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Заготовки из дыни на зиму: лучшие рецепты консервации

Сегодня, 15:28

Лучшие рецепты заготовок из дыни на зиму с фото

Мы привыкли есть дыню в свежем виде и добавлять ее сочную мякоть в салаты, десерты и напитки. Но не все знают, что из дыни можно сделать заготовки на зиму: замариновать, сварить варенье и закрыть в сиропе.

Основной критерий выбора вкусной дыни – аромат, свежий и сладкий. Не менее важными является и окрас – насыщенного желтого, золотистого или ярко-оранжевого цвета.

Дыня на зиму "Пальчики оближешь"

Ингредиенты:

  • 2 кг спелой дыни
  • 350 г сахарного песка
  • 1 ч.л лимонной кислоты
  • 1 л кипяченой воды

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Способ приготовления:

  1. Для этого рецепта подойдут даже незрелые и невкусные плоды. Для начала их нужно промыть холодной водой, затем срезать корку и извлечь семечки. Нарезать небольшими кубиками.
  2. На плиту поставить сотейник с водой и размешать в ней лимонную кислоту с сахаром. Пока сироп закипает, распределить дольки по стерилизованным банкам. Желательно использовать 0,5-литровые емкости.
  3. Когда сироп закипит, сразу залить его в банки с кусочками дыни.
  4. Теперь заготовку нужно простерилизовать в таре с водой. Небольшие баночки достаточно прокипятить 10 минут.
  5. Закрутить крышками и убрать в теплое место на несколько часов. Такими дольками можно украшать торты или мороженое.

Дыня на зиму в сиропе
Дыня на зиму в сиропе
Фото: Pixabay

Вкусная дыня на зиму

Ингредиенты:

  • 300 г дыни сорта "Торпеда"
  • 300 г дыни сорта "Медовая"
  • 400 г сахара

Смотрите видео, как законсервировать дыню с инжиром:

Способ приготовления:

  1. Дыни очистить от семян и кожуры. Нарезать мякоть кубиками.
  2. Засыпать сахаром и дать настояться 2-3 часа.
  3. Варить до закипания, снять с огня и отставить на 1 час.
  4. Повторить три раза.
  5. Выложить дынное варенье в чистые баночки, закрутите крышками. Можно убирать в погреб.

Маринованная дыня на зиму

Ингредиенты:

  • 600 г дыни без кожуры и косточек
  • 700 мл воды
  • 3 ст.л. соли

Для маринада:

  • 120 мл яблочного уксуса
  • 50 мл воды
  • 100 г сахара
  • 1 ст.л. меда
  • 1/2 лайма или лимона
  • 1/2 см корня свежего имбиря
  • 1 см палочки корицы
  • 1/4 ч.л. гвоздики

Способ приготовления:

  1. Мякоть дыни нарезать кубиками 1х1 см.
  2. Лайм (или лимон) нарезать тонкими кружочками.
  3. В кастрюлю налить воду, добавить соль и довести до кипения. Проследить, чтобы соль растворилась.
  4. Положить кусочки дыни и готовить на слабом огне 15 минут.
  5. Слить жидкость, а кусочки дыни опустить в холодную воду. Дать остыть и откинуть на дуршлаг.
  6. В сотейник налить воду и уксус, насыпать сахар, добавить мед и лайм. Специи положить в марлевый или полотняный мешочек и опустить в маринад.
  7. Нагревать маринад, пока сахар не растворится. Добавить дыню.
  8. Варить на слабом огне в течение 1 часа, пока дыня не станет прозрачной, а сироп немного загустеет.
  9. Разлить заготовку в банки, в каждую положить по кусочку лимона из сиропа.
  10. Закрыть прокипяченными крышками и пастеризовать 15 минут.

Маринованная дыня
Маринованная дыня
Фото: Depositphotos

Дыня на зиму без стерилизации

Ингредиенты:

  • 500 г мякоти дыни без кожуры и семян
  • 500 г сахара
  • 1 палочка корицы
  • 2 звездочки бадьяна
  • 3 бутона гвоздики

Способ приготовления:

