Вкусный летний обед: фаршированные баклажаны с мясом, сладким перцем и томатным соусом
Готовим баклажаны по-турецки в духовке
Карныярык – одно из самых популярных блюд турецкой кухни. Оно представляет собой баклажаны, запеченные в духовке вместе с фаршем (бараньим или говяжими) и томатами. В начинку также добавляют чеснок и перец.
Фаршированные баклажаны с мясом по-турецки
Ингредиенты:
- 4-6 средних баклажана
- 400 г мясного фарша
- 1-2 луковицы
- 2 сладких перца
- 3-5 зубчиков чеснока
- 3 ст.л. ложки томатной пасты
- соль
- специи – по вкусу
- растительное масло – для жарки
- 200-300 мл воды
- зеленый лук
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРецепт дня: кабачковые оладьи по-турецки
Рецепт приготовления:
- Помойте баклажаны, очистите их полосками, замочите в холодной воде на полчаса.
- Помойте и почистите сладкий перец, лук и чеснок. Все мелко нарежьте.
- Разогрейте оливковое или сливочное масло на сковороде, обжарьте лук и перец до полуготовности.
- Добавьте фарш, обжарьте 2-3 минуты, разбивая комочки лопаткой. Добавьте чеснок, обжарьте еще 1 минуту.
- Влейте половину томатной пасты. Готовьте, помешивая, в течение 1 минуты. Добавьте соль и специи по вкусу, перемешайте.
- Влейте 100 мл воды, потушите до испарения основной массы жидкости.
- Обсушите баклажаны. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте их, переворачивая, со всех сторон. Выложите баклажаны на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Переложите баклажаны на противень, надрежьте каждый по центру. С помощью ложки, продавливая серединку, придайте форму лодочки.
- Начините баклажаны приготовленным фаршем. По желанию украсьте нарезанными помидорами и перцем.
- Разведите оставшуюся томатную пасту в стакане воды, посолите. Залейте этой смесью баклажаны.
- Отправьте в разогретую до 180 С духовку примерно на 30 минут. Готовые баклажаны должны легко протыкаться вилкой. Перед подачей посыпьте зеленым луком.
Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны: