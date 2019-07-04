Вкусный салат из курицы с овощами: рецепт дня
Простой летний салат с курицей, овощами и зеленью
Этот простой салат с курицей и овощами вполне может заменить ужин летом. Он готовится из зелени, огурцов, помидоров и жареной куриной грудки, замаринованной в смеси соевого соуса и чеснока. Салат можно подавать вместе с ломтиком свежего багета или чиабатты.
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Вкусный салат из курицы с овощами
Ингредиенты:
- 1 помидор (или горсть томатов черри)
- 1 огурец
- 200 г куриной грудки
- 1 ст. л. соевого соуса
- 100 г листьев салата
- 1 зубчик чеснока
- Оливковое масло по вкусу
- Соль, перец по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Чтобы приготовить легкий диетический салат на ужин, нарежьте мясо небольшими кусочками. Замаринуйте его в соевом соусе и чесноке на 20 минут.
- Затем обжарьте в масле до золотистой корочки. Не пересушите.
- Помойте листья салата, порвите их руками. Пересыпьте в глубокую миску.
- Нарежьте огурец и помидор и пересыпьте в миску к салату.
- Заправьте все маслом, солью и перцем. Дайте настояться 10-15 минут и подавайте. По желанию салат можно присыпать тертым пармезаном.
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Источник: Сегодня