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Вкусный летний обед: фаршированные баклажаны с мясом, сладким перцем и томатным соусом

Готовим баклажаны по-турецки в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Фаршированные баклажаны Фото: dashu83 / Freepik
Фаршированные баклажаны Фото: dashu83 / Freepik

Карныярык – одно из самых популярных блюд турецкой кухни. Оно представляет собой баклажаны, запеченные в духовке вместе с фаршем (бараньим или говяжими) и томатами. В начинку также добавляют чеснок и перец.

Фаршированные баклажаны с мясом по-турецки

Ингредиенты:

  • 4-6 средних баклажана
  • 400 г мясного фарша
  • 1-2 луковицы
  • 2 сладких перца
  • 3-5 зубчиков чеснока
  • 3 ст.л. ложки томатной пасты
  • соль
  • специи – по вкусу
  • растительное масло – для жарки
  • 200-300 мл воды
  • зеленый лук
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Рецепт приготовления:

  1. Помойте баклажаны, очистите их полосками, замочите в холодной воде на полчаса.
  2. Помойте и почистите сладкий перец, лук и чеснок. Все мелко нарежьте.
  3. Разогрейте оливковое или сливочное масло на сковороде, обжарьте лук и перец до полуготовности.
  4. Добавьте фарш, обжарьте 2-3 минуты, разбивая комочки лопаткой. Добавьте чеснок, обжарьте еще 1 минуту.
  5. Влейте половину томатной пасты. Готовьте, помешивая, в течение 1 минуты. Добавьте соль и специи по вкусу, перемешайте.
  6. Влейте 100 мл воды, потушите до испарения основной массы жидкости.
  7. Обсушите баклажаны. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте их, переворачивая, со всех сторон. Выложите баклажаны на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
  8. Переложите баклажаны на противень, надрежьте каждый по центру. С помощью ложки, продавливая серединку, придайте форму лодочки.
  9. Начините баклажаны приготовленным фаршем. По желанию украсьте нарезанными помидорами и перцем.
  10. Разведите оставшуюся томатную пасту в стакане воды, посолите. Залейте этой смесью баклажаны.
  11. Отправьте в разогретую до 180 С духовку примерно на 30 минут. Готовые баклажаны должны легко протыкаться вилкой. Перед подачей посыпьте зеленым луком. 

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

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