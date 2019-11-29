Вкусные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов с креветками

Лучшие новогодние салаты с креветок

Салат на Новый год 2020 из креветок Фото: Depositphotos

Оригинальные и несложные в приготовлении новогодние салаты с креветками создадут особое настроение и порадуют своим нежным вкусом.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

Креветки прекрасно подходят для салатов – как сами по себе, так и вместе с другими морепродуктами. Они прекрасно сочетаются с овощами, зеленью, фруктами, рисом, рыбой. Вариантов – масса.

Оливье с креветками

Оливье с креветками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Креветки очищенные вареные – 200 г

Картофель – 3 средних шт.

Морковь – 1 большая шт.

Яйца – 3 шт.

Маринованные огурцы – 2 шт.

Горошек зеленый консервированный – 100 г

Домашний майонез – 150 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Небольшие креветки оставьте целиком, а крупные порежьте. Картофель и морковь отварите в кожуре, причем морковь лучше варить в отдельной емкости, добавив при готовке в воду щепоть сахара – она так будет вкуснее. Картофель и вкрутую сваренные яйца после варки лучше сразу опустить в холодную воду, чтобы было легче их чистить. Картофель, морковь, огурцы, очищенное яблоко мелко порежьте и положите в салатник вместе с креветками. Яйца нужно очистить и натереть на крупной терке. Немного посолите и заправьте майонезом. При подаче на стол украсьте зеленью.

Салат из рукколы и креветок c пармезаном

Салат из рукколы с креветками и помидорами черри Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Королевские креветки – 5 шт.

Перебитый чеснок – 1 г

Руккола – маленький пучок

Кедровые орехи – горсть

Помидоры черри – 2-3 шт.

Оливковое масло – по вкусу

Лимонный сок – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Пармезан – 15 г

Способ приготовления:

Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком. Помидоры черри разрежьте на четыре части. Выложите на тарелку подготовленную рукколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу. Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, затем посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.

Салат с авокадо и креветками

Салат из креветок и авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 банка консервированной кукурузы с чили

1 авокадо

200 мл йогурта

20 креветок

1 пучок кинзы или петрушки

1 лимон

20 мл оливкового масла

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Креветки очистите от панциря и обжарьте на масле 2–3 минуты. Авокадо порежьте дольками, сбрызните соком лимона. Мелко порубите часть кинзы. Добавьте в йогурт рубленую зелень, соль по вкусу. Смешайте кукурузу с чили вместе с авокадо и креветками. Полейте йогуртовой заправкой. При подаче сбрызните соком лимона и украсьте веточками кинзы. Салат можно подавать на салатных листьях или в половинках авокадо.

Салат "Вальдорф" с креветками от Гордона Рамзи

Салат с креветками Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Грецкие орехи – 75 г

Салат романо – 1 штука

Королевские креветки – 200 г

Корень сельдерея – 1 штука

Яблоки Гренни Смит – 1 штука

Зеленый виноград без косточек – 100 г

Греческий йогурт – 100 г

Дижонская горчица – 1,5 чайные ложки

Яблочный уксус и 1 чайная ложка

Лимон – 1/2 штуки

Морская соль по вкусу

Свежемолотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Приготовить заправку: в миске смешать йогурт, горчицу, уксус, сок лимона, соль и перец; взбить все ингредиенты. Попробовать и при необходимости добавить соль и перец, а также немного лимонного сока, если требуется. Обжарить грецкие орехи на сухой сковороде на среднем огне в течение 2-3 минут до золотистого цвета. Положить в большую миску нашинкованные листья салата, добавить креветки, сельдерей, яблоки и виноград. Полить заправкой и осторожно перемешать. Перед подачей на стол попробовать на соль.

Салат а-ля "Цезарь" с креветками

Салат "Цезарь" с креветками Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 г помидоров черри

7-10 перепелиных яиц

3 кусочка белого хлеба или батона

200 г королевских креветок

Листья салата ромен

2 ст.л. соевого соуса

Имбирь свежий

Оливковое масло

2 зубчика чеснока

50 г пармезана

Способ приготовления:

Приготовить чесночное масло для гренок: выдавить чеснок через пресс и добавить к нему 2 ст.л. оливкового масла. Хлеб нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Поджарить его на сковороде на чесночном масле до золотистого цвета. Сделать маринад для креветок. Натереть на терке имбирь и выдавить 1 зубчик чеснока. Влить соевый соус. Добавить креветки и дать им настояться в течение 10-15 минут. Разогреть сковородку и отправить туда креветки. Полить сверху маринадом. Готовить, пока соус не закипит. Креветки переложить на тарелку, а маринад проварить до загустения. Это будет заправка к салату. На дно салата порвать листья салата, выложить сверху половинки томатов черри, разрезанные пополам перепелиные яйца, жареные креветки и гренки. Полить салат заправкой и посыпать хлопьями пармезана.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат из креветок от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом легкого салата из креветок и авокадо.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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