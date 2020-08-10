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Яблочный джем с крыжовником: рецепт приготовления

Сегодня, 10:24

Готовим необычный джем из яблок и крыжовника на зиму

Варенье из крыжовника – отличная заготовка на зиму. А из крыжовника и яблок можно получить ароматный и вкусный джем. Для его приготовления можно взять ягоды любого цвета. Яблоки выбирайте мягких сортов, например, белый налив – они будут лучше развариваться.

Джем из крыжовника и яблок

Варенье из крыжовника и яблок
Варенье из крыжовника и яблок
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3-4 часа

Калорийность:

  • 229 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 кг
  • Сахар – 1 кг
  • Вода – 0,5 л
  • Крыжовник – 1 кг
  • Лимонный сок – 3-5 г

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Способ приготовления:

  1. Яблоки очищаем от кожуры и семян, нарезаем дольками, засыпаем сахаром, заливаем водой.
  2. Ставим на огонь, даем закипеть и оставляем томиться на медленном огне в течение 2-3 часов (зависит от того, насколько мягкие яблоки).
  3. В середине процесса варки яблоки должны быть еще не полностью разварившиеся в кашу, но при этом очень мягкими. Тогда мы снимаем их с огня, даем остыть до комнатной температуры.
  4. Снова ставим на огонь, добавляем крыжовник и лимонный сок. Крыжовник на себя возьмет сахар, поэтому можно попробовать будущий джем в процессе варки, если он кажется вам кисловатым – добавьте еще 200 г сахара. Даем закипеть и держим еще 30 минут на медленном огне.
  5. Снимаем после этого с огня и закатываем в банки.

Полезный совет

Если вы любите пряности, то в конце варки можно добавить немного корицы и гвоздики и перемешать аккуратно деревянной лопаткой.

Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотических продуктов:

Напомним, ранее мы писали, как сварить густой клубничный джем на зиму, а также делились рецептом грушевого джема с лимоном.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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