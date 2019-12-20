Вкусные салаты на Новый год Крысы: ТОП-5 рецептов
Рецепты праздничных салатов с фото
Не знаете, какой салат приготовить на Новый год 2020 Крысы? В этом году у новогоднего меню особых ограничений нет. Белая Металлическая Крыса всеядна, поэтому блюда должны быть самыми разнообразными, но не слишком экзотичными. Салаты можно готовить из любых овощей, мяса, сыра и зелени.
Смотрите видео, как украсить классические салаты на Новый год:
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Салат "Крыса" на Новый год
Время приготовления:
- 50 минут
Ингредиенты:
- Куриное филе – 150 г
- Свежий огурец – 1 шт.
- Куриные яйца – 5 шт.
- Майонез – 100 г
- Соль – по вкусу
Для украшения:
- Колбаса
- Маслины
- Зеленый лук
Способ приготовления:
- Яйца отварить. Желтки и белки отдельно натереть на терке.
- Огурец нарезать кубиками. Куриную грудку отварить и измельчить.
- Выложить нарезанное куриное филе на блюдо в форме овала. Посолить, смазать майонезом.
- Второй слой – кубики огурцов. Их нужно будет посолить и покрыть сеточкой из майонеза.
- Третий слой – желтки. Посолить их и смазать майонезом.
- Последний слой – белки, из них нужно сделать "шубку".
- Из оливок сделать "носик" и "глазки". Из двух колечек колбасы сформировать "ушки", "хвостик" вырезать из вареной колбасы. "Усики" сделать из перышек зеленого лука.
Салат с фасолью, ветчиной и сырными чипсами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Фасоль красная – 1 стакан
- Вареная колбаса или ветчина – 100 г
- Шампиньоны – 200 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сыр твердый для чипсов
Для домашнего майонеза:
- Перепелиные яйца – 3 шт
- Растительное масло – 150 мл
- Горчица – 0,3-0,5 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 0,3-0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Отварить фасоль по инструкции на упаковке, остудите.
- Шампиньоны разрезать на две половины, а затем тонкими слайсами. Обжарить грибы на небольшом количестве масла. К грибам добавить нарезанный полукольцами репчатый лук. Обжарить все до золотистого цвета. Остудить.
- Ветчину нарезать соломкой.
- Для приготовления майонеза положить все ингредиенты в стакан для блендера и взбить, поднимая насадку вверх-вниз. Как только смесь загустеет, прекращаем взбивать.
- На дно стакана или салатника положить фасоль, добавить сверху несколько чайних ложок майонеза. Далее слой из ветчины – майонез – и грибы с луком.
Салат с сырными шариками на Новый год
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1/2 пучка листьев салата
- 1 болгарский перец
- 1/2 красного лука
- Дольки мандаринов
Для салата:
- 4 столовые ложки майонеза
- 1 столовая ложка соевого соуса
- 1 зубчик чеснока
- Сок из половины мандарина
- Черный перец – по вкусу
Для гренок:
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка соевого соуса
- 1 чайная ложка прованских трав
- 1 зубчик чеснока
- 4-5 ломтиков батона
Для сырных шариков:
- 100 г творожного сыра или брынзы
- 2 столовые ложки зелени (укроп, петрушка, базилик)
- 1 зубчик чеснока
Для куриного филе:
- 300 г куриного филе
- 1-2 столовые ложи кунжута
- 1 столовая ложка растительного масла
- 2 чайные ложки соевого соуса
- Черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезаем тонкими полосками и убираем в миску. Добавляем все составляющие маринада, перемешиваем и оставляем минимум на 30 минут мариноваться.
- С ломтиков хлеба срежем корочки, нарезаем кубиками.
- В миску наливаем растительное масло, соевый соус, добавляем к ним прованские травы и измельченный чеснок. Перемешиваем.
- Выкладываем в смесь в кубики хлеба, перемешиваем, обжариваем на сковороде или сушим в духовке. Жарим кусочки до тех пор, пока они не станут хрустящими.
- Творожный сыр кладем в тарелку, добавляем измельченный чеснок и укроп, перемешиваем и формируем шарики (при помощи двух чайных ложек или мокрыми руками).
- На сухой сковороде обжариваем куриную грудку в течение 4-5 минут.
- Берем пекинскую капусту, вырезаем сердцевину. Рвем руками или нарезаем листики капусты произвольно.
- Красный лук и болгарский перец нарезаем не слишком тонкими полукольцами.
- Отправляем майонез в миску, добавляем соевый соус, измельченный чеснок и сок мандарина, смешиваем.
- В салатник выкладываем курицу, все овощи, добавляем заправку и перемешиваем.
- Присыпаем крутонами и украшаем сырными шариками, очищенными дольками мандарина. Салат можно подавать в прозрачных стаканчиках.
Салат с сельдью на Новый год от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
Для заправки:
- Половина лимона
- 4 ст. л. подсолнечного масла
- 1 щепотка молотого черного перца
- 1 щепотка морской соли
Для салата:
- 1 большая жирная сельдь
- 10 перепелиных яиц
- 1 пучок листового салата
- 1 пучок зеленого лука
- 50 г пармезана
Способ приготовления:
- Перепелиные яйца сварить вкрутую, залить холодной водой, а затем аккуратно очистить от скорлупы и разрезать пополам.
- Сельдь почистить и нарезать небольшими кусочками.
- Салат и зеленый лук порезать мелко.
- Сыр натереть на терке.
- Выложить салат на большую тарелку, сверху разложить половинки яиц и кусочки сельди. Посыпать зеленым луком и натертым сыром.
- Из половинки лимона выжать сок.
- Приготовить заправку, смешав подсолнечное масло с лимонным соком, солью и перцем.
- Полить салат заправкой, перемешивать не нужно.
Салат с грушей, сыром и гранатом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 75-100 г микса салатных листьев
- 2 небольшие груши
- 10 г сливочного масла
- 1/2 ст.л. мелкого коричневого сахара
- Горсть зерен граната
- Козий сыр или фета – 100 г
Для заправки:
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. малинового уксуса
- 1 ч.л. неострой горчицы
- 2 ч.л. жидкого меда
- Соль, свежемолотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Груши помыть, разрезать на четыре части, удалить сердцевину и нарезать тонкими пластами.
- В сковороде растопить сливочное масло, добавит к нему коричневый сахар, перемешать. Выложить в эту смесь ломтики груш и готовить на сильном огне приблизительно по 2 минуты с каждой стороны. Снять с огня.
- Приготовить заправку. Для этого соединить уксус, горчицу и мед и, продолжая перемешивать, по капле влить оливковое масло. Посолить, поперчить по вкусу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать салат с курицей и виноградом. "Сегодня" также писали, как приготовить салат "Гранатовый браслет".
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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