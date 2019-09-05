Как приготовить овощную икру с опятами на зиму

Такую закуску можно подавать вместе с хлебом, рисом или гречкой

Грибная икра с морковью и помидорами Фото: Depositphotos

Осень – главный грибной сезон. Лесные грибы жарят вместе с луком на сковородке, делают с ними супы, жаркое, ризотто и икру.

Смотрите видео, как правильно собирать грибы в лесу:

Грибная икра – не только отличная закуска, но и крайне полезная заготовка на зиму. Мы расскажем, как приготовить ее из опят с помидорами и морковью.

Овощная икра с грибами

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Опята – 1 кг

Белый лук (небольшие луковицы) – 500 г

Морковь – 500 г

Помидоры – 500 г

Подсолнечное масло – 500 г

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1,5 ст. л.

Уксус 9% – 4,5 ст.л

Способ приготовления:

Взять глубокую кастрюлю, налить в нее подсолнечное масло, добавить соль и сахар. Нарезать полукольцами репчатый лук, добавить его в кастрюлю. Тушить около 5 минут. Тем временем очистить и натереть на крупной терке морковь. Добавить морковь к луку, тушить 15 минут. Помидоры нарезать маленькими кубиками, добавить к моркови и луку, готовить еще 15 минут. Опята хорошо промыть, обсушить. Если они мелкие, их можно не нарезать. Добавить грибы в кастрюлю, тушить в течение 30 минут. Влить уксус и все тщательно перемешать. Учтите, чтобы содержимое кастрюли не подгорело, его нужно все время мешать. Разложить грибную икру в стерилизованные банки и закатать.

Как обезопасить себя от отравления лесными грибами

Лесные грибы могут быть опасными для здоровья, и даже привести к летальному исходу. Их нельзя собирать возле автомобильных дорог, так как они легко накапливают соли тяжелых металлов.

Когда вы принесете корзинку домой, обязательно переберите урожай в сухом виде, затем отварите в течение 20 минут в подсоленной воде, промойте холодной и дальше готовьте на свой вкус. Помните, что детям и пожилым людям лесные грибы употреблять нельзя.

Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с лесными грибами от Гордона Рамзи."Сегодня" также писали, как сделать грибной паштет с овощами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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