Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов праздничной выпечки

Лучшие рецепты пирогов с яблоками

Пирог с яблоками Фото: freepik.com

Яблочный Спас – один из главных праздников, которые отмечает православная церковь 19 августа. Этот день также называется Преображение Господне. На Яблочный Cпас принято печь пироги с яблоками. Также в этот день начинается сбор урожая яблок и заготовка фруктов на зиму.

Пирожки с яблоками

Пирожки с яблоками Фото: pixabay.com

Готовим ароматные дрожжевые пирожки с яблочной начинкой.

Ингредиенты:

500 мл молока

5 столовых ложек сахара

5 столовых ложек растительного масла

щепотка соли

50 г свежих дрожжей

5 стаканов муки

яблоки

сахар

взбитое яйцо

Рецепт приготовления:

Молоко, сахар, растительное масло и щепотку соли довести до кипения. Снять с плиты и дать постоять полчаса. Добавить раскрошенные дрожжи. Всыпать муку и замесить тесто с помощью двух столовых ложек. Поставить на 1, 5 часа в теплое место. Объем теста должен увеличиться приблизительно в три раза Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности толщиной около 1 см, вырезать стаканом круги. В центр положить начинку – нарезанные кубиками яблоки, присыпанные сахаром. Выложить пирожки на смазанный маслом противень и смазать взбитым яйцом. Выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета при температуре 180 градусов.

Яблочный штрудель с изюмом

Штрудель с яблоками Фото: depositphotos.com

Настоящий штрудель готовится из вытяжного теста – оно очень тонкое, почти прозрачное. А в начинку добавляют много яблок, смешанных с изюмом и корицей.

Ингредиенты:

1 кг кислых яблок

100 г молотых ванильных сухарей

250 г сахара

100 г сливочного масла

изюм

лимонный сок

корица

Для теста:

1 ст.л. подсолнечного масла

1 яйцо

300 г муки

100 мл теплой воды

капля уксуса

соль

Рецепт приготовления:

Муку просеять и дать ей немного постоять, чтобы она "напиталась" воздухом. Добавить яйцо, масло, соль по вкусу, развести 100 мл теплой воды (с добавлением капли уксуса) и перемешать все до получения крутого теста. Замешивать желательно руками, без использования миксера. Месить тесто следует до тех пор, пока оно не станет легко отходить от рук. Сформировать шар, смазать его оливковым или подсолнечным маслом, завернуть в фольгу и оставить под подогретой емкостью или под полотенцем на 20-30 минут. Яблоки помыть, почистить, удалить сердцевину и нарезать на тонкие дольки, а после перемешать с сахаром и корицей в дуршлаге, установленным над миской. Затем смешать с изюмом и, если есть, с ромом, водкой или другим алкоголем (1 ст. л.), но можно обойтись и без этого. Закрыть перевернутой тарелкой, поставить гнет (например, литровую банку с водой). Сухари обжарить в масле до золотистого цвета. На столе разложить льняную подстилку, выложить тесто, посыпать мукой и раскатать скалкой. Затем тесто осторожно растянуть руками в разных направлениях – оно должно получиться очень тонким. Более толстый край, который уже не будет тянуться, нужно отрезать. Растянутое тесто сбрызнуть соком лимона (или разведенной лимонной кислотой) и посыпать сухарями. Распределить яблочную массу на 2/3 поверхности теста. Свернуть штрудель с помощью полотенца. Осторожно выложить на противень, предварительно смазанный сливочным маслом, поставить в духовку, разогретую до 200 С на 30 минут. Готовый штрудель посыпать просеянной сахарной пудрой.

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Тарт Татен с яблоками

Перевернутый пирог с яблоками Фото: depositphotos.com

Тарт Татен – один из самых популярных французских десертов, который любят во всем мире за простоту приготовления и восхитительный вкус. Он замечательно сочетается с горячими напитками, а если подать его с шариком ванильного мороженого, то оторваться от пирога будет просто невозможно.

