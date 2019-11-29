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Вкусные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов с креветками

Лучшие новогодние салаты с креветок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Салат на Новый год 2020 из креветок
Салат на Новый год 2020 из креветок
Фото: Depositphotos

Оригинальные и несложные в приготовлении новогодние салаты с креветками создадут особое настроение и порадуют своим нежным вкусом.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

Креветки прекрасно подходят для салатов – как сами по себе, так и вместе с другими морепродуктами. Они прекрасно сочетаются с овощами, зеленью, фруктами, рисом, рыбой. Вариантов – масса.

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Оливье с креветками

Оливье с креветками
Оливье с креветками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Креветки очищенные вареные – 200 г
  • Картофель – 3 средних шт.
  • Морковь – 1 большая шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Маринованные огурцы – 2 шт.
  • Горошек зеленый консервированный – 100 г
  • Домашний майонез – 150 г
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Небольшие креветки оставьте целиком, а крупные порежьте.
  2. Картофель и морковь отварите в кожуре, причем морковь лучше варить в отдельной емкости, добавив при готовке в воду щепоть сахара – она так будет вкуснее.
  3. Картофель и вкрутую сваренные яйца после варки лучше сразу опустить в холодную воду, чтобы было легче их чистить.
  4. Картофель, морковь, огурцы, очищенное яблоко мелко порежьте и положите в салатник вместе с креветками.
  5. Яйца нужно очистить и натереть на крупной терке.
  6. Немного посолите и заправьте майонезом. При подаче на стол украсьте зеленью.

Салат из рукколы и креветок c пармезаном

Салат из рукколы с креветками и помидорами черри
Салат из рукколы с креветками и помидорами черри
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Королевские креветки – 5 шт.
  • Перебитый чеснок – 1 г
  • Руккола – маленький пучок
  • Кедровые орехи – горсть
  • Помидоры черри – 2-3 шт.
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу
  • Пармезан – 15 г

Способ приготовления:

  1. Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком.
  2. Помидоры черри разрежьте на четыре части.
  3. Выложите на тарелку подготовленную рукколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу.
  4. Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, затем посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.

Салат с авокадо и креветками

Салат из креветок и авокадо
Салат из креветок и авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной кукурузы с чили
  • 1 авокадо
  • 200 мл йогурта
  • 20 креветок
  • 1 пучок кинзы или петрушки
  • 1 лимон
  • 20 мл оливкового масла
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Креветки очистите от панциря и обжарьте на масле 2–3 минуты.
  2. Авокадо порежьте дольками, сбрызните соком лимона.
  3. Мелко порубите часть кинзы. Добавьте в йогурт рубленую зелень, соль по вкусу.
  4. Смешайте кукурузу с чили вместе с авокадо и креветками. Полейте йогуртовой заправкой.
  5. При подаче сбрызните соком лимона и украсьте веточками кинзы. Салат можно подавать на салатных листьях или в половинках авокадо.

Салат "Вальдорф" с креветками от Гордона Рамзи

Салат с креветками
Салат с креветками
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Грецкие орехи – 75 г
  • Салат романо – 1 штука
  • Королевские креветки – 200 г
  • Корень сельдерея – 1 штука
  • Яблоки Гренни Смит – 1 штука
  • Зеленый виноград без косточек – 100 г
  • Греческий йогурт – 100 г
  • Дижонская горчица – 1,5 чайные ложки
  • Яблочный уксус и 1 чайная ложка
  • Лимон – 1/2 штуки
  • Морская соль по вкусу
  • Свежемолотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Приготовить заправку: в миске смешать йогурт, горчицу, уксус, сок лимона, соль и перец; взбить все ингредиенты. Попробовать и при необходимости добавить соль и перец, а также немного лимонного сока, если требуется.
  2. Обжарить грецкие орехи на сухой сковороде на среднем огне в течение 2-3 минут до золотистого цвета.
  3. Положить в большую миску нашинкованные листья салата, добавить креветки, сельдерей, яблоки и виноград. Полить заправкой и осторожно перемешать. Перед подачей на стол попробовать на соль.

Салат а-ля "Цезарь" с креветками

Салат "Цезарь" с креветками
Салат "Цезарь" с креветками
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 г помидоров черри
  • 7-10 перепелиных яиц
  • 3 кусочка белого хлеба или батона
  • 200 г королевских креветок
  • Листья салата ромен
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • Имбирь свежий
  • Оливковое масло
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г пармезана

Способ приготовления:

  1. Приготовить чесночное масло для гренок: выдавить чеснок через пресс и добавить к нему 2 ст.л. оливкового масла.
  2. Хлеб нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Поджарить его на сковороде на чесночном масле до золотистого цвета.
  3. Сделать маринад для креветок. Натереть на терке имбирь и выдавить 1 зубчик чеснока. Влить соевый соус. Добавить креветки и дать им настояться в течение 10-15 минут.
  4. Разогреть сковородку и отправить туда креветки. Полить сверху маринадом. Готовить, пока соус не закипит.
  5. Креветки переложить на тарелку, а маринад проварить до загустения. Это будет заправка к салату.
  6. На дно салата порвать листья салата, выложить сверху половинки томатов черри, разрезанные пополам перепелиные яйца, жареные креветки и гренки.
  7. Полить салат заправкой и посыпать хлопьями пармезана.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат из креветок от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом легкого салата из креветок и авокадо.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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