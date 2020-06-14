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Заготовки из черешни на зиму: готовим варенье и компот

Сегодня, 10:25

Рецепты компота и варенья из черешни

Как из любых других ягод, из черешни варят варенье и компоты. Но, несмотря на красоту, заготовки из черешни не отличаются ни ярким вкусом, ни особым ароматом. Именно поэтому в компоты и варенье часто добавляют ломтики лимона с цедрой, кусочки имбиря, орехи, ваниль и корицу.

Компот из черешни

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Черешневый компот
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 кг черешни
  • сок 1 лимона
  • 2 стакана сахара
  • 2.5 л воды

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Способ приготовления:

  1. Черешню перебрать, хорошо помыть и сложить в стерилизованные банки. Медленно залить до верха кипятком и оставить на 5 минут.
  2. Слить жидкость в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Довести до кипения. Сахар должен полностью раствориться.
  3. Залить полученным сиропом ягоды и закатать банки.
  4. Перевернуть емкости вверх дном, накрыть полотенцами и дать остыть. Хранить черешневый компот в сухом прохладном месте.

Смотрите видео, как легко почистить ягоды от листьев и мусора:

Варенье из черешни с лимоном

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Варенье из черешни
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 кг черешен
  • 1 кг сахара
  • 1 лимон

Способ приготовления:

  1. Черешню помыть, перебрать и очистить от косточек. Лимон хорошо помыть и обдать кипятком.
  2. Сложить ягоды в миску, засыпать сахаром и дать постоять 3-4 часа.
  3. Поставить миску с черешней на плиту. Довести до кипения на минимальном огне. Снять пену и варить 15 минут. Остудить, затем повторить процедуру еще 3-4 раза.
  4. В конце добавить нарезанный кусочками лимон вместе с кожурой.
  5. Перелить горячее варенье в стерилизованные банки и закатать.

Варенье из белой черешни с орехами

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Варенье из белой черешни
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • 1 кг белой черешни
  • 1 кг сахара
  • 1 стакан воды
  • половина лимона
  • 10 грецких орехов

Способ приготовления:

  1. Черешню помыть, удалить косточки, а вместо них положить кусочки грецкого ореха.
  2. Сложить ягоды в эмалированную миску, добавить нарезанный лимон и залить сиропом. Оставшиеся орехи можно просто нарезать, как лимон.
  3. Довести смесь до кипения и варить 5 минут. Снять с плиты и дать выстояться в течение 5-6 часов. Повторить процедуру еще 2 раза. В конце варки по желанию добавить ваниль.
  4. Перелить горячее варенье в банки и закатать.

Напомним, ранее мы писали, как быстро и легко очистить ягоды от косточек. Кроме этого, мы рассказывали о самых низкокалорийных ягодах и фруктах.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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