Яблочный пирог из слоеного теста с бананами и орехами
Быстрый августовский пирог с бананово-яблочной начинкой
Для аромата в начинку пирога можно добавить ванильный сахар, молотую корицу или мелко натертую цедру (лимонную, апельсиновую).
Бананово-яблочный пирог из слоеного теста
Ингредиенты:
- 500 г слоеного дрожжевого теста
- 0.5 стакана грецких орехов
- 2-3 яблока
- 1 банан
- сахарная пудра – для посыпки
Для заливки:
- 2 яйца
- 0.5 стакана сахара
- 100 мл сливок
Рецепт приготовления:
- Слоеное тесто разморозить и слегка раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить в застеленную пергаментом форму для выпечки и сформировать бортики.
- Поджаренные грецкие орехи крупно порубить. Очищенный банан нарезать кружочками. Яблоки помыть, удалить кожицу и сердцевину. Нарезать тонкими ломтиками.
- Выложить на тесто яблоки, бананы и орехи.
- Для заливки перемешать сахар, яйца и сливки, вылить сверху на фрукты.
- Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку и выпекать в течение 30-40 минут.
- Готовый пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.
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Источник: "Сегодня"