Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов праздничной выпечки
Лучшие рецепты пирогов с яблоками
Яблочный Спас – один из главных праздников, которые отмечает православная церковь 19 августа. Этот день также называется Преображение Господне. На Яблочный Cпас принято печь пироги с яблоками. Также в этот день начинается сбор урожая яблок и заготовка фруктов на зиму.
Пирожки с яблоками
Готовим ароматные дрожжевые пирожки с яблочной начинкой.
Ингредиенты:
- 500 мл молока
- 5 столовых ложек сахара
- 5 столовых ложек растительного масла
- щепотка соли
- 50 г свежих дрожжей
- 5 стаканов муки
- яблоки
- сахар
- взбитое яйцо
Рецепт приготовления:
- Молоко, сахар, растительное масло и щепотку соли довести до кипения. Снять с плиты и дать постоять полчаса. Добавить раскрошенные дрожжи.
- Всыпать муку и замесить тесто с помощью двух столовых ложек. Поставить на 1, 5 часа в теплое место. Объем теста должен увеличиться приблизительно в три раза
- Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности толщиной около 1 см, вырезать стаканом круги. В центр положить начинку – нарезанные кубиками яблоки, присыпанные сахаром.
- Выложить пирожки на смазанный маслом противень и смазать взбитым яйцом.
- Выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета при температуре 180 градусов.
Яблочный штрудель с изюмом
Настоящий штрудель готовится из вытяжного теста – оно очень тонкое, почти прозрачное. А в начинку добавляют много яблок, смешанных с изюмом и корицей.
Ингредиенты:
- 1 кг кислых яблок
- 100 г молотых ванильных сухарей
- 250 г сахара
- 100 г сливочного масла
- изюм
- лимонный сок
- корица
Для теста:
- 1 ст.л. подсолнечного масла
- 1 яйцо
- 300 г муки
- 100 мл теплой воды
- капля уксуса
- соль
Рецепт приготовления:
- Муку просеять и дать ей немного постоять, чтобы она "напиталась" воздухом. Добавить яйцо, масло, соль по вкусу, развести 100 мл теплой воды (с добавлением капли уксуса) и перемешать все до получения крутого теста.
- Замешивать желательно руками, без использования миксера. Месить тесто следует до тех пор, пока оно не станет легко отходить от рук. Сформировать шар, смазать его оливковым или подсолнечным маслом, завернуть в фольгу и оставить под подогретой емкостью или под полотенцем на 20-30 минут.
- Яблоки помыть, почистить, удалить сердцевину и нарезать на тонкие дольки, а после перемешать с сахаром и корицей в дуршлаге, установленным над миской. Затем смешать с изюмом и, если есть, с ромом, водкой или другим алкоголем (1 ст. л.), но можно обойтись и без этого. Закрыть перевернутой тарелкой, поставить гнет (например, литровую банку с водой). Сухари обжарить в масле до золотистого цвета.
- На столе разложить льняную подстилку, выложить тесто, посыпать мукой и раскатать скалкой. Затем тесто осторожно растянуть руками в разных направлениях – оно должно получиться очень тонким. Более толстый край, который уже не будет тянуться, нужно отрезать.
- Растянутое тесто сбрызнуть соком лимона (или разведенной лимонной кислотой) и посыпать сухарями. Распределить яблочную массу на 2/3 поверхности теста. Свернуть штрудель с помощью полотенца.
- Осторожно выложить на противень, предварительно смазанный сливочным маслом, поставить в духовку, разогретую до 200 С на 30 минут.
- Готовый штрудель посыпать просеянной сахарной пудрой.
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Тарт Татен с яблоками
Тарт Татен – один из самых популярных французских десертов, который любят во всем мире за простоту приготовления и восхитительный вкус. Он замечательно сочетается с горячими напитками, а если подать его с шариком ванильного мороженого, то оторваться от пирога будет просто невозможно.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 150 г сливочного масла
- 5 ст.л. молока
- 180 г сахара
- 1 кг яблок
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
- 100 г сливочного масла нарежьте кубиками и разотрите пальцами с мукой. Добавьте холодное молоко и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Помойте и почистите яблоки, разрежьте их на четвертинки и удалите сердцевину вместе с семечками.
