Вкусные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов с креветками
Лучшие новогодние салаты с креветок
Оригинальные и несложные в приготовлении новогодние салаты с креветками создадут особое настроение и порадуют своим нежным вкусом.
Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:
Креветки прекрасно подходят для салатов – как сами по себе, так и вместе с другими морепродуктами. Они прекрасно сочетаются с овощами, зеленью, фруктами, рисом, рыбой. Вариантов – масса.
Оливье с креветками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Креветки очищенные вареные – 200 г
- Картофель – 3 средних шт.
- Морковь – 1 большая шт.
- Яйца – 3 шт.
- Маринованные огурцы – 2 шт.
- Горошек зеленый консервированный – 100 г
- Домашний майонез – 150 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Небольшие креветки оставьте целиком, а крупные порежьте.
- Картофель и морковь отварите в кожуре, причем морковь лучше варить в отдельной емкости, добавив при готовке в воду щепоть сахара – она так будет вкуснее.
- Картофель и вкрутую сваренные яйца после варки лучше сразу опустить в холодную воду, чтобы было легче их чистить.
- Картофель, морковь, огурцы, очищенное яблоко мелко порежьте и положите в салатник вместе с креветками.
- Яйца нужно очистить и натереть на крупной терке.
- Немного посолите и заправьте майонезом. При подаче на стол украсьте зеленью.
Салат из рукколы и креветок c пармезаном
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Королевские креветки – 5 шт.
- Перебитый чеснок – 1 г
- Руккола – маленький пучок
- Кедровые орехи – горсть
- Помидоры черри – 2-3 шт.
- Оливковое масло – по вкусу
- Лимонный сок – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
- Пармезан – 15 г
Способ приготовления:
- Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком.
- Помидоры черри разрежьте на четыре части.
- Выложите на тарелку подготовленную рукколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу.
- Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, затем посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.
Салат с авокадо и креветками
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы с чили
- 1 авокадо
- 200 мл йогурта
- 20 креветок
- 1 пучок кинзы или петрушки
- 1 лимон
- 20 мл оливкового масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Креветки очистите от панциря и обжарьте на масле 2–3 минуты.
- Авокадо порежьте дольками, сбрызните соком лимона.
- Мелко порубите часть кинзы. Добавьте в йогурт рубленую зелень, соль по вкусу.
- Смешайте кукурузу с чили вместе с авокадо и креветками. Полейте йогуртовой заправкой.
- При подаче сбрызните соком лимона и украсьте веточками кинзы. Салат можно подавать на салатных листьях или в половинках авокадо.
Салат "Вальдорф" с креветками от Гордона Рамзи
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Грецкие орехи – 75 г
- Салат романо – 1 штука
- Королевские креветки – 200 г
- Корень сельдерея – 1 штука
- Яблоки Гренни Смит – 1 штука
- Зеленый виноград без косточек – 100 г
- Греческий йогурт – 100 г
- Дижонская горчица – 1,5 чайные ложки
- Яблочный уксус и 1 чайная ложка
- Лимон – 1/2 штуки
- Морская соль по вкусу
- Свежемолотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Приготовить заправку: в миске смешать йогурт, горчицу, уксус, сок лимона, соль и перец; взбить все ингредиенты. Попробовать и при необходимости добавить соль и перец, а также немного лимонного сока, если требуется.
- Обжарить грецкие орехи на сухой сковороде на среднем огне в течение 2-3 минут до золотистого цвета.
- Положить в большую миску нашинкованные листья салата, добавить креветки, сельдерей, яблоки и виноград. Полить заправкой и осторожно перемешать. Перед подачей на стол попробовать на соль.
Салат а-ля "Цезарь" с креветками
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 г помидоров черри
- 7-10 перепелиных яиц
- 3 кусочка белого хлеба или батона
- 200 г королевских креветок
- Листья салата ромен
- 2 ст.л. соевого соуса
- Имбирь свежий
- Оливковое масло
- 2 зубчика чеснока
- 50 г пармезана
Способ приготовления:
- Приготовить чесночное масло для гренок: выдавить чеснок через пресс и добавить к нему 2 ст.л. оливкового масла.
- Хлеб нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Поджарить его на сковороде на чесночном масле до золотистого цвета.
- Сделать маринад для креветок. Натереть на терке имбирь и выдавить 1 зубчик чеснока. Влить соевый соус. Добавить креветки и дать им настояться в течение 10-15 минут.
- Разогреть сковородку и отправить туда креветки. Полить сверху маринадом. Готовить, пока соус не закипит.
- Креветки переложить на тарелку, а маринад проварить до загустения. Это будет заправка к салату.
- На дно салата порвать листья салата, выложить сверху половинки томатов черри, разрезанные пополам перепелиные яйца, жареные креветки и гренки.
- Полить салат заправкой и посыпать хлопьями пармезана.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат из креветок от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом легкого салата из креветок и авокадо.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.