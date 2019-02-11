Яичница "Сердце": рецепт романтического завтрака на День святого Валентина

Даже обычную яичницу с сосисками можно превратить в праздничное блюдо ко Дню влюбленных

Яичница на День святого Валентина Фото: depositphotos.com

Хотите устроить сюрприз на День святого Валентина? Тогда подайте любимому человеку вкусный завтрак в постель. Яичница с сосисками в виде сердечка подойдет идеально!

Яичница в виде сердечка

Ингредиенты:

2 сосиски

2 яйца

соль, перец

растительное масло

зелень

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Рецепт приготовления:

Сосиску почистить и разрезать вдоль пополам, не дорезая до конца. Вывернуть две части сосиски и соединить кончики так, чтобы получилось сердечко. Скрепить зубочисткой. Слегка обжарить на небольшом количестве растительного масла. Как только сосиска с одной стороны поджарится, перевернуть и в середину аккуратно вбить яйцо. Посолить, поперчить. Накрыть крышкой и готовить, пока белок не схватится. Переложить на тарелку и посыпать рубленой зеленью.

Совет: яичницу можно подавать вместе с листьями салата, гренками, овощами и соусами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кофе с шоколадом и зефирками на День святого Валентина. Сайт "Сегодня" также делился рецептом печенья в виде сердечек с глазурью.

Смотрите видео, как приготовить яичницу с сосисками в виде цветка:

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