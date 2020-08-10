Яблочный джем с крыжовником: рецепт приготовления
Готовим необычный джем из яблок и крыжовника на зиму
Варенье из крыжовника – отличная заготовка на зиму. А из крыжовника и яблок можно получить ароматный и вкусный джем. Для его приготовления можно взять ягоды любого цвета. Яблоки выбирайте мягких сортов, например, белый налив – они будут лучше развариваться.
Джем из крыжовника и яблок
Время приготовления:
- 3-4 часа
Калорийность:
- 229 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Яблоки – 1 кг
- Сахар – 1 кг
- Вода – 0,5 л
- Крыжовник – 1 кг
- Лимонный сок – 3-5 г
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Способ приготовления:
- Яблоки очищаем от кожуры и семян, нарезаем дольками, засыпаем сахаром, заливаем водой.
- Ставим на огонь, даем закипеть и оставляем томиться на медленном огне в течение 2-3 часов (зависит от того, насколько мягкие яблоки).
- В середине процесса варки яблоки должны быть еще не полностью разварившиеся в кашу, но при этом очень мягкими. Тогда мы снимаем их с огня, даем остыть до комнатной температуры.
- Снова ставим на огонь, добавляем крыжовник и лимонный сок. Крыжовник на себя возьмет сахар, поэтому можно попробовать будущий джем в процессе варки, если он кажется вам кисловатым – добавьте еще 200 г сахара. Даем закипеть и держим еще 30 минут на медленном огне.
- Снимаем после этого с огня и закатываем в банки.
Полезный совет
Если вы любите пряности, то в конце варки можно добавить немного корицы и гвоздики и перемешать аккуратно деревянной лопаткой.
Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотических продуктов:
Напомним, ранее мы писали, как сварить густой клубничный джем на зиму, а также делились рецептом грушевого джема с лимоном.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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