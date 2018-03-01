Выпечка на скорую руку: пирог из слоеного теста с колбасой и сыром
Этот несладкий пирог готовится очень просто и быстро
Сытный пирог из слоеного теста с колбасой, картофелем, сыром и яичной заливкой можно подавать на завтрак или ужин.
Пирог с картофелем и салями
Ингредиенты:
- 300 г слоеного дрожжевого теста
- 70 г салями
- 2 картофелины
- 2-3 яйца
- 1/2 стакана молока
- 100 г сыра
- соль
- молотый перец
Рецепт приготовления:
1. Размороженное слоеное тесто раскатать и отправить в застеленную пергаментном форму диаметром 26-28 см. Наколоть вилкой.
2. Выложить слой колбасы, сверху разложить очень тонко нарезанный картофель без кожуры. Повторить слои.
3. Взбить вилкой молоко и яйца, приправить по вкусу. Добавить тертый сыр. Вылить заливку сверху на картофель.
4. Выпекать пирог в разогретой до 180 С духовке до золотистого цвета. Это займет 30-40 минут. Перед подачей остудить.
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