Заготовки из дыни на зиму: лучшие рецепты консервации
Лучшие рецепты заготовок из дыни на зиму с фото
Мы привыкли есть дыню в свежем виде и добавлять ее сочную мякоть в салаты, десерты и напитки. Но не все знают, что из дыни можно сделать заготовки на зиму: замариновать, сварить варенье и закрыть в сиропе.
Основной критерий выбора вкусной дыни – аромат, свежий и сладкий. Не менее важными является и окрас – насыщенного желтого, золотистого или ярко-оранжевого цвета.
Ингредиенты:
- 2 кг спелой дыни
- 350 г сахарного песка
- 1 ч.л лимонной кислоты
- 1 л кипяченой воды
Способ приготовления:
- Для этого рецепта подойдут даже незрелые и невкусные плоды. Для начала их нужно промыть холодной водой, затем срезать корку и извлечь семечки. Нарезать небольшими кубиками.
- На плиту поставить сотейник с водой и размешать в ней лимонную кислоту с сахаром. Пока сироп закипает, распределить дольки по стерилизованным банкам. Желательно использовать 0,5-литровые емкости.
- Когда сироп закипит, сразу залить его в банки с кусочками дыни.
- Теперь заготовку нужно простерилизовать в таре с водой. Небольшие баночки достаточно прокипятить 10 минут.
- Закрутить крышками и убрать в теплое место на несколько часов. Такими дольками можно украшать торты или мороженое.
Ингредиенты:
- 300 г дыни сорта "Торпеда"
- 300 г дыни сорта "Медовая"
- 400 г сахара
Смотрите видео, как законсервировать дыню с инжиром:
Способ приготовления:
- Дыни очистить от семян и кожуры. Нарезать мякоть кубиками.
- Засыпать сахаром и дать настояться 2-3 часа.
- Варить до закипания, снять с огня и отставить на 1 час.
- Повторить три раза.
- Выложить дынное варенье в чистые баночки, закрутите крышками. Можно убирать в погреб.
Ингредиенты:
- 600 г дыни без кожуры и косточек
- 700 мл воды
- 3 ст.л. соли
Для маринада:
- 120 мл яблочного уксуса
- 50 мл воды
- 100 г сахара
- 1 ст.л. меда
- 1/2 лайма или лимона
- 1/2 см корня свежего имбиря
- 1 см палочки корицы
- 1/4 ч.л. гвоздики
Способ приготовления:
- Мякоть дыни нарезать кубиками 1х1 см.
- Лайм (или лимон) нарезать тонкими кружочками.
- В кастрюлю налить воду, добавить соль и довести до кипения. Проследить, чтобы соль растворилась.
- Положить кусочки дыни и готовить на слабом огне 15 минут.
- Слить жидкость, а кусочки дыни опустить в холодную воду. Дать остыть и откинуть на дуршлаг.
- В сотейник налить воду и уксус, насыпать сахар, добавить мед и лайм. Специи положить в марлевый или полотняный мешочек и опустить в маринад.
- Нагревать маринад, пока сахар не растворится. Добавить дыню.
- Варить на слабом огне в течение 1 часа, пока дыня не станет прозрачной, а сироп немного загустеет.
- Разлить заготовку в банки, в каждую положить по кусочку лимона из сиропа.
- Закрыть прокипяченными крышками и пастеризовать 15 минут.
Ингредиенты:
- 500 г мякоти дыни без кожуры и семян
- 500 г сахара
- 1 палочка корицы
- 2 звездочки бадьяна
- 3 бутона гвоздики
Способ приготовления:
- Дыню нарезать кубиками одинакового размера. Сложить в глубокую миску или в кастрюлю для варки.
- Добавить сахар и хорошо перемешать, чтобы покрыть каждый кусочек дыни. Накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 8-10 часов. Смесь нужно время от времени помешивать.
- Откинуть кусочки на дыни на дуршлаг, подставив под него кастрюлю. Дать постоять 20-30 минут.
- Поставить кастрюлю с дынным соком на огонь. Довести до кипения. Периодически помешивая, проварить в течение 5-7 минут на среднем огне.