  1. Дыню нарезать кубиками одинакового размера. Сложить в глубокую миску или в кастрюлю для варки.
  2. Добавить сахар и хорошо перемешать, чтобы покрыть каждый кусочек дыни. Накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 8-10 часов. Смесь нужно время от времени помешивать.
  3. Откинуть кусочки на дыни на дуршлаг, подставив под него кастрюлю. Дать постоять 20-30 минут.
  4. Поставить кастрюлю с дынным соком на огонь. Довести до кипения. Периодически помешивая, проварить в течение 5-7 минут на среднем огне.
  5. Добавить в сироп кусочки дыни и все специи. Помешивая, довести до кипения. Готовить 5 минут и выключить огонь. Дать полностью остыть при комнатной температуре.
  6. Затем снова довести до кипения и проварить еще 5 минут. Остудить. На третий раз проварить в течение 10 минут.
  7. Перелить горячее дынное варенье в стерилизованные банки и закатать. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Чудо-дыня на зиму в банках

Ингредиенты:

  • 2-2,5 кг. дыни
  • 2 стакана сахара
  • 1 ч.л. лимонной кислоты
  • 1 л воды

Способ приготовления:

  1. В литровую банку насыпать 2 стакана сахара и 1 ч. ложку лимонной кислоты.
  2. Сверху долить воды, размешать и вылить в кастрюлю.
  3. Сироп довести до кипения.
  4. Дыню почистить, порезать кусочками и плотно выложить в стерилизованные банки.
  5. Залить кусочки дыни кипящим сиропом и стерилизовать в кастрюле с водой 10 минут. После чего закатать.

Варенье из дыни на зиму
Варенье из дыни на зиму
Фото: Depositphotos

Дыня, консервированная на зиму

Ингредиенты:

  • 1 кг дыни
  • 1,5 стакана сахара
  • 0,5 ч.л. лимонной кислоты
  • Вода – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Дыню очистите от кожуры, внутри удалите семена и волокна. Оставьте только плотную мякоть для консервации. Порежьте кубиками.
  2. Уложите не слишком плотно кусочки дыни в стерильные баночки. Залейте их кипятком. Дайте постоять 10 минут. Теперь слейте воду из всех баночек в одну емкость, добавьте в воду сахар и лимонную кислоту.
  3. Перемешайте, доведите до кипения и снова распределите воду по баночкам. Прикройте крышками банки и простерилизуйте их удобным способом по 5 минут, затем закупорьте или закатайте. Консервированная на зиму дыня для хранения готова.

Дыня в собственном соку на зиму

Ингредиенты:

  • 1,5 кг сахара
  • Вода – по вкусу
  • 1 кг дыни
  • 0,5 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

  1. Банки необходимо тщательно промыть и поставить в духовку на минимальную температуру минут на 10.
  2. Дыню хорошенько помыть, разрезать пополам и удалить косточки.
  3. Очистить дыню от кожуры и порезать мякоть небольшими кубиками.
  4. Достать банки из духовки и уложить в них дыню, очень плотно набивать не нужно.
  5. Залить банки кипятком и накрыть крышкой, оставить постоять 10 минут.
  6. Аккуратно, придерживая крышку, слить воду из банки в кастрюлю, добавить сахар и лимонную кислоту.
  7. Варить сахарный сироп на небольшом огне до закипания, постоянно помешивая.
  8. Залить сахарным сиропом банки с дыней.
  9. Теперь нужно банки стерилизовать – в кастрюлю налить воду и довести ее до кипения. На дно кастрюли лучше постелить полотенце, чтобы банки не разбились об дно. Поставить в кастрюлю горячие банки и кипятить на самом маленьком огне в течении 10 минут. Стерилизованные баночки закатать крышкой и накрыть полотенцем, оставить так до полного остывания.
  10. Хранить такую дыню можно в холодильнике или погребе.

Консервированная дыня в сиропе
Консервированная дыня в сиропе
Фото: Pixabay

Дыня на зиму в сиропе

Ингредиенты:

  • 600 г дыни
  • 1 стакан сахара
  • 400 мл воды
  • 2 ст. л. лимонного сока

Способ приготовления:

  1. В воду всыпать сахар и поставить на огонь. Довести до кипения и поварить в течение 5 минут, чтобы сироп загустел. Добавить лимонный сок, перемешать.
  2. Дыню очистить от кожуры и семян.
  3. Нарезать дыню кубиками и разложить по стерилизованным банкам.
  4. Горячий сахарный сироп влить в банки с дыней.
  5. Прикрыть банки крышками и простерилизовать привычным способом, в воде или в духовке, в течение 15 минут. Удобно стерилизовать банки с консервацией в духовке. Для этого ее надо нагреть до 150 ºС, поставить банки и включить таймер на 15 минут. Затем аккуратно вынуть банки из духовки, плотно закрутить крышками.
  6. Остудить и убрать для хранения в прохладное место.

Напомним, ранее мы делились рецептом закуски из дыни, а также писали, как приготовить песочный пирог с дыней.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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