Выпечка на скорую руку: пирог из слоеного теста с колбасой и сыром

Сегодня, 17:32

Этот несладкий пирог готовится очень просто и быстро

Несладкий пирог из слоеного теста Фото:
Несладкий пирог из слоеного теста Фото:

Сытный пирог из слоеного теста с колбасой, картофелем, сыром и яичной заливкой можно подавать на завтрак или ужин.

Пирог с картофелем и салями

Ингредиенты:

  • 300 г слоеного дрожжевого теста
  • 70 г салями
  • 2 картофелины
  • 2-3 яйца
  • 1/2 стакана молока
  • 100 г сыра
  • соль
  • молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Размороженное слоеное тесто раскатать и отправить в застеленную пергаментном форму диаметром 26-28 см. Наколоть вилкой.

2. Выложить слой колбасы, сверху разложить очень тонко нарезанный картофель без кожуры. Повторить слои.

3. Взбить вилкой молоко и яйца, приправить по вкусу. Добавить тертый сыр. Вылить заливку сверху на картофель. 

4. Выпекать пирог в разогретой до 180 С духовке до золотистого цвета. Это займет 30-40 минут. Перед подачей остудить.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом французского тарта с яблоками. Мы также рассказывали, как испечь диетический тыквенный пирог

Смотрите видео, как приготовить пиццу с морепродуктами:
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Источник:

"Сегодня"

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