или сахарного песка

1 ч. ложка лимонного сока

Как готовить белковый крем для торта:

В ковшик засыпьте сахар и налейте воды, перемешайте и варите сироп на медленном огне. Готовность сиропа можно определить при помощи чайной ложки. Он должен с нее стекать толстой струйкой. Будьте внимательны, если сироп не доварится, крем будет неустойчивым. Взбейте охлажденные белки до густого состояния. После этого постепенно введите их в горячий сироп и продолжайте взбивать крем еще 3 или 4 минуты. Используйте белковый крем для покрытия торта.

Сметанный крем с какао

Шоколадный крем Фото: pixabay.com

Он менее калорийный и очень вкусный. Чтобы крем получился густым, используйте сметану жирностью не менее 30%. Перед взбиванием ее желательно охладить, тогда крем будет проще взбивать и консистенция будет устойчивой.

Сметанный крем можно делать со сливочным маслом, желатином или без желатина. После приготовления его лучше использовать сразу, поскольку хранить в холодильнике его можно не более 2 часов. Такой крем отлично подойдет для прослойки бисквитного торта.

Ингредиенты:

1 стакан жирной сметаны

ваниль

0.5 стакана сахарной пудры

1 ст. ложка порошка какао

Как готовить сметанный крем с какао:

Взбейте охлажденную сметану и добавьте сахарную пудру и ваниль. Добавьте какао-порошок и аккуратно перемешайте смесь венчиком. Либо можете соединить сахарную пудру с порошком какао и ванилью и ввести эту смесь при взбивании сметаны. Если крем остается жидким, добавьте пакетик загустителя для сливок и еще раз взбейте. По возможности используйте крем сразу и не храните его.

Сливочный крем

Взбитые сливки Фото: pixabay.com

Он отличается необыкновенным вкусом, легкостью и нежностью. Для взбивания берите сливки жирностью 33 и 35%. При желании можно добавить различные добавки.

Ингредиенты:

1 ч. ложка желатина

1 стакан сливок

ванильный сахар

1-2 ст. ложка сахарной пудры

Как готовить сливочный крем для торта:

В небольшое количество воды или молока засыпьте желатин и оставьте набухать. После этого подогрейте смесь на слабом огне, не забывая помешивать. Остудите. Взбейте охлажденные сливки и постепенно добавьте ванильный сахар и сахарную пудру. Введите тонкой струйкой желатин и продолжайте взбивать. Храните крем не более 3 часов.

Масляный крем на сгущенном молоке

Масляный крем Фото: pixabay.com

Его можно сделать на основе сгущенного молока, сахарной пудры, сиропа или молока.

Ингредиенты:

250 г несоленого сливочного масла

1 лимон

10 ст. ложек сгущенного молока

Как готовить масляный крем на сгущенном молоке:

С лимона снимите цедру и выдавите сок. Растопите масло в сотейнике, после этого взбейте венчиком. Введите тонкой струйкой молоко и продолжайте взбивать. Масса должна стать пышной. Добавьте в крем лимонную цедру и сок и перемешайте. Используйте крем для украшения торта и прослойки коржей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить крем для торта из сгущенки. Мы также делились рецептом торта на сковороде с заварным кремом. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить самый вкусный морковный торт.

Смотрите видео, как приготовить крем из сливок с коньяком: