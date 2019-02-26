Судья нового шоу "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво предстал в образе президента

Снимки судьи "МастерШеф" вызвали бурное обсуждение

Эктор Хименес-Браво Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

За несколько дней до премьеры нового шоу "МастерШеф. Профессионалы" судья Эктор Хименес-Браво озадачил поклонников своими фотографиями в Instagram.

На них шеф-повар со сцены произносит речь для толпы, собранной в простом актовом зале. Свои фотографии Эктор дополнил двусмысленными фразами: "Нет, я не иду в президенты. Или мне стоило бы?" и "Я хочу, чтобы страной управляли профессионалы".

Эктор Хименес-Браво предстал в образе президента Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эти публикации вызвали большой интерес среди подписчиков. Многие из поклонников решили, что Эктор баллотируется в президенты, и высказали ему слова поддержки: "Вы были бы лучшим президентом! Мы все были бы сыты!" "Вы достаточно мудрый человек, чтобы поднять эту страну!" "Эктора в президенты!" "Іди...хоча б хтось людяний буде в тій державі, ти суддя справедливий!" "Точно пошла бы голосовать "ЗА"" "Мені здається, що людина не з України зробить тут все, як має бути!" "Я бы проголосовал за Человека с большой буквы + Человека, который прошел нелегкий жизненный путь!".

Как сообщается, героями нового кулинарного реалити "МастерШеф. Профессионалы" на СТБ станут состоявшиеся повара. Судьями проекта будут Эктор Хименес-Браво, известный шеф-повар Владимир Ярославский и кондитер Елизавета Глинская.

Главный критерий, по которому судьи отберут участников во время кастинга, – это высокий уровень их профессионализма. Опытные повара будут проходить индивидуальные и командные испытания, а также битвы "черных" – самых слабых участников по итогам программы. Победитель проекта получит вознаграждение в размере 1 000 000 гривен.

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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