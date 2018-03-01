Выпечка на скорую руку: пирог из слоеного теста с колбасой и сыром

Этот несладкий пирог готовится очень просто и быстро

Сытный пирог из слоеного теста с колбасой, картофелем, сыром и яичной заливкой можно подавать на завтрак или ужин.

Пирог с картофелем и салями

Ингредиенты:

300 г слоеного дрожжевого теста

70 г салями

2 картофелины

2-3 яйца

1/2 стакана молока

100 г сыра

соль

молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Размороженное слоеное тесто раскатать и отправить в застеленную пергаментном форму диаметром 26-28 см. Наколоть вилкой.

2. Выложить слой колбасы, сверху разложить очень тонко нарезанный картофель без кожуры. Повторить слои.

3. Взбить вилкой молоко и яйца, приправить по вкусу. Добавить тертый сыр. Вылить заливку сверху на картофель.

4. Выпекать пирог в разогретой до 180 С духовке до золотистого цвета. Это займет 30-40 минут. Перед подачей остудить.

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