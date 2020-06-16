Заготовка на зиму из помидоров: рецепт с петрушкой, луком и чесноком
Рецепт маринованных помидоров на зиму кусочками
Заготовки из помидоров на зиму бывают самыми разными: томаты солят, квасят, вялят и маринуют, добавляют в салаты, делают сок и кетчуп.
Мы рекомендуем закрыть помидоры в банках кусочками вместе с луком, чесноком и петрушкой. Это прекрасная закуска зимой и любимое лакомство до свежего урожая.
Заготовка на зиму из помидоров
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 32 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1,5 кг помидоров
- 1 кг лука
- 100 г петрушки
- 6 зубчиков чеснока
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Для маринада:
- 1 ст.л. уксуса
- 1 ст.л. крупной соли
- 3 ст.л. сахара
- 1 ст.л. уксуса
- 1 ст.л. подсолнечного масла
Смотрите видео, как сделать повидло из помидоров на зиму:
Способ приготовления:
- Помидоры помыть и обсушить, вырезать плодоножки.
- Взять три стерилизованные банки по 600-700 мл.
- Если помидоры не очень крупные – разрезать на дольки, крупные экземпляры можно порезать кружочками.
- Мелко нарезать чеснок и положить на дно банки. Можно добавить листик лаврового листа и 5-6 горошин черного перца.
- Лук почистить, помыть и нарезать кружочками. Выложить слой лука на чеснок.
- Затем небольшой слой зелени петрушки и слой помидоров.
- Далее выложить слоями лук, петрушку и помидоры. В банке получается 3-4 слоя томатов.
- Вскипятить литр воды, сахар и соль.
- Залить эту смесь в банку, сверху на маринад налить ложку подсолнечного масла. Стерилизовать 15-20 минут.
- Снять банки с огня, залить ложку уксуса 9% в каждую банку и закатать. Для дополнительной стерилизации можно укутать банки в одеяло еще на восемь часов.
На заметку
Для этой заготовки не нужны целые помидоры, можно использовать немного мятые и крупные.
Напомним, ранее мы делились рецептами кетчупа на зиму. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить лечо на зиму.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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