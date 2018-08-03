Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

Домашний зефир будет необычайно вкусным, если вы приготовите его по рецепту победительницы кулинарного шоу Лизы Глинской

Домашний зефир Фото: depositphotos.com

Берите для зефира только ароматные яблоки с большим количеством пектина. И обратите внимание: в этом рецепте фигурирует агар-агар. Теоретически, его можно заменить желатином, но тогда полностью изменится технология приготовления.

Яблочный зефир

Ингредиенты:

Для фруктовой основы:

2 больших яблока (после запекания должно получиться 200 г),

200 г сахара

яичный белок

Для сиропа:

80 мл воды

220 г сахара

4 г агар-агара

красный пищевой краситель (по желанию)

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Рецепт приготовления:

Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевину, запекайте в духовке (микроволновке) при 180°С около 15 минут. Очистите яблоки от кожуры, взбейте блендером или перетрите через сито до состояния пюре, добавьте сахар, перемешайте, дайте остыть. Яблочное пюре смешайте с половиной белка и взбейте миксером. Когда масса увеличится в объеме и посветлеет, добавьте оставшийся белок и продолжайте взбивать еще пару минут. Воду и агар-агар доведите до кипения, добавьте краситель и сахар, и готовьте на среднем огне еще около 5 минут. Тонкой струйкой влейте горячий сироп во взбивающуюся фруктовую основу. Масса увеличится в объеме и станет густеть. Взбивайте еще 5-7 минут. Не медля, наполните кондитерский мешок и отсадите зефир на пергамент. Оставьте на ночь, чтобы он немного подсох, затем посыпьте сахарной пудрой и соедините половинки.

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