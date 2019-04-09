Яичный салат с сельдерем: простой рецепт от Григория Германа

Это очень простое блюдо, которое можно есть отдельно или подавать на поджаренном хлебе

Яичный салат по рецепту Григория Германа Фото: facebook.com/germancooks

Ведущий Григорий Герман часто делится на Facebook рецептами своих фирменных блюд. Салат из вареных яиц с зеленью, томатами и майонезом – одно из них.

"Яичный салат с сельдереем, маринованным луком, пореем и вяленым томатом на удивление свеж", – прокомментировал рецепт Григорий.

Ведущий программы "Ранок з Україною" рекомендует заправить салат домашним майонезом, в который он иногда добавляет кусочки консервированного тунца, тайский соус шрирача или немного рисового уксуса или васаби.

Яичный салат с сельдереем

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сельдерей черешковый – 3 шт.

Лук-порей – 1 шт.

Вяленые томаты – 4 шт.

Маринованный лук – 50 г

Домашний майонез – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Произвольно нарезать яйца, черешковый сельдерей, лук-порей (только зеленую часть), вяленые томаты и маринованный лук. Перемешать все ингредиенты в салатнице и заправить майонезом.

Напомним, ранее мы делились простым рецептом яичного салата с зеленым луком. "Сегодня" также писали, как приготовить энчиладас с мясным фаршем, овощами и сыром.

Смотрите видео, как приготовить Кобб салат по рецепту Григория Германа:

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