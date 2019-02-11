Яичница "Сердце": рецепт романтического завтрака на День святого Валентина
Даже обычную яичницу с сосисками можно превратить в праздничное блюдо ко Дню влюбленных
Хотите устроить сюрприз на День святого Валентина? Тогда подайте любимому человеку вкусный завтрак в постель. Яичница с сосисками в виде сердечка подойдет идеально!
Яичница в виде сердечка
Ингредиенты:
- 2 сосиски
- 2 яйца
- соль, перец
- растительное масло
- зелень
Рецепт приготовления:
- Сосиску почистить и разрезать вдоль пополам, не дорезая до конца.
- Вывернуть две части сосиски и соединить кончики так, чтобы получилось сердечко. Скрепить зубочисткой.
- Слегка обжарить на небольшом количестве растительного масла. Как только сосиска с одной стороны поджарится, перевернуть и в середину аккуратно вбить яйцо. Посолить, поперчить.
- Накрыть крышкой и готовить, пока белок не схватится.
- Переложить на тарелку и посыпать рубленой зеленью.
Совет: яичницу можно подавать вместе с листьями салата, гренками, овощами и соусами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кофе с шоколадом и зефирками на День святого Валентина. Сайт "Сегодня" также делился рецептом печенья в виде сердечек с глазурью.
Смотрите видео, как приготовить яичницу с сосисками в виде цветка:
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Источник: Сегодня