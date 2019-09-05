Как приготовить овощную икру с опятами на зиму
Такую закуску можно подавать вместе с хлебом, рисом или гречкой
Осень – главный грибной сезон. Лесные грибы жарят вместе с луком на сковородке, делают с ними супы, жаркое, ризотто и икру.
Смотрите видео, как правильно собирать грибы в лесу:
Грибная икра – не только отличная закуска, но и крайне полезная заготовка на зиму. Мы расскажем, как приготовить ее из опят с помидорами и морковью.
Овощная икра с грибами
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Опята – 1 кг
- Белый лук (небольшие луковицы) – 500 г
- Морковь – 500 г
- Помидоры – 500 г
- Подсолнечное масло – 500 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1,5 ст. л.
- Уксус 9% – 4,5 ст.л
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Способ приготовления:
- Взять глубокую кастрюлю, налить в нее подсолнечное масло, добавить соль и сахар.
- Нарезать полукольцами репчатый лук, добавить его в кастрюлю. Тушить около 5 минут.
- Тем временем очистить и натереть на крупной терке морковь. Добавить морковь к луку, тушить 15 минут.
- Помидоры нарезать маленькими кубиками, добавить к моркови и луку, готовить еще 15 минут.
- Опята хорошо промыть, обсушить. Если они мелкие, их можно не нарезать.
- Добавить грибы в кастрюлю, тушить в течение 30 минут.
- Влить уксус и все тщательно перемешать. Учтите, чтобы содержимое кастрюли не подгорело, его нужно все время мешать.
- Разложить грибную икру в стерилизованные банки и закатать.
Как обезопасить себя от отравления лесными грибами
Лесные грибы могут быть опасными для здоровья, и даже привести к летальному исходу. Их нельзя собирать возле автомобильных дорог, так как они легко накапливают соли тяжелых металлов.
Когда вы принесете корзинку домой, обязательно переберите урожай в сухом виде, затем отварите в течение 20 минут в подсоленной воде, промойте холодной и дальше готовьте на свой вкус. Помните, что детям и пожилым людям лесные грибы употреблять нельзя.
Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с лесными грибами от Гордона Рамзи."Сегодня" также писали, как сделать грибной паштет с овощами.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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