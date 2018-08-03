Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

Домашний зефир будет необычайно вкусным, если вы приготовите его по рецепту победительницы кулинарного шоу Лизы Глинской

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Домашний зефир Фото: depositphotos.com
Домашний зефир Фото: depositphotos.com

Берите для зефира только ароматные яблоки с большим количеством пектина. И обратите внимание: в этом рецепте фигурирует агар-агар. Теоретически, его можно заменить желатином, но тогда полностью изменится технология приготовления.

Яблочный зефир

Ингредиенты:

Для фруктовой основы:

  • 2 больших яблока (после запекания должно получиться 200 г),
  • 200 г сахара
  • яичный белок

Для сиропа:

  • 80 мл воды
  • 220 г сахара
  • 4 г агар-агара
  • красный пищевой краситель (по желанию)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как приготовить шоколадный пирог с ягодами и глазурью

Рецепт приготовления:

  1. Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевину, запекайте в духовке (микроволновке) при 180°С около 15 минут. Очистите яблоки от кожуры, взбейте блендером или перетрите через сито до состояния пюре, добавьте сахар, перемешайте, дайте остыть.
  2. Яблочное пюре смешайте с половиной белка и взбейте миксером. Когда масса увеличится в объеме и посветлеет, добавьте оставшийся белок и продолжайте взбивать еще пару минут.
  3. Воду и агар-агар доведите до кипения, добавьте краситель и сахар, и готовьте на среднем огне еще около 5 минут. Тонкой струйкой влейте горячий сироп во взбивающуюся фруктовую основу. Масса увеличится в объеме и станет густеть. Взбивайте еще 5-7 минут.
  4. Не медля, наполните кондитерский мешок и отсадите зефир на пергамент. Оставьте на ночь, чтобы он немного подсох, затем посыпьте сахарной пудрой и соедините половинки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как быстро и легко очистить ягоды от косточек. Кроме этого, мы рассказывали о самых низкокалорийных ягодах и фруктах

Смотрите видео, как приготовить яблочный сидр:

Еще несколько материалов по теме:
Что испечь к чаю: готовим яблочный пирог со сметанным кремом Желейный торт со сметаной: два простых рецепта Лучшие рецепты домашнего мороженого: абрикосовый сорбет и лавандовое мороженое Яблочная шарлотка по-новому: рецепт с пряностями и ромом
яблоки десерт свекла рецепт зефир
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров