Вкусные кремы для торта: четыре проверенных рецепта
Лучшие рецепты кремов для домашних тортов
Вкусный крем подчеркнет основу любого торта вне зависимости от того, какое у него тесто. Как правило, различают масляный, белковый, заварной, сметанный или сливочный крем. Из них готовят различные варианты кремов с дополнительными ингредиентами.
Белковый крем
Обычно его делают из взбитых белков с сахаром или сахарной пудрой. Такой крем можно приготовить заварным или сырым или добавить к нему дополнительные ингредиенты. Если вы боитесь использовать в рецепте сырой белок, сделайте крем заварным.
Ингредиенты:
- 30 мл воды
- 2 белка куриных яиц
- 5 ст. ложек сахарной пудры или сахарного песка
- 1 ч. ложка лимонного сока
Как готовить белковый крем для торта:
- В ковшик засыпьте сахар и налейте воды, перемешайте и варите сироп на медленном огне. Готовность сиропа можно определить при помощи чайной ложки. Он должен с нее стекать толстой струйкой. Будьте внимательны, если сироп не доварится, крем будет неустойчивым.
- Взбейте охлажденные белки до густого состояния. После этого постепенно введите их в горячий сироп и продолжайте взбивать крем еще 3 или 4 минуты.
- Используйте белковый крем для покрытия торта.
Сметанный крем с какао
Он менее калорийный и очень вкусный. Чтобы крем получился густым, используйте сметану жирностью не менее 30%. Перед взбиванием ее желательно охладить, тогда крем будет проще взбивать и консистенция будет устойчивой.
Сметанный крем можно делать со сливочным маслом, желатином или без желатина. После приготовления его лучше использовать сразу, поскольку хранить в холодильнике его можно не более 2 часов. Такой крем отлично подойдет для прослойки бисквитного торта.
Ингредиенты:
- 1 стакан жирной сметаны
- ваниль
- 0.5 стакана сахарной пудры
- 1 ст. ложка порошка какао
Как готовить сметанный крем с какао:
- Взбейте охлажденную сметану и добавьте сахарную пудру и ваниль. Добавьте какао-порошок и аккуратно перемешайте смесь венчиком.
- Либо можете соединить сахарную пудру с порошком какао и ванилью и ввести эту смесь при взбивании сметаны. Если крем остается жидким, добавьте пакетик загустителя для сливок и еще раз взбейте.
- По возможности используйте крем сразу и не храните его.
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Сливочный крем
Он отличается необыкновенным вкусом, легкостью и нежностью. Для взбивания берите сливки жирностью 33 и 35%. При желании можно добавить различные добавки.
Ингредиенты:
- 1 ч. ложка желатина
- 1 стакан сливок
- ванильный сахар
- 1-2 ст. ложка сахарной пудры
Как готовить сливочный крем для торта:
- В небольшое количество воды или молока засыпьте желатин и оставьте набухать. После этого подогрейте смесь на слабом огне, не забывая помешивать.
- Остудите. Взбейте охлажденные сливки и постепенно добавьте ванильный сахар и сахарную пудру. Введите тонкой струйкой желатин и продолжайте взбивать.
- Храните крем не более 3 часов.
Масляный крем на сгущенном молоке
Его можно сделать на основе сгущенного молока, сахарной пудры, сиропа или молока.
Ингредиенты:
- 250 г несоленого сливочного масла
- 1 лимон
- 10 ст. ложек сгущенного молока
Как готовить масляный крем на сгущенном молоке:
- С лимона снимите цедру и выдавите сок. Растопите масло в сотейнике, после этого взбейте венчиком. Введите тонкой струйкой молоко и продолжайте взбивать.
- Масса должна стать пышной. Добавьте в крем лимонную цедру и сок и перемешайте. Используйте крем для украшения торта и прослойки коржей.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить крем для торта из сгущенки. Мы также делились рецептом торта на сковороде с заварным кремом. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить самый вкусный морковный торт.
Смотрите видео, как приготовить крем из сливок с коньяком: