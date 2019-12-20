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Вкусные салаты на Новый год Крысы: ТОП-5 рецептов

Рецепты праздничных салатов с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Салат на Новый год 2020
Салат на Новый год 2020
Фото: Depositphotos

Не знаете, какой салат приготовить на Новый год 2020 Крысы? В этом году у новогоднего меню особых ограничений нет. Белая Металлическая Крыса всеядна, поэтому блюда должны быть самыми разнообразными, но не слишком экзотичными. Салаты можно готовить из любых овощей, мяса, сыра и зелени.

Смотрите видео, как украсить классические салаты на Новый год:

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Салат "Крыса" на Новый год

Салат в виде Крысы на Новый год
Салат в виде Крысы на Новый год
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 50 минут

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 150 г
  • Свежий огурец – 1 шт.
  • Куриные яйца – 5 шт.
  • Майонез – 100 г
  • Соль – по вкусу

Для украшения:

  • Колбаса
  • Маслины
  • Зеленый лук

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить. Желтки и белки отдельно натереть на терке.
  2. Огурец нарезать кубиками. Куриную грудку отварить и измельчить.
  3. Выложить нарезанное куриное филе на блюдо в форме овала. Посолить, смазать майонезом.
  4. Второй слой – кубики огурцов. Их нужно будет посолить и покрыть сеточкой из майонеза.
  5. Третий слой – желтки. Посолить их и смазать майонезом.
  6. Последний слой – белки, из них нужно сделать "шубку".
  7. Из оливок сделать "носик" и "глазки". Из двух колечек колбасы сформировать "ушки", "хвостик" вырезать из вареной колбасы. "Усики" сделать из перышек зеленого лука.

Салат с фасолью, ветчиной и сырными чипсами

Салат с фасолью на Новый год
Салат с фасолью на Новый год
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Фасоль красная – 1 стакан
  • Вареная колбаса или ветчина – 100 г
  • Шампиньоны – 200 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сыр твердый для чипсов

Для домашнего майонеза:

  • Перепелиные яйца – 3 шт
  • Растительное масло – 150 мл
  • Горчица – 0,3-0,5 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – 0,3-0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Отварить фасоль по инструкции на упаковке, остудите.
  2. Шампиньоны разрезать на две половины, а затем тонкими слайсами. Обжарить грибы на небольшом количестве масла. К грибам добавить нарезанный полукольцами репчатый лук. Обжарить все до золотистого цвета. Остудить.
  3. Ветчину нарезать соломкой.
  4. Для приготовления майонеза положить все ингредиенты в стакан для блендера и взбить, поднимая насадку вверх-вниз. Как только смесь загустеет, прекращаем взбивать.
  5. На дно стакана или салатника положить фасоль, добавить сверху несколько чайних ложок майонеза. Далее слой из ветчины – майонез – и грибы с луком.

Салат с сырными шариками на Новый год

Новогодний салат с сырными шариками
Новогодний салат с сырными шариками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1/2 пучка листьев салата
  • 1 болгарский перец
  • 1/2 красного лука
  • Дольки мандаринов

Для салата:

  • 4 столовые ложки майонеза
  • 1 столовая ложка соевого соуса
  • 1 зубчик чеснока
  • Сок из половины мандарина
  • Черный перец – по вкусу

Для гренок:

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 чайная ложка соевого соуса
  • 1 чайная ложка прованских трав
  • 1 зубчик чеснока
  • 4-5 ломтиков батона

Для сырных шариков:

  • 100 г творожного сыра или брынзы
  • 2 столовые ложки зелени (укроп, петрушка, базилик)
  • 1 зубчик чеснока

Для куриного филе:

  • 300 г куриного филе
  • 1-2 столовые ложи кунжута
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 2 чайные ложки соевого соуса
  • Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезаем тонкими полосками и убираем в миску. Добавляем все составляющие маринада, перемешиваем и оставляем минимум на 30 минут мариноваться.
  2. С ломтиков хлеба срежем корочки, нарезаем кубиками.
  3. В миску наливаем растительное масло, соевый соус, добавляем к ним прованские травы и измельченный чеснок. Перемешиваем.
  4. Выкладываем в смесь в кубики хлеба, перемешиваем, обжариваем на сковороде или сушим в духовке. Жарим кусочки до тех пор, пока они не станут хрустящими.
  5. Творожный сыр кладем в тарелку, добавляем измельченный чеснок и укроп, перемешиваем и формируем шарики (при помощи двух чайных ложек или мокрыми руками).
  6. На сухой сковороде обжариваем куриную грудку в течение 4-5 минут.
  7. Берем пекинскую капусту, вырезаем сердцевину. Рвем руками или нарезаем листики капусты произвольно.
  8. Красный лук и болгарский перец нарезаем не слишком тонкими полукольцами.
  9. Отправляем майонез в миску, добавляем соевый соус, измельченный чеснок и сок мандарина, смешиваем.
  10. В салатник выкладываем курицу, все овощи, добавляем заправку и перемешиваем.
  11. Присыпаем крутонами и украшаем сырными шариками, очищенными дольками мандарина. Салат можно подавать в прозрачных стаканчиках.

Салат с сельдью на Новый год от Юлии Высоцкой

Салат с селедкой на Новый год
Салат с селедкой на Новый год
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

Для заправки:

  • Половина лимона
  • 4 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 щепотка молотого черного перца
  • 1 щепотка морской соли

Для салата:

  • 1 большая жирная сельдь
  • 10 перепелиных яиц
  • 1 пучок листового салата
  • 1 пучок зеленого лука
  • 50 г пармезана

Способ приготовления:

  1. Перепелиные яйца сварить вкрутую, залить холодной водой, а затем аккуратно очистить от скорлупы и разрезать пополам.
  2. Сельдь почистить и нарезать небольшими кусочками.
  3. Салат и зеленый лук порезать мелко.
  4. Сыр натереть на терке.
  5. Выложить салат на большую тарелку, сверху разложить половинки яиц и кусочки сельди. Посыпать зеленым луком и натертым сыром.
  6. Из половинки лимона выжать сок.
  7. Приготовить заправку, смешав подсолнечное масло с лимонным соком, солью и перцем.
  8. Полить салат заправкой, перемешивать не нужно.

Салат с грушей, сыром и гранатом

Салат с грушей и сыром
Салат с грушей и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 75-100 г микса салатных листьев
  • 2 небольшие груши
  • 10 г сливочного масла
  • 1/2 ст.л. мелкого коричневого сахара
  • Горсть зерен граната
  • Козий сыр или фета – 100 г

Для заправки:

  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. малинового уксуса
  • 1 ч.л. неострой горчицы
  • 2 ч.л. жидкого меда
  • Соль, свежемолотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Груши помыть, разрезать на четыре части, удалить сердцевину и нарезать тонкими пластами.
  2. В сковороде растопить сливочное масло, добавит к нему коричневый сахар, перемешать. Выложить в эту смесь ломтики груш и готовить на сильном огне приблизительно по 2 минуты с каждой стороны. Снять с огня.
  3. Приготовить заправку. Для этого соединить уксус, горчицу и мед и, продолжая перемешивать, по капле влить оливковое масло. Посолить, поперчить по вкусу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать салат с курицей и виноградом. "Сегодня" также писали, как приготовить салат "Гранатовый браслет".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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