Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Яичница "Сердце": рецепт романтического завтрака на День святого Валентина

Даже обычную яичницу с сосисками можно превратить в праздничное блюдо ко Дню влюбленных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Яичница на День святого Валентина Фото: depositphotos.com
Яичница на День святого Валентина
Фото: depositphotos.com

Хотите устроить сюрприз на День святого Валентина? Тогда подайте любимому человеку вкусный завтрак в постель. Яичница с сосисками в виде сердечка подойдет идеально!

Яичница в виде сердечка

Ингредиенты:

  • 2 сосиски
  • 2 яйца 
  • соль, перец 
  • растительное масло
  • зелень 

Читайте также
Яичница в тосте: идея романтического завтрака от Марты Стюарт

Рецепт приготовления:

  1. Сосиску почистить и разрезать вдоль пополам, не дорезая до конца.
  2. Вывернуть две части сосиски и соединить кончики так, чтобы получилось сердечко. Скрепить зубочисткой.
  3. Слегка обжарить на небольшом количестве растительного масла. Как только сосиска с одной стороны поджарится, перевернуть и в середину аккуратно вбить яйцо. Посолить, поперчить.
  4. Накрыть крышкой и готовить, пока белок не схватится.
  5. Переложить на тарелку и посыпать рубленой зеленью. 

Совет: яичницу можно подавать вместе с листьями салата, гренками, овощами и соусами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кофе с шоколадом и зефирками на День святого Валентина. Сайт "Сегодня" также делился рецептом печенья в виде сердечек с глазурью.

Смотрите видео, как приготовить яичницу с сосисками в виде цветка:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как удивить любимого в День святого Валентина: ТОП-5 интересных идей Ко Дню всех влюбленных: самые известные криминальные семейные пары в Украине Салат с вишней, орехами и сыром на День святого Валентина Что надеть на День влюбленных: модные идеи и стильные образы
завтрак яичница день святого валентина сосиски
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Стали известны результаты экспертизы Децла: что нашли в крови
Стали известны результаты экспертизы Децла: что нашли в крови
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
Причины возникновения конденсата на пластиковых окнах
Причины возникновения конденсата на пластиковых окнах

Популярные статьи

Вчера, 15:17Техно

Xiaomi Mi A1 обладает критически высоким уровнем излучения

Вчера, 13:25Шоу-бизнес

"Тина – самая интересная из всего": Дан Балан рассказал, что чувствует к Тине Кароль

Вчера, 12:06Шоу-бизнес

"Беременна?" Надя Дорофеева покорила изящным образом на Неделе моды в Нью-Йорке

Вчера, 11:49Психология

Гороскоп на неделю: Овнам пора активизироваться, а Ракам наладить интимную жизнь

9 февраляШоу-бизнес

"Слишком круто для Евровидения": песня украинской группы шокировала зрителей

9 февраляТехно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

9 февраляFun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

9 февраляШоу-бизнес

"Загорела и поправилась": Леся Никитюк похвасталась новым фото

9 февраляШоу-бизнес

Вот это да: Петросян после развода "показал девятимесячного малыша"

9 февраляШоу-бизнес

Ани Лорак тесным топом подчеркнула бюст: "У бывшего не выдержит сердце"

9 февраляШоу-бизнес

"Ноги обалденные": Полякова села в кресло, забыв об экстремальном мини

9 февраляШоу-бизнес

Все кончается: раскрыт доход Аллы Пугачевой

9 февраляШоу-бизнес

"По всему видно, что пара": Ксению Собчак случайно застукали с вероятным любовником

9 февраляШоу-бизнес

Запрещенная в Украине ведущая "Орла и Решки" обнажилась на видео

8 февраляFun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

8 февраляШоу-бизнес

Кто на самом деле Меган Маркл: подруги герцогини рассказали правду о ней

Новости партнеров

Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Почему зеленку не применяют нигде в мире
Почему зеленку не применяют нигде в мире
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
«Голые ногти»: идеи модного естественного маникюра 2019
«Голые ногти»: идеи модного естественного маникюра 2019
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно