Яичный салат с сельдерем: простой рецепт от Григория Германа
Это очень простое блюдо, которое можно есть отдельно или подавать на поджаренном хлебе
Ведущий Григорий Герман часто делится на Facebook рецептами своих фирменных блюд. Салат из вареных яиц с зеленью, томатами и майонезом – одно из них.
"Яичный салат с сельдереем, маринованным луком, пореем и вяленым томатом на удивление свеж", – прокомментировал рецепт Григорий.
Ведущий программы "Ранок з Україною" рекомендует заправить салат домашним майонезом, в который он иногда добавляет кусочки консервированного тунца, тайский соус шрирача или немного рисового уксуса или васаби.
Яичный салат с сельдереем
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Сельдерей черешковый – 3 шт.
- Лук-порей – 1 шт.
- Вяленые томаты – 4 шт.
- Маринованный лук – 50 г
- Домашний майонез – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.
- Произвольно нарезать яйца, черешковый сельдерей, лук-порей (только зеленую часть), вяленые томаты и маринованный лук.
- Перемешать все ингредиенты в салатнице и заправить майонезом.
Напомним, ранее мы делились простым рецептом яичного салата с зеленым луком. "Сегодня" также писали, как приготовить энчиладас с мясным фаршем, овощами и сыром.
Смотрите видео, как приготовить Кобб салат по рецепту Григория Германа:
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