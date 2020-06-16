Заготовка на зиму из помидоров: рецепт с петрушкой, луком и чесноком

Рецепт маринованных помидоров на зиму кусочками

Заготовки из помидоров на зиму бывают самыми разными: томаты солят, квасят, вялят и маринуют, добавляют в салаты, делают сок и кетчуп.

Мы рекомендуем закрыть помидоры в банках кусочками вместе с луком, чесноком и петрушкой. Это прекрасная закуска зимой и любимое лакомство до свежего урожая.

Заготовка на зиму из помидоров

Помидоры на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

32 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1,5 кг помидоров

1 кг лука

100 г петрушки

6 зубчиков чеснока

Для маринада:

1 ст.л. уксуса

1 ст.л. крупной соли

3 ст.л. сахара

1 ст.л. уксуса

1 ст.л. подсолнечного масла

Смотрите видео, как сделать повидло из помидоров на зиму:

Способ приготовления:

Помидоры помыть и обсушить, вырезать плодоножки. Взять три стерилизованные банки по 600-700 мл. Если помидоры не очень крупные – разрезать на дольки, крупные экземпляры можно порезать кружочками. Мелко нарезать чеснок и положить на дно банки. Можно добавить листик лаврового листа и 5-6 горошин черного перца. Лук почистить, помыть и нарезать кружочками. Выложить слой лука на чеснок. Затем небольшой слой зелени петрушки и слой помидоров. Далее выложить слоями лук, петрушку и помидоры. В банке получается 3-4 слоя томатов. Вскипятить литр воды, сахар и соль. Залить эту смесь в банку, сверху на маринад налить ложку подсолнечного масла. Стерилизовать 15-20 минут. Снять банки с огня, залить ложку уксуса 9% в каждую банку и закатать. Для дополнительной стерилизации можно укутать банки в одеяло еще на восемь часов.

На заметку

Для этой заготовки не нужны целые помидоры, можно использовать немного мятые и крупные.

Напомним, ранее мы делились рецептами кетчупа на зиму. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить лечо на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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