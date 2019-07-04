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Вкусный салат из курицы с овощами: рецепт дня

Простой летний салат с курицей, овощами и зеленью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
Салат куриный простой
Салат куриный простой
Фото: freepik.com

Этот простой салат с курицей и овощами вполне может заменить ужин летом. Он готовится из зелени, огурцов, помидоров и жареной куриной грудки, замаринованной в смеси соевого соуса и чеснока. Салат можно подавать вместе с ломтиком свежего багета или чиабатты.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб с курицей:

 

Вкусный салат из курицы с овощами

Ингредиенты:

  • 1 помидор (или горсть томатов черри)
  • 1 огурец
  • 200 г куриной грудки
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 100 г листьев салата
  • 1 зубчик чеснока
  • Оливковое масло по вкусу
  • Соль, перец по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Чтобы приготовить легкий диетический салат на ужин, нарежьте мясо небольшими кусочками. Замаринуйте его в соевом соусе и чесноке на 20 минут. 
  2. Затем обжарьте в масле до золотистой корочки. Не пересушите.
  3. Помойте листья салата, порвите их руками. Пересыпьте в глубокую миску.
  4. Нарежьте огурец и помидор и пересыпьте в миску к салату.
  5. Заправьте все маслом, солью и перцем. Дайте настояться 10-15 минут и подавайте. По желанию салат можно присыпать тертым пармезаном.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "Цезарь" с курицей. "Сегодня" также делились рецептом салата из курицы с гренками и редисом.

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Источник: Сегодня
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