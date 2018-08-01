Вкусный летний обед: фаршированные баклажаны с мясом, сладким перцем и томатным соусом

Готовим баклажаны по-турецки в духовке

Фаршированные баклажаны Фото: dashu83 / Freepik

Карныярык – одно из самых популярных блюд турецкой кухни. Оно представляет собой баклажаны, запеченные в духовке вместе с фаршем (бараньим или говяжими) и томатами. В начинку также добавляют чеснок и перец.

Фаршированные баклажаны с мясом по-турецки

Ингредиенты:

4-6 средних баклажана

400 г мясного фарша

1-2 луковицы

2 сладких перца

3-5 зубчиков чеснока

3 ст.л. ложки томатной пасты

соль

специи – по вкусу

растительное масло – для жарки

200-300 мл воды

зеленый лук

Рецепт приготовления:

Помойте баклажаны, очистите их полосками, замочите в холодной воде на полчаса. Помойте и почистите сладкий перец, лук и чеснок. Все мелко нарежьте. Разогрейте оливковое или сливочное масло на сковороде, обжарьте лук и перец до полуготовности. Добавьте фарш, обжарьте 2-3 минуты, разбивая комочки лопаткой. Добавьте чеснок, обжарьте еще 1 минуту. Влейте половину томатной пасты. Готовьте, помешивая, в течение 1 минуты. Добавьте соль и специи по вкусу, перемешайте. Влейте 100 мл воды, потушите до испарения основной массы жидкости. Обсушите баклажаны. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте их, переворачивая, со всех сторон. Выложите баклажаны на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Переложите баклажаны на противень, надрежьте каждый по центру. С помощью ложки, продавливая серединку, придайте форму лодочки. Начините баклажаны приготовленным фаршем. По желанию украсьте нарезанными помидорами и перцем. Разведите оставшуюся томатную пасту в стакане воды, посолите. Залейте этой смесью баклажаны. Отправьте в разогретую до 180 С духовку примерно на 30 минут. Готовые баклажаны должны легко протыкаться вилкой. Перед подачей посыпьте зеленым луком.

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны: