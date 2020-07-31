Выпечка с лисичками: три простых рецепта

Готовим с лисичками пиццу, киш и дрожжевой пирог

Лисички можно готовить разными способами: жарить на сковороде, тушить вместе с мясом или добавлять в супы. Плюс этих грибов в том, что они никогда не бывают червивыми, поэтому их не надо перед приготовлением вымачивать в соленой воде.

Даже если вы совершенно равнодушны и к пирогам, и к грибам в целом, пройти мимо выпечки с лисичками невозможно. Как и любые грибы, лисички нужно подготовить. Для этого их можно опустить на несколько минут в кипящую воду, откинуть на дуршлаг и обсушить тканевой салфеткой.

Другой способ – сложить грибы в миску, закрыть крышкой и поставить в микроволновую печь на несколько минут, затем слить образовавшийся сок.

Деревенский пирог с лисичками

Пирог с лисичками из слоеного теста Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Слоеное тесто

400 г лисичек

1 луковица

Зелень

Растительное масло

Сливочное масло

Для заливки:

3 яйца

100 г твердого сыра

150 мл сливок 20%

Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как собирать и готовить лисички:

Способ приготовления:

Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой. Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле. Духовку разогреть до 180 ºС. Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец. Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью. Выпекать пирог до готовности (около 30 минут). Остудить, а затем разрезать на порционные куски.

Пицца с лисичками и сыром

Пицца с лисичками и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

190 г муки

150 мл воды

2,5 г сухих дрожжей (1/2 ч.л.)

1/2 ч.л. соли

Оливковое масло

Для начинки:

250 г лисичек

30 г козьего сыра

1 луковица

Небольшой пучок петрушки

Несколько веточек тимьяна

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Смешать муку с солью и дрожжами. Влить теплую воду и добавить немного оливкового масла (1-2 ст.л.). Замесить тесто, хорошо вымесить, накрыть салфеткой и оставить в теплом месте примерно на 1 час. Лук очистить, нарезать и обжарить на оливковом масле. Нарезать лисички и добавить их к луку. Обжаривать вместе несколько минут. Тесто растянуть руками, чтобы получился круг. Выложить лук и лисички. Посыпать тимьяном, солью и перцем. Добавить раскрошенный козий сыр и сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать в духовке при 220-240 ºС до полной готовности (около 15 минут). Посыпать пиццу с лисичками мелко нарезанной петрушкой.

Дрожжевой пирог с лисичками и картофелем

Пирог с лисичками и картошкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

1 луковица

Соль – по вкусу

Укроп – 1 пучок

500 г лисичек

Масло растительное – для обжаривания

2 средние моркови

2 большие картофелины

Для теста:

2 стакана муки

150 мл молока

1 яйцо

10 г сухих дрожжей

200 г сметаны

4 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Налейте в миску теплое молоко и растворите в нем дрожжи. Всыпьте сахар и половину муки. Перемешайте, накройте и оставьте в тепле на 1 час. Добавьте оставшуюся муку и сметану. Замесите тесто, накройте и оставьте еще на 1 час. Тем временем приготовьте начинку для пирога. Лук, морковь и картофель очистите и нарежьте соломкой. Грибы помойте и нарежьте кусочками. Укроп измельчите. Разогрейте в кастрюле растительное масло. Обжарьте грибы в течение 5 минут. Добавьте лук и морковь, жарьте еще 5 минут. На отдельной сковороде обжарьте в растительном масле картофель, еще 5 минут. Добавьте к грибам картофель и зелень, посолите, поперчите по вкусу, перемешайте. Тесто раскатайте в два тонких пласта. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и выложите половину теста. Сверху распределите начинку. Накройте вторым пластом и защипайте края. Смажьте верх яйцом. Разогрейте духовку до 180 ºС. Выпекайте пирог с картофелем и грибами в течение 30-40 минут. Перед подачей остудите.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ризотто с лисичками, а также делились рецептом пасты с оливками и лисичками.

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