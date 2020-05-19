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Ягоды круглый год: как вырастить клубнику на подоконнике

Выращивание клубники дома – это вполне реально

Ирина Павлина
Сегодня, 15:15

Выращивание клубники дома – дело не из простых. Впрочем, если у вас нет дачи, но очень хотелось бы вырастить что-нибудь своими руками, эта информация вам точно пригодится.

Клубника на подоконнике круглый год

Для выращивания клубники на балконе рекомендуется выбирать ремонтантные высокоурожайные сорта с самоопылением. Из конкретных сортов подходят Дарселект, Тристар, Соната, Сельва, Королева Елизавета, Фестивальный, Симфония, Источник, Эльсанта, Женева, Желтое Чудо.

Для выращивания клубники нужно хорошая рассада
Для выращивания клубники нужно хорошая рассада
Фото: freepik.com

Клубника любит расти в рыхлой почве, поэтому землю можно смешать с песком.

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Тара для высадки рассады или семян может быть любой: ящик, контейнер, большой горшок, полиэтиленовый мешок. Рассада в квартире высаживается сразу в большие постоянные емкости. Куст при этом должен быть достаточно взрослым (иметь 5-6 листиков).

Смотрите видео, как вырастить экзотическую зелень на подоконнике:

Расстояние между кустами выдерживается в пределах 20-25 сантиметров. Время высадки – осень или первые месяцы весны. В горшок клубника высаживается так, чтобы земля закрывала корень, но не доходила до сердечка и листиков.

Секреты выращивания клубники дома

  • Клубнике на подоконнике нужно много света. В идеале световой день должен быть 12-14 часов. Летом ей хватает и естественного освещения, а зимой необходима подсветка люминесцентными или фитолампами.
  • Поливать необходимо хорошо, но помнить, что излишняя влага может навредить.
  • Подкормка растениям необходима всегда, кроме зимнего периода.
  • Температура на подоконнике или на балконе, где расположены плантации, поддерживается на уровне 20 °С. Помещение должно хорошо вентилироваться.
  • Опыление проводить нужно обязательно, если только сорт клубники не с самоопылением. Можно включать рядом вентилятор или вручную мягкой кисточкой обработать все соцветия.

Как вырастить клубнику дома из семян

Вырастить клубнику из семян очень сложно. Ягода требовательна к почве и воде. Нужно позаботиться о хорошем освещении. В квартирах обычно суше, чем на открытом воздухе или в теплице, а режим влажности важен. Кроме того, семена нельзя поливать хлорированной водой из-под крана.

Клубника может расти на подоконнике круглый год
Клубника может расти на подоконнике круглый год
Фото: freepik.com

Для домашних экспериментов вам лучше сразу приобрести готовые и хорошо развитые саженцы. Растениям понадобится широкий ящик (клубника любит простор) и легкая плодородная почва. Инструкции по уходу зависят от того, какой сорт вы приобрели. Условия простые: регулярный полив, достаточное количество солнечного света и удобрение почвы.

Клубника: домашняя ягодница

Домашняя ягодница предназначена для выращивания клубники на подоконнике. При получении ее нужно поставить на подоконник (или любое другое место в комнате, где бывает солнечный свет) и поливать один раз в день 200 г воды. Через две-три недели производители обещают первый урожай, а далее – по 3-5 кг клубники или земляники каждые две недели. Срок плодоношения ягодницы – более трех лет.

Клубника плохо растет из семян
Клубника плохо растет из семян
Фото: Pixabay

Однако, судя по отзывам покупателей и экспертов, клубнику в домашней ягоднице вырастить не удастся. Поэтому за эти же деньги можно купить готовые кустики элитной клубники и ждать урожая от них.

Напомним, ранее мы писали, как заморозить клубнику на зиму.

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Источник: Сегодня
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