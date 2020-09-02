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За и против: чем могут быть опасны домашние суши и роллы

Сегодня, 19:05

Суши не настолько полезны, как вы могли думать

Японские роллы и суши давно стали для украинцев привычным блюдом. Люди обычно считают суши питательными и здоровыми. Многие даже научились делать их сами. Но, оказывается, даже приготовленные дома суши могут быть опасными для здоровья.

Сырая рыба может быть опасной
Сырая рыба может быть опасной
Фото: freepik.com

Домашние суши: личный опыт Лилии Киш

Суши – одно из любимых блюд певицы Лилии Киш. Она отдает предпочтение классическим – без сыра, огурцов, или авокадо.

"Я люблю простые суши, в которых есть только рис, рыба и нори", – говорит певица.

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Лилия признается, что ей иногда даже стыдно их заказывать, так как в популярных сетах их нет. Для приготовления роллов она выбирает нешлифованный рис, который варит с небольшим добавлением уксуса. Певица считает, что главное – правильно завернуть и нарезать роллы.

Чем могут быть опасны домашние роллы: мнение диетолога

Чтобы понять, действительно ли опасны домашние роллы, мы обратились к известному диетологу-генетику Людмиле Гончаровой. Она предостерегает: во время приготовления такого блюда следует быть максимально внимательным. Особенно – к качеству продукции. Навредить себе можно даже водорослями, если покупать их у поставщиков без соответствующих сертификатов.

"В водорослях нори могут быть тяжелые металлы. Это ртуть, это мышьяк, свинец и так далее. Они могут привести к различным отравлениям – к кратковременной потере зрения", – рассказала Людмила Гончарова.

Если водоросли нори вместо темно-зеленого цвета ярко-зеленые, от таких лучше отказаться.

Как безопасно есть суши: ответ нутрициолога

Злоупотреблять суши и роллами не стоит. Диетологи рекомендуют есть экзотическую пищу не чаще, чем два раза в месяц.

"Есть классный лайфхак: чтобы не отравиться, я обычно рекомендую употреблять роллы с васаби, с которым они подаются, так как он является антисептиком. Получить пищевое отравление, когда вы употребляете васаби, в разы уменьшается", – говорит Иванна Лукьянчук, нутрициолог, эксперт центра диетологии.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно варить рис для суши, а также объясняли, почему японская кухня считается самой полезной.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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суши роллы польза и вред японская кухня
Источник: Сегодня
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