Выпечка с лисичками: три простых рецепта
Готовим с лисичками пиццу, киш и дрожжевой пирог
Лисички можно готовить разными способами: жарить на сковороде, тушить вместе с мясом или добавлять в супы. Плюс этих грибов в том, что они никогда не бывают червивыми, поэтому их не надо перед приготовлением вымачивать в соленой воде.
Даже если вы совершенно равнодушны и к пирогам, и к грибам в целом, пройти мимо выпечки с лисичками невозможно. Как и любые грибы, лисички нужно подготовить. Для этого их можно опустить на несколько минут в кипящую воду, откинуть на дуршлаг и обсушить тканевой салфеткой.
Другой способ – сложить грибы в миску, закрыть крышкой и поставить в микроволновую печь на несколько минут, затем слить образовавшийся сок.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Слоеное тесто
- 400 г лисичек
- 1 луковица
- Зелень
- Растительное масло
- Сливочное масло
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Для заливки:
- 3 яйца
- 100 г твердого сыра
- 150 мл сливок 20%
- Соль, перец – по вкусу
Смотрите видео, как собирать и готовить лисички:
Способ приготовления:
- Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой.
- Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле.
- Духовку разогреть до 180 ºС.
- Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец.
- Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью.
- Выпекать пирог до готовности (около 30 минут).
- Остудить, а затем разрезать на порционные куски.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 190 г муки
- 150 мл воды
- 2,5 г сухих дрожжей (1/2 ч.л.)
- 1/2 ч.л. соли
- Оливковое масло
Для начинки:
- 250 г лисичек
- 30 г козьего сыра
- 1 луковица
- Небольшой пучок петрушки
- Несколько веточек тимьяна
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Смешать муку с солью и дрожжами. Влить теплую воду и добавить немного оливкового масла (1-2 ст.л.). Замесить тесто, хорошо вымесить, накрыть салфеткой и оставить в теплом месте примерно на 1 час.
- Лук очистить, нарезать и обжарить на оливковом масле. Нарезать лисички и добавить их к луку. Обжаривать вместе несколько минут.
- Тесто растянуть руками, чтобы получился круг. Выложить лук и лисички. Посыпать тимьяном, солью и перцем. Добавить раскрошенный козий сыр и сбрызнуть оливковым маслом.
- Выпекать в духовке при 220-240 ºС до полной готовности (около 15 минут).
- Посыпать пиццу с лисичками мелко нарезанной петрушкой.
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
Для начинки:
- 1 луковица
- Соль – по вкусу
- Укроп – 1 пучок
- 500 г лисичек
- Масло растительное – для обжаривания
- 2 средние моркови
- 2 большие картофелины
Для теста:
- 2 стакана муки
- 150 мл молока
- 1 яйцо
- 10 г сухих дрожжей
- 200 г сметаны
- 4 ст.л. сахара
Способ приготовления:
- Налейте в миску теплое молоко и растворите в нем дрожжи. Всыпьте сахар и половину муки. Перемешайте, накройте и оставьте в тепле на 1 час.
- Добавьте оставшуюся муку и сметану. Замесите тесто, накройте и оставьте еще на 1 час.
- Тем временем приготовьте начинку для пирога. Лук, морковь и картофель очистите и нарежьте соломкой. Грибы помойте и нарежьте кусочками. Укроп измельчите.
- Разогрейте в кастрюле растительное масло. Обжарьте грибы в течение 5 минут. Добавьте лук и морковь, жарьте еще 5 минут. На отдельной сковороде обжарьте в растительном масле картофель, еще 5 минут.
- Добавьте к грибам картофель и зелень, посолите, поперчите по вкусу, перемешайте.
- Тесто раскатайте в два тонких пласта. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и выложите половину теста. Сверху распределите начинку. Накройте вторым пластом и защипайте края. Смажьте верх яйцом.
- Разогрейте духовку до 180 ºС. Выпекайте пирог с картофелем и грибами в течение 30-40 минут.
- Перед подачей остудите.
Напомним, ранее мы писали, как сделать ризотто с лисичками, а также делились рецептом пасты с оливками и лисичками.
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