- Разогрейте сковороду и выложите на нее оставшееся сливочное масло и сахар. Нагрейте на сильном огне, чтобы получилась карамель.
- После этого добавьте яблоки и тушите их около 15 минут. Лишнюю жидкость по желанию слейте.
- Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Пласт должен быть немного больше диаметра формы для выпечки, чтобы сформировать из него бортики.
- Выложите в форму карамелизированные яблоки, накройте их тестом и подогните края теста вниз.
- Отправьте пирог в разогретую до 200 С духовку на 35 минут. За это время корж должен подрумяниться.
- Готовый десерт переверните на тарелку. Действуйте осторожно, чтобы не обжечься.
- Подавайте тарт Татен теплым вместе со взбитыми сливками или мороженым.
Конвертики с яблоками и творогом
Если вы хотите порадовать близких вкусной домашней выпечкой, приготовьте слойки с яблоками и творогом: это быстро, просто и очень вкусно.
Ингредиенты:
- 1 упаковка слоеного дрожжевого теста
- 200-250 г творога
- 1 яйцо
- 2.5 ст.л. сахара
- ванилин
- молотая корица
- 1 очищенное и нарезанное кубиками яблоко
- мука – для раскатывания
- молоко – для смазывания теста
Рецепт приготовления:
- Разморозить пласт слоеного теста, разрезать его на 9-12 квадратов. Раскатать каждый квадрат на присыпанной мукой поверхности.
- Смешать все ингредиенты для начинки: творог, сахар, яйцо, специи и яблоко.
- Положить по ложке начинки на каждый кусочек теста, сформировать конвертики. Выложить их на застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать слойки молоком с помощью силиконовой кисточки.
- Выпекать при 180-200 градусах около 20 минут, до золотистого цвета. Перед подачей остудить.
Яблочная шарлотка с пряностями
Чтобы яблочная шарлотка получилась пышной, яйца нужно обязательно хорошо взбить. Не "слегка", как рекомендуют в некоторых рецептах, а как минимум добела.
Ингредиенты:
- 3 крупных яйца комнатной температуры
- 3/4 стакана + 1 ст.л. светло-коричневого сахара
- 1 стакан муки + для посыпки формы
- 2 крупных зеленых яблока
- 2 ч.л. молотой корицы
- 1 ч.л. ванильного экстракта или сахара
- 1/3 ч.л. молотого имбиря
- щепотка молотого мускатного ореха
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 2 ч.л. лимонного сока
- 1 ст.л. коньяка или рома
- сливочное масло для смазывания формы
Рецепт приготовления:
- Духовку разогреть до 180-190 С.
- Смешать просеянную муку, 1 ч.л. корицы, имбирь, ваниль, мускатный орех и разрыхлитель.
- Форму 21 см смазать сливочным маслом, присыпать мукой.
- Яблоки очистить, вырезать сердцевину и нарезать пластинками или кубиками. Полить лимонным соком и алкоголем. Посыпать сахаром (1 ст.л.) и оставшейся корицей, перемешать.
- Взбить яйца до пены. Продолжая взбивать, понемногу добавить сахар. Взбить до увеличения в объеме в 2,5-3 раза, как на бисквит.
- Добавить мучную смесь и аккуратно перемешать движениями снизу вверх.
- В готовое тесто добавить 3/4 яблок, еще раз перемешать. Вылить в форму, сверху разложить оставшиеся яблоки, слегка вдавливая их в тесто. Отправить в духовку на 40-50 минут.
- Полностью остудить шарлотку в форме. Подавать со взбитыми сливками, йогуртом, мороженым или сметаной.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить яблочный пирог из лаваша. Мы также делились лучшими рецептами шарлотки.
Смотрите видео, как в народе отмечают Яблочный Спас: