Яблочный пирог из слоеного теста с бананами и орехами

Быстрый августовский пирог с бананово-яблочной начинкой

Яблочный пирог Фото: depositphotos.com

Для аромата в начинку пирога можно добавить ванильный сахар, молотую корицу или мелко натертую цедру (лимонную, апельсиновую).

Бананово-яблочный пирог из слоеного теста

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста

0.5 стакана грецких орехов

2-3 яблока

1 банан

сахарная пудра – для посыпки

Для заливки:

2 яйца

0.5 стакана сахара

100 мл сливок

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Рецепт приготовления:

Слоеное тесто разморозить и слегка раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить в застеленную пергаментом форму для выпечки и сформировать бортики. Поджаренные грецкие орехи крупно порубить. Очищенный банан нарезать кружочками. Яблоки помыть, удалить кожицу и сердцевину. Нарезать тонкими ломтиками. Выложить на тесто яблоки, бананы и орехи. Для заливки перемешать сахар, яйца и сливки, вылить сверху на фрукты. Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку и выпекать в течение 30-40 минут. Готовый пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

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