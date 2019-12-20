Вкусные салаты на Новый год Крысы: ТОП-5 рецептов

Рецепты праздничных салатов с фото

Салат на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Не знаете, какой салат приготовить на Новый год 2020 Крысы? В этом году у новогоднего меню особых ограничений нет. Белая Металлическая Крыса всеядна, поэтому блюда должны быть самыми разнообразными, но не слишком экзотичными. Салаты можно готовить из любых овощей, мяса, сыра и зелени.

Смотрите видео, как украсить классические салаты на Новый год:

Салат "Крыса" на Новый год

Салат в виде Крысы на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

50 минут

Ингредиенты:

Куриное филе – 150 г

Свежий огурец – 1 шт.

Куриные яйца – 5 шт.

Майонез – 100 г

Соль – по вкусу

Для украшения:

Колбаса

Маслины

Зеленый лук

Способ приготовления:

Яйца отварить. Желтки и белки отдельно натереть на терке. Огурец нарезать кубиками. Куриную грудку отварить и измельчить. Выложить нарезанное куриное филе на блюдо в форме овала. Посолить, смазать майонезом. Второй слой – кубики огурцов. Их нужно будет посолить и покрыть сеточкой из майонеза. Третий слой – желтки. Посолить их и смазать майонезом. Последний слой – белки, из них нужно сделать "шубку". Из оливок сделать "носик" и "глазки". Из двух колечек колбасы сформировать "ушки", "хвостик" вырезать из вареной колбасы. "Усики" сделать из перышек зеленого лука.

Салат с фасолью, ветчиной и сырными чипсами

Салат с фасолью на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Фасоль красная – 1 стакан

Вареная колбаса или ветчина – 100 г

Шампиньоны – 200 г

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердый для чипсов

Для домашнего майонеза:

Перепелиные яйца – 3 шт

Растительное масло – 150 мл

Горчица – 0,3-0,5 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 0,3-0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Отварить фасоль по инструкции на упаковке, остудите. Шампиньоны разрезать на две половины, а затем тонкими слайсами. Обжарить грибы на небольшом количестве масла. К грибам добавить нарезанный полукольцами репчатый лук. Обжарить все до золотистого цвета. Остудить. Ветчину нарезать соломкой. Для приготовления майонеза положить все ингредиенты в стакан для блендера и взбить, поднимая насадку вверх-вниз. Как только смесь загустеет, прекращаем взбивать. На дно стакана или салатника положить фасоль, добавить сверху несколько чайних ложок майонеза. Далее слой из ветчины – майонез – и грибы с луком.

Салат с сырными шариками на Новый год

Новогодний салат с сырными шариками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1/2 пучка листьев салата

1 болгарский перец

1/2 красного лука

Дольки мандаринов

Для салата:

4 столовые ложки майонеза

1 столовая ложка соевого соуса

1 зубчик чеснока

Сок из половины мандарина

Черный перец – по вкусу

Для гренок:

2 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка соевого соуса

1 чайная ложка прованских трав

1 зубчик чеснока

4-5 ломтиков батона

Для сырных шариков:

100 г творожного сыра или брынзы

2 столовые ложки зелени (укроп, петрушка, базилик)

1 зубчик чеснока

Для куриного филе:

300 г куриного филе

1-2 столовые ложи кунжута

1 столовая ложка растительного масла

2 чайные ложки соевого соуса

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем тонкими полосками и убираем в миску. Добавляем все составляющие маринада, перемешиваем и оставляем минимум на 30 минут мариноваться. С ломтиков хлеба срежем корочки, нарезаем кубиками. В миску наливаем растительное масло, соевый соус, добавляем к ним прованские травы и измельченный чеснок. Перемешиваем. Выкладываем в смесь в кубики хлеба, перемешиваем, обжариваем на сковороде или сушим в духовке. Жарим кусочки до тех пор, пока они не станут хрустящими. Творожный сыр кладем в тарелку, добавляем измельченный чеснок и укроп, перемешиваем и формируем шарики (при помощи двух чайных ложек или мокрыми руками). На сухой сковороде обжариваем куриную грудку в течение 4-5 минут. Берем пекинскую капусту, вырезаем сердцевину. Рвем руками или нарезаем листики капусты произвольно. Красный лук и болгарский перец нарезаем не слишком тонкими полукольцами. Отправляем майонез в миску, добавляем соевый соус, измельченный чеснок и сок мандарина, смешиваем. В салатник выкладываем курицу, все овощи, добавляем заправку и перемешиваем. Присыпаем крутонами и украшаем сырными шариками, очищенными дольками мандарина. Салат можно подавать в прозрачных стаканчиках.

Салат с сельдью на Новый год от Юлии Высоцкой

Салат с селедкой на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Для заправки:

Половина лимона

4 ст. л. подсолнечного масла

1 щепотка молотого черного перца

1 щепотка морской соли

Для салата:

1 большая жирная сельдь

10 перепелиных яиц

1 пучок листового салата

1 пучок зеленого лука

50 г пармезана

Способ приготовления:

Перепелиные яйца сварить вкрутую, залить холодной водой, а затем аккуратно очистить от скорлупы и разрезать пополам. Сельдь почистить и нарезать небольшими кусочками. Салат и зеленый лук порезать мелко. Сыр натереть на терке. Выложить салат на большую тарелку, сверху разложить половинки яиц и кусочки сельди. Посыпать зеленым луком и натертым сыром. Из половинки лимона выжать сок. Приготовить заправку, смешав подсолнечное масло с лимонным соком, солью и перцем. Полить салат заправкой, перемешивать не нужно.

Салат с грушей, сыром и гранатом

Салат с грушей и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

75-100 г микса салатных листьев

2 небольшие груши

10 г сливочного масла

1/2 ст.л. мелкого коричневого сахара

Горсть зерен граната

Козий сыр или фета – 100 г

Для заправки:

1 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. малинового уксуса

1 ч.л. неострой горчицы

2 ч.л. жидкого меда

Соль, свежемолотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Груши помыть, разрезать на четыре части, удалить сердцевину и нарезать тонкими пластами. В сковороде растопить сливочное масло, добавит к нему коричневый сахар, перемешать. Выложить в эту смесь ломтики груш и готовить на сильном огне приблизительно по 2 минуты с каждой стороны. Снять с огня. Приготовить заправку. Для этого соединить уксус, горчицу и мед и, продолжая перемешивать, по капле влить оливковое масло. Посолить, поперчить по вкусу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать салат с курицей и виноградом. "Сегодня" также писали, как приготовить салат "Гранатовый браслет".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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