- Добавить в сироп кусочки дыни и все специи. Помешивая, довести до кипения. Готовить 5 минут и выключить огонь. Дать полностью остыть при комнатной температуре.
- Затем снова довести до кипения и проварить еще 5 минут. Остудить. На третий раз проварить в течение 10 минут.
- Перелить горячее дынное варенье в стерилизованные банки и закатать. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.
Ингредиенты:
- 2-2,5 кг. дыни
- 2 стакана сахара
- 1 ч.л. лимонной кислоты
- 1 л воды
Способ приготовления:
- В литровую банку насыпать 2 стакана сахара и 1 ч. ложку лимонной кислоты.
- Сверху долить воды, размешать и вылить в кастрюлю.
- Сироп довести до кипения.
- Дыню почистить, порезать кусочками и плотно выложить в стерилизованные банки.
- Залить кусочки дыни кипящим сиропом и стерилизовать в кастрюле с водой 10 минут. После чего закатать.
Ингредиенты:
- 1 кг дыни
- 1,5 стакана сахара
- 0,5 ч.л. лимонной кислоты
- Вода – по вкусу
Способ приготовления:
- Дыню очистите от кожуры, внутри удалите семена и волокна. Оставьте только плотную мякоть для консервации. Порежьте кубиками.
- Уложите не слишком плотно кусочки дыни в стерильные баночки. Залейте их кипятком. Дайте постоять 10 минут. Теперь слейте воду из всех баночек в одну емкость, добавьте в воду сахар и лимонную кислоту.
- Перемешайте, доведите до кипения и снова распределите воду по баночкам. Прикройте крышками банки и простерилизуйте их удобным способом по 5 минут, затем закупорьте или закатайте. Консервированная на зиму дыня для хранения готова.
Ингредиенты:
- 1,5 кг сахара
- Вода – по вкусу
- 1 кг дыни
- 0,5 ч.л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Банки необходимо тщательно промыть и поставить в духовку на минимальную температуру минут на 10.
- Дыню хорошенько помыть, разрезать пополам и удалить косточки.
- Очистить дыню от кожуры и порезать мякоть небольшими кубиками.
- Достать банки из духовки и уложить в них дыню, очень плотно набивать не нужно.
- Залить банки кипятком и накрыть крышкой, оставить постоять 10 минут.
- Аккуратно, придерживая крышку, слить воду из банки в кастрюлю, добавить сахар и лимонную кислоту.
- Варить сахарный сироп на небольшом огне до закипания, постоянно помешивая.
- Залить сахарным сиропом банки с дыней.
- Теперь нужно банки стерилизовать – в кастрюлю налить воду и довести ее до кипения. На дно кастрюли лучше постелить полотенце, чтобы банки не разбились об дно. Поставить в кастрюлю горячие банки и кипятить на самом маленьком огне в течении 10 минут. Стерилизованные баночки закатать крышкой и накрыть полотенцем, оставить так до полного остывания.
- Хранить такую дыню можно в холодильнике или погребе.
Ингредиенты:
- 600 г дыни
- 1 стакан сахара
- 400 мл воды
- 2 ст. л. лимонного сока
Способ приготовления:
- В воду всыпать сахар и поставить на огонь. Довести до кипения и поварить в течение 5 минут, чтобы сироп загустел. Добавить лимонный сок, перемешать.
- Дыню очистить от кожуры и семян.
- Нарезать дыню кубиками и разложить по стерилизованным банкам.
- Горячий сахарный сироп влить в банки с дыней.
- Прикрыть банки крышками и простерилизовать привычным способом, в воде или в духовке, в течение 15 минут. Удобно стерилизовать банки с консервацией в духовке. Для этого ее надо нагреть до 150 ºС, поставить банки и включить таймер на 15 минут. Затем аккуратно вынуть банки из духовки, плотно закрутить крышками.
- Остудить и убрать для хранения в прохладное место.
Напомним, ранее мы делились рецептом закуски из дыни, а также писали, как приготовить песочный пирог с дыней.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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