Вкусный салат из курицы с овощами: рецепт дня

Простой летний салат с курицей, овощами и зеленью

Салат куриный простой Фото: freepik.com

Этот простой салат с курицей и овощами вполне может заменить ужин летом. Он готовится из зелени, огурцов, помидоров и жареной куриной грудки, замаринованной в смеси соевого соуса и чеснока. Салат можно подавать вместе с ломтиком свежего багета или чиабатты.

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Вкусный салат из курицы с овощами

Ингредиенты:

1 помидор (или горсть томатов черри)

1 огурец

200 г куриной грудки

1 ст. л. соевого соуса

100 г листьев салата

1 зубчик чеснока

Оливковое масло по вкусу

Соль, перец по вкусу

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Рецепт приготовления:

Чтобы приготовить легкий диетический салат на ужин, нарежьте мясо небольшими кусочками. Замаринуйте его в соевом соусе и чесноке на 20 минут. Затем обжарьте в масле до золотистой корочки. Не пересушите. Помойте листья салата, порвите их руками. Пересыпьте в глубокую миску. Нарежьте огурец и помидор и пересыпьте в миску к салату. Заправьте все маслом, солью и перцем. Дайте настояться 10-15 минут и подавайте. По желанию салат можно присыпать тертым пармезаном.

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