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Вместо макарон: рецепт полезной пасты карбонара из цукини

Цукини прекрасно заменяют макароны в рецепте

Ирина Павлина
Сегодня, 15:37

Эта паста карбонара с лапшой из цукини не содержит глютена и включает мало углеводов, но получается невероятно вкусной и ароматной.

Чтобы сделать "пасту", возьмите небольшой молодой цукини, без семян, с нежной кожицей. Нарежьте его наподобие лапши. Для этого удобно использовать слайсер.

Карбонара из цукини

Карбонара из цукини
Карбонара из цукини
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 362 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 средних цукини или кабачка
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 2 ломтика панчетты, нарезанной кубиками
  • 3 ч.л. оливкового масла
  • 1 лук-шалот, измельченный
  • 1 зубчик чеснока, измельченный
  • 1 чашка замороженного горошка
  • 2 взбитых яйца
  • 1 взбитый яичный желток
  • 1/3 стакана мелко тертого пармезана
  • Молотый черный перец – по вкусу
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Застелите противень бумажными полотенцами в несколько слоев. Положите сверху лапшу из цукини и посыпьте солью. Покройте еще несколькими слоями бумажного полотенца, поместите сверху разделочную доску и оставьте на 10 минут.
  2. Затем переложите лапшу в дуршлаг и тщательно промойте холодной водой, чтобы удалить соль.
  3. Снова застелите противень бумажными полотенцами, выложите сверху цукини, накройте вторым слоем полотенцем, прижмите доской. Оставьте на 10 минут.
  4. Нагрейте большую чугунную сковороду на среднем огне и добавьте одну чайную ложку масла. Добавьте панчетту, готовьте до хрустящей корочки, затем переложите бекон на маленькое блюдо и верните сковороду на плиту.
  5. Добавьте оставшееся оливковое масло и поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте лук-шалот и готовьте две минуты. Затем добавьте чеснок и готовьте, помешивая, в течение минуты. Затем добавьте горох и размешивайте, пока он не разморозится, около двух минут.
  6. Наконец, добавьте цукини, увеличьте огонь до среднего и обжаривайте в течение двух-трех минут или до полного прогрева.
  7. Выключите огонь
  8. Взбейте яйца, желток и сыр, затем добавьте их в пасту и аккуратно перемешайте. Под воздействием тепла соус загустеет.
  9. Добавьте бекон и приправьте свежемолотым черным перцем.

Как подавать пасту

Разделите между двумя тарелками, добавьте дополнительный пармезан, если хотите, и приправьте солью по вкусу.

Смотрите видео, как приготовить закуску из кабачков с крабовым пюре:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить спагетти с митболами. "Сегодня" также делились рецептом карбонары с грибами.

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паста рецепт цуккини
Источник: Сегодня
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