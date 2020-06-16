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Заготовка на зиму из помидоров: рецепт с петрушкой, луком и чесноком

Сегодня, 20:26

Рецепт маринованных помидоров на зиму кусочками

Заготовки из помидоров на зиму бывают самыми разными: томаты солят, квасят, вялят и маринуют, добавляют в салаты, делают сок и кетчуп.

Мы рекомендуем закрыть помидоры в банках кусочками вместе с луком, чесноком и петрушкой. Это прекрасная закуска зимой и любимое лакомство до свежего урожая.

Заготовка на зиму из помидоров

Помидоры на зиму
Помидоры на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 32 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1,5 кг помидоров
  • 1 кг лука
  • 100 г петрушки
  • 6 зубчиков чеснока

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Для маринада:

  • 1 ст.л. уксуса
  • 1 ст.л. крупной соли
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. уксуса
  • 1 ст.л. подсолнечного масла

Смотрите видео, как сделать повидло из помидоров на зиму:

Способ приготовления:

  1. Помидоры помыть и обсушить, вырезать плодоножки.
  2. Взять три стерилизованные банки по 600-700 мл.
  3. Если помидоры не очень крупные – разрезать на дольки, крупные экземпляры можно порезать кружочками.
  4. Мелко нарезать чеснок и положить на дно банки. Можно добавить листик лаврового листа и 5-6 горошин черного перца.
  5. Лук почистить, помыть и нарезать кружочками. Выложить слой лука на чеснок.
  6. Затем небольшой слой зелени петрушки и слой помидоров.
  7. Далее выложить слоями лук, петрушку и помидоры. В банке получается 3-4 слоя томатов.
  8. Вскипятить литр воды, сахар и соль.
  9. Залить эту смесь в банку, сверху на маринад налить ложку подсолнечного масла. Стерилизовать 15-20 минут.
  10. Снять банки с огня, залить ложку уксуса 9% в каждую банку и закатать. Для дополнительной стерилизации можно укутать банки в одеяло еще на восемь часов.

На заметку

Для этой заготовки не нужны целые помидоры, можно использовать немного мятые и крупные.

Напомним, ранее мы делились рецептами кетчупа на зиму. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить лечо на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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