Заготовки из черешни на зиму: готовим варенье и компот
Рецепты компота и варенья из черешни
Как из любых других ягод, из черешни варят варенье и компоты. Но, несмотря на красоту, заготовки из черешни не отличаются ни ярким вкусом, ни особым ароматом. Именно поэтому в компоты и варенье часто добавляют ломтики лимона с цедрой, кусочки имбиря, орехи, ваниль и корицу.
Ингредиенты:
- 1 кг черешни
- сок 1 лимона
- 2 стакана сахара
- 2.5 л воды
Способ приготовления:
- Черешню перебрать, хорошо помыть и сложить в стерилизованные банки. Медленно залить до верха кипятком и оставить на 5 минут.
- Слить жидкость в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Довести до кипения. Сахар должен полностью раствориться.
- Залить полученным сиропом ягоды и закатать банки.
- Перевернуть емкости вверх дном, накрыть полотенцами и дать остыть. Хранить черешневый компот в сухом прохладном месте.
Смотрите видео, как легко почистить ягоды от листьев и мусора:
Ингредиенты:
- 1 кг черешен
- 1 кг сахара
- 1 лимон
Способ приготовления:
- Черешню помыть, перебрать и очистить от косточек. Лимон хорошо помыть и обдать кипятком.
- Сложить ягоды в миску, засыпать сахаром и дать постоять 3-4 часа.
- Поставить миску с черешней на плиту. Довести до кипения на минимальном огне. Снять пену и варить 15 минут. Остудить, затем повторить процедуру еще 3-4 раза.
- В конце добавить нарезанный кусочками лимон вместе с кожурой.
- Перелить горячее варенье в стерилизованные банки и закатать.
Ингредиенты:
- 1 кг белой черешни
- 1 кг сахара
- 1 стакан воды
- половина лимона
- 10 грецких орехов
Способ приготовления:
- Черешню помыть, удалить косточки, а вместо них положить кусочки грецкого ореха.
- Сложить ягоды в эмалированную миску, добавить нарезанный лимон и залить сиропом. Оставшиеся орехи можно просто нарезать, как лимон.
- Довести смесь до кипения и варить 5 минут. Снять с плиты и дать выстояться в течение 5-6 часов. Повторить процедуру еще 2 раза. В конце варки по желанию добавить ваниль.
- Перелить горячее варенье в банки и закатать.
Напомним, ранее мы писали, как быстро и легко очистить ягоды от косточек. Кроме этого, мы рассказывали о самых низкокалорийных ягодах и фруктах.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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