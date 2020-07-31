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Выпечка с лисичками: три простых рецепта

Сегодня, 16:20

Готовим с лисичками пиццу, киш и дрожжевой пирог

Лисички можно готовить разными способами: жарить на сковороде, тушить вместе с мясом или добавлять в супы. Плюс этих грибов в том, что они никогда не бывают червивыми, поэтому их не надо перед приготовлением вымачивать в соленой воде.

Даже если вы совершенно равнодушны и к пирогам, и к грибам в целом, пройти мимо выпечки с лисичками невозможно. Как и любые грибы, лисички нужно подготовить. Для этого их можно опустить на несколько минут в кипящую воду, откинуть на дуршлаг и обсушить тканевой салфеткой.

Другой способ – сложить грибы в миску, закрыть крышкой и поставить в микроволновую печь на несколько минут, затем слить образовавшийся сок.

Деревенский пирог с лисичками

Пирог с лисичками из слоеного теста
Пирог с лисичками из слоеного теста
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто
  • 400 г лисичек
  • 1 луковица
  • Зелень
  • Растительное масло
  • Сливочное масло

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Для заливки:

  • 3 яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 150 мл сливок 20%
  • Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как собирать и готовить лисички:

Способ приготовления:

  1. Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой.
  2. Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле.
  3. Духовку разогреть до 180 ºС.
  4. Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец.
  5. Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью.
  6. Выпекать пирог до готовности (около 30 минут).
  7. Остудить, а затем разрезать на порционные куски.

Пицца с лисичками и сыром

Пицца с лисичками и сыром
Пицца с лисичками и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 190 г муки
  • 150 мл воды
  • 2,5 г сухих дрожжей (1/2 ч.л.)
  • 1/2 ч.л. соли
  • Оливковое масло

Для начинки:

  • 250 г лисичек
  • 30 г козьего сыра
  • 1 луковица
  • Небольшой пучок петрушки
  • Несколько веточек тимьяна
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Смешать муку с солью и дрожжами. Влить теплую воду и добавить немного оливкового масла (1-2 ст.л.). Замесить тесто, хорошо вымесить, накрыть салфеткой и оставить в теплом месте примерно на 1 час.
  2. Лук очистить, нарезать и обжарить на оливковом масле. Нарезать лисички и добавить их к луку. Обжаривать вместе несколько минут.
  3. Тесто растянуть руками, чтобы получился круг. Выложить лук и лисички. Посыпать тимьяном, солью и перцем. Добавить раскрошенный козий сыр и сбрызнуть оливковым маслом.
  4. Выпекать в духовке при 220-240 ºС до полной готовности (около 15 минут).
  5. Посыпать пиццу с лисичками мелко нарезанной петрушкой.

Дрожжевой пирог с лисичками и картофелем

Пирог с лисичками и картошкой
Пирог с лисичками и картошкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 1 луковица
  • Соль – по вкусу
  • Укроп – 1 пучок
  • 500 г лисичек
  • Масло растительное – для обжаривания
  • 2 средние моркови
  • 2 большие картофелины

Для теста:

  • 2 стакана муки
  • 150 мл молока
  • 1 яйцо
  • 10 г сухих дрожжей
  • 200 г сметаны
  • 4 ст.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Налейте в миску теплое молоко и растворите в нем дрожжи. Всыпьте сахар и половину муки. Перемешайте, накройте и оставьте в тепле на 1 час.
  2. Добавьте оставшуюся муку и сметану. Замесите тесто, накройте и оставьте еще на 1 час.
  3. Тем временем приготовьте начинку для пирога. Лук, морковь и картофель очистите и нарежьте соломкой. Грибы помойте и нарежьте кусочками. Укроп измельчите.
  4. Разогрейте в кастрюле растительное масло. Обжарьте грибы в течение 5 минут. Добавьте лук и морковь, жарьте еще 5 минут. На отдельной сковороде обжарьте в растительном масле картофель, еще 5 минут.
  5. Добавьте к грибам картофель и зелень, посолите, поперчите по вкусу, перемешайте.
  6. Тесто раскатайте в два тонких пласта. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и выложите половину теста. Сверху распределите начинку. Накройте вторым пластом и защипайте края. Смажьте верх яйцом.
  7. Разогрейте духовку до 180 ºС. Выпекайте пирог с картофелем и грибами в течение 30-40 минут.
  8. Перед подачей остудите.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ризотто с лисичками, а также делились рецептом пасты с оливками и лисичками.

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Источник: Сегодня
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