Ингредиенты:

200 г муки

150 г сливочного масла

5 ст.л. молока

180 г сахара

1 кг яблок

щепотка соли

Рецепт приготовления:

100 г сливочного масла нарежьте кубиками и разотрите пальцами с мукой. Добавьте холодное молоко и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут. Помойте и почистите яблоки, разрежьте их на четвертинки и удалите сердцевину вместе с семечками. Разогрейте сковороду и выложите на нее оставшееся сливочное масло и сахар. Нагрейте на сильном огне, чтобы получилась карамель. После этого добавьте яблоки и тушите их около 15 минут. Лишнюю жидкость по желанию слейте. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Пласт должен быть немного больше диаметра формы для выпечки, чтобы сформировать из него бортики. Выложите в форму карамелизированные яблоки, накройте их тестом и подогните края теста вниз. Отправьте пирог в разогретую до 200 С духовку на 35 минут. За это время корж должен подрумяниться. Готовый десерт переверните на тарелку. Действуйте осторожно, чтобы не обжечься. Подавайте тарт Татен теплым вместе со взбитыми сливками или мороженым.

Конвертики с яблоками и творогом

Слойки с яблоками Фото: depositphotos.com

Если вы хотите порадовать близких вкусной домашней выпечкой, приготовьте слойки с яблоками и творогом: это быстро, просто и очень вкусно.

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного дрожжевого теста

200-250 г творога

1 яйцо

2.5 ст.л. сахара

ванилин

молотая корица

1 очищенное и нарезанное кубиками яблоко

мука – для раскатывания

молоко – для смазывания теста

Рецепт приготовления:

Разморозить пласт слоеного теста, разрезать его на 9-12 квадратов. Раскатать каждый квадрат на присыпанной мукой поверхности. Смешать все ингредиенты для начинки: творог, сахар, яйцо, специи и яблоко. Положить по ложке начинки на каждый кусочек теста, сформировать конвертики. Выложить их на застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать слойки молоком с помощью силиконовой кисточки. Выпекать при 180-200 градусах около 20 минут, до золотистого цвета. Перед подачей остудить.

Яблочная шарлотка с пряностями

Шарлотка с яблоками Фото: pixabay.com

Чтобы яблочная шарлотка получилась пышной, яйца нужно обязательно хорошо взбить. Не "слегка", как рекомендуют в некоторых рецептах, а как минимум добела.

Ингредиенты:

3 крупных яйца комнатной температуры

3/4 стакана + 1 ст.л. светло-коричневого сахара

1 стакан муки + для посыпки формы

2 крупных зеленых яблока

2 ч.л. молотой корицы

1 ч.л. ванильного экстракта или сахара

1/3 ч.л. молотого имбиря

щепотка молотого мускатного ореха

1/2 ч.л. разрыхлителя

2 ч.л. лимонного сока

1 ст.л. коньяка или рома

сливочное масло для смазывания формы

Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 180-190 С. Смешать просеянную муку, 1 ч.л. корицы, имбирь, ваниль, мускатный орех и разрыхлитель. Форму 21 см смазать сливочным маслом, присыпать мукой. Яблоки очистить, вырезать сердцевину и нарезать пластинками или кубиками. Полить лимонным соком и алкоголем. Посыпать сахаром (1 ст.л.) и оставшейся корицей, перемешать. Взбить яйца до пены. Продолжая взбивать, понемногу добавить сахар. Взбить до увеличения в объеме в 2,5-3 раза, как на бисквит. Добавить мучную смесь и аккуратно перемешать движениями снизу вверх. В готовое тесто добавить 3/4 яблок, еще раз перемешать. Вылить в форму, сверху разложить оставшиеся яблоки, слегка вдавливая их в тесто. Отправить в духовку на 40-50 минут. Полностью остудить шарлотку в форме. Подавать со взбитыми сливками, йогуртом, мороженым или сметаной.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить яблочный пирог из лаваша. Мы также делились лучшими рецептами шарлотки.

Смотрите видео, как в народе отмечают Яблочный Спас: