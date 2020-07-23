Заготовки из дыни на зиму: лучшие рецепты консервации

Лучшие рецепты заготовок из дыни на зиму с фото

Мы привыкли есть дыню в свежем виде и добавлять ее сочную мякоть в салаты, десерты и напитки. Но не все знают, что из дыни можно сделать заготовки на зиму: замариновать, сварить варенье и закрыть в сиропе.

Основной критерий выбора вкусной дыни – аромат, свежий и сладкий. Не менее важными является и окрас – насыщенного желтого, золотистого или ярко-оранжевого цвета.

Дыня на зиму "Пальчики оближешь"

Ингредиенты:

2 кг спелой дыни

350 г сахарного песка

1 ч.л лимонной кислоты

1 л кипяченой воды

Способ приготовления:

Для этого рецепта подойдут даже незрелые и невкусные плоды. Для начала их нужно промыть холодной водой, затем срезать корку и извлечь семечки. Нарезать небольшими кубиками. На плиту поставить сотейник с водой и размешать в ней лимонную кислоту с сахаром. Пока сироп закипает, распределить дольки по стерилизованным банкам. Желательно использовать 0,5-литровые емкости. Когда сироп закипит, сразу залить его в банки с кусочками дыни. Теперь заготовку нужно простерилизовать в таре с водой. Небольшие баночки достаточно прокипятить 10 минут. Закрутить крышками и убрать в теплое место на несколько часов. Такими дольками можно украшать торты или мороженое.

Дыня на зиму в сиропе Фото: Pixabay

Вкусная дыня на зиму

Ингредиенты:

300 г дыни сорта "Торпеда"

300 г дыни сорта "Медовая"

400 г сахара

Смотрите видео, как законсервировать дыню с инжиром:

Способ приготовления:

Дыни очистить от семян и кожуры. Нарезать мякоть кубиками. Засыпать сахаром и дать настояться 2-3 часа. Варить до закипания, снять с огня и отставить на 1 час. Повторить три раза. Выложить дынное варенье в чистые баночки, закрутите крышками. Можно убирать в погреб.

Маринованная дыня на зиму

Ингредиенты:

600 г дыни без кожуры и косточек

700 мл воды

3 ст.л. соли

Для маринада:

120 мл яблочного уксуса

50 мл воды

100 г сахара

1 ст.л. меда

1/2 лайма или лимона

1/2 см корня свежего имбиря

1 см палочки корицы

1/4 ч.л. гвоздики

Способ приготовления:

Мякоть дыни нарезать кубиками 1х1 см. Лайм (или лимон) нарезать тонкими кружочками. В кастрюлю налить воду, добавить соль и довести до кипения. Проследить, чтобы соль растворилась. Положить кусочки дыни и готовить на слабом огне 15 минут. Слить жидкость, а кусочки дыни опустить в холодную воду. Дать остыть и откинуть на дуршлаг. В сотейник налить воду и уксус, насыпать сахар, добавить мед и лайм. Специи положить в марлевый или полотняный мешочек и опустить в маринад. Нагревать маринад, пока сахар не растворится. Добавить дыню. Варить на слабом огне в течение 1 часа, пока дыня не станет прозрачной, а сироп немного загустеет. Разлить заготовку в банки, в каждую положить по кусочку лимона из сиропа. Закрыть прокипяченными крышками и пастеризовать 15 минут.

Маринованная дыня Фото: Depositphotos

Дыня на зиму без стерилизации

Ингредиенты:

500 г мякоти дыни без кожуры и семян

500 г сахара

1 палочка корицы

2 звездочки бадьяна

3 бутона гвоздики

Способ приготовления:

Дыню нарезать кубиками одинакового размера. Сложить в глубокую миску или в кастрюлю для варки. Добавить сахар и хорошо перемешать, чтобы покрыть каждый кусочек дыни. Накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 8-10 часов. Смесь нужно время от времени помешивать. Откинуть кусочки на дыни на дуршлаг, подставив под него кастрюлю. Дать постоять 20-30 минут. Поставить кастрюлю с дынным соком на огонь. Довести до кипения. Периодически помешивая, проварить в течение 5-7 минут на среднем огне. Добавить в сироп кусочки дыни и все специи. Помешивая, довести до кипения. Готовить 5 минут и выключить огонь. Дать полностью остыть при комнатной температуре. Затем снова довести до кипения и проварить еще 5 минут. Остудить. На третий раз проварить в течение 10 минут. Перелить горячее дынное варенье в стерилизованные банки и закатать. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Чудо-дыня на зиму в банках

Ингредиенты:

2-2,5 кг. дыни

2 стакана сахара

1 ч.л. лимонной кислоты

1 л воды

Способ приготовления:

В литровую банку насыпать 2 стакана сахара и 1 ч. ложку лимонной кислоты. Сверху долить воды, размешать и вылить в кастрюлю. Сироп довести до кипения. Дыню почистить, порезать кусочками и плотно выложить в стерилизованные банки. Залить кусочки дыни кипящим сиропом и стерилизовать в кастрюле с водой 10 минут. После чего закатать.

Варенье из дыни на зиму Фото: Depositphotos

Дыня, консервированная на зиму

Ингредиенты:

1 кг дыни

1,5 стакана сахара

0,5 ч.л. лимонной кислоты

Вода – по вкусу

Способ приготовления:

Дыню очистите от кожуры, внутри удалите семена и волокна. Оставьте только плотную мякоть для консервации. Порежьте кубиками. Уложите не слишком плотно кусочки дыни в стерильные баночки. Залейте их кипятком. Дайте постоять 10 минут. Теперь слейте воду из всех баночек в одну емкость, добавьте в воду сахар и лимонную кислоту. Перемешайте, доведите до кипения и снова распределите воду по баночкам. Прикройте крышками банки и простерилизуйте их удобным способом по 5 минут, затем закупорьте или закатайте. Консервированная на зиму дыня для хранения готова.

Дыня в собственном соку на зиму

Ингредиенты:

1,5 кг сахара

Вода – по вкусу

1 кг дыни

0,5 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

Банки необходимо тщательно промыть и поставить в духовку на минимальную температуру минут на 10. Дыню хорошенько помыть, разрезать пополам и удалить косточки. Очистить дыню от кожуры и порезать мякоть небольшими кубиками. Достать банки из духовки и уложить в них дыню, очень плотно набивать не нужно. Залить банки кипятком и накрыть крышкой, оставить постоять 10 минут. Аккуратно, придерживая крышку, слить воду из банки в кастрюлю, добавить сахар и лимонную кислоту. Варить сахарный сироп на небольшом огне до закипания, постоянно помешивая. Залить сахарным сиропом банки с дыней. Теперь нужно банки стерилизовать – в кастрюлю налить воду и довести ее до кипения. На дно кастрюли лучше постелить полотенце, чтобы банки не разбились об дно. Поставить в кастрюлю горячие банки и кипятить на самом маленьком огне в течении 10 минут. Стерилизованные баночки закатать крышкой и накрыть полотенцем, оставить так до полного остывания. Хранить такую дыню можно в холодильнике или погребе.

Консервированная дыня в сиропе Фото: Pixabay

Дыня на зиму в сиропе

Ингредиенты:

600 г дыни

1 стакан сахара

400 мл воды

2 ст. л. лимонного сока

Способ приготовления:

В воду всыпать сахар и поставить на огонь. Довести до кипения и поварить в течение 5 минут, чтобы сироп загустел. Добавить лимонный сок, перемешать. Дыню очистить от кожуры и семян. Нарезать дыню кубиками и разложить по стерилизованным банкам. Горячий сахарный сироп влить в банки с дыней. Прикрыть банки крышками и простерилизовать привычным способом, в воде или в духовке, в течение 15 минут. Удобно стерилизовать банки с консервацией в духовке. Для этого ее надо нагреть до 150 ºС, поставить банки и включить таймер на 15 минут. Затем аккуратно вынуть банки из духовки, плотно закрутить крышками. Остудить и убрать для хранения в прохладное место.

Напомним, ранее мы делились рецептом закуски из дыни, а также писали, как приготовить песочный пирог с дыней.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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