Заготовки из черешни на зиму: готовим варенье и компот

Рецепты компота и варенья из черешни

Как из любых других ягод, из черешни варят варенье и компоты. Но, несмотря на красоту, заготовки из черешни не отличаются ни ярким вкусом, ни особым ароматом. Именно поэтому в компоты и варенье часто добавляют ломтики лимона с цедрой, кусочки имбиря, орехи, ваниль и корицу.

Компот из черешни

Черешневый компот Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 кг черешни

сок 1 лимона

2 стакана сахара

2.5 л воды

Способ приготовления:

Черешню перебрать, хорошо помыть и сложить в стерилизованные банки. Медленно залить до верха кипятком и оставить на 5 минут. Слить жидкость в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Довести до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Залить полученным сиропом ягоды и закатать банки. Перевернуть емкости вверх дном, накрыть полотенцами и дать остыть. Хранить черешневый компот в сухом прохладном месте.

Смотрите видео, как легко почистить ягоды от листьев и мусора:

Варенье из черешни с лимоном

Варенье из черешни Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 кг черешен

1 кг сахара

1 лимон

Способ приготовления:

Черешню помыть, перебрать и очистить от косточек. Лимон хорошо помыть и обдать кипятком. Сложить ягоды в миску, засыпать сахаром и дать постоять 3-4 часа. Поставить миску с черешней на плиту. Довести до кипения на минимальном огне. Снять пену и варить 15 минут. Остудить, затем повторить процедуру еще 3-4 раза. В конце добавить нарезанный кусочками лимон вместе с кожурой. Перелить горячее варенье в стерилизованные банки и закатать.

Варенье из белой черешни с орехами

Варенье из белой черешни Фото: Pinterest

Ингредиенты:

1 кг белой черешни

1 кг сахара

1 стакан воды

половина лимона

10 грецких орехов

Способ приготовления:

Черешню помыть, удалить косточки, а вместо них положить кусочки грецкого ореха. Сложить ягоды в эмалированную миску, добавить нарезанный лимон и залить сиропом. Оставшиеся орехи можно просто нарезать, как лимон. Довести смесь до кипения и варить 5 минут. Снять с плиты и дать выстояться в течение 5-6 часов. Повторить процедуру еще 2 раза. В конце варки по желанию добавить ваниль. Перелить горячее варенье в банки и закатать.

Напомним, ранее мы писали, как быстро и легко очистить ягоды от косточек. Кроме этого, мы рассказывали о самых низкокалорийных ягодах и фруктах.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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