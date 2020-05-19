Ягоды круглый год: как вырастить клубнику на подоконнике

Выращивание клубники дома – это вполне реально

Выращивание клубники дома – дело не из простых. Впрочем, если у вас нет дачи, но очень хотелось бы вырастить что-нибудь своими руками, эта информация вам точно пригодится.

Клубника на подоконнике круглый год

Для выращивания клубники на балконе рекомендуется выбирать ремонтантные высокоурожайные сорта с самоопылением. Из конкретных сортов подходят Дарселект, Тристар, Соната, Сельва, Королева Елизавета, Фестивальный, Симфония, Источник, Эльсанта, Женева, Желтое Чудо.

Для выращивания клубники нужно хорошая рассада Фото: freepik.com

Клубника любит расти в рыхлой почве, поэтому землю можно смешать с песком.

Тара для высадки рассады или семян может быть любой: ящик, контейнер, большой горшок, полиэтиленовый мешок. Рассада в квартире высаживается сразу в большие постоянные емкости. Куст при этом должен быть достаточно взрослым (иметь 5-6 листиков).

Смотрите видео, как вырастить экзотическую зелень на подоконнике:

Расстояние между кустами выдерживается в пределах 20-25 сантиметров. Время высадки – осень или первые месяцы весны. В горшок клубника высаживается так, чтобы земля закрывала корень, но не доходила до сердечка и листиков.

Секреты выращивания клубники дома

Клубнике на подоконнике нужно много света. В идеале световой день должен быть 12-14 часов. Летом ей хватает и естественного освещения, а зимой необходима подсветка люминесцентными или фитолампами.

Поливать необходимо хорошо, но помнить, что излишняя влага может навредить.

Подкормка растениям необходима всегда, кроме зимнего периода.

Температура на подоконнике или на балконе, где расположены плантации, поддерживается на уровне 20 °С. Помещение должно хорошо вентилироваться.

Опыление проводить нужно обязательно, если только сорт клубники не с самоопылением. Можно включать рядом вентилятор или вручную мягкой кисточкой обработать все соцветия.

Как вырастить клубнику дома из семян

Вырастить клубнику из семян очень сложно. Ягода требовательна к почве и воде. Нужно позаботиться о хорошем освещении. В квартирах обычно суше, чем на открытом воздухе или в теплице, а режим влажности важен. Кроме того, семена нельзя поливать хлорированной водой из-под крана.

Клубника может расти на подоконнике круглый год Фото: freepik.com

Для домашних экспериментов вам лучше сразу приобрести готовые и хорошо развитые саженцы. Растениям понадобится широкий ящик (клубника любит простор) и легкая плодородная почва. Инструкции по уходу зависят от того, какой сорт вы приобрели. Условия простые: регулярный полив, достаточное количество солнечного света и удобрение почвы.

Клубника: домашняя ягодница

Домашняя ягодница предназначена для выращивания клубники на подоконнике. При получении ее нужно поставить на подоконник (или любое другое место в комнате, где бывает солнечный свет) и поливать один раз в день 200 г воды. Через две-три недели производители обещают первый урожай, а далее – по 3-5 кг клубники или земляники каждые две недели. Срок плодоношения ягодницы – более трех лет.

Клубника плохо растет из семян Фото: Pixabay

Однако, судя по отзывам покупателей и экспертов, клубнику в домашней ягоднице вырастить не удастся. Поэтому за эти же деньги можно купить готовые кустики элитной клубники и ждать урожая от них.

Напомним, ранее мы писали, как заморозить клубнику на зиму.

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