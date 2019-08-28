Заготовки из груш: ТОП-5 рецептов на зиму

Делаем необычные заготовки из груш на зиму

Груши на зиму Фото: Depositphotos

Заготовки из груш на зиму – это не только варенье. Из груш варят компоты, добавляют их в джемы и повидло, маринуют, сушат и заготавливают целиком.

Смотрите видео, как приготовить домашнее грушевое вино:

Для приготовления запасов следует отбирать неперезрелые фрукты, с плотной мякотью, без повреждений. Мелкие груши можно консервировать целиком. Если кожица у плодов плотная и жесткая, ее нужно снять.

Груши на зиму: простой рецепт варенья

Грушевое варенье Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 кг очищенных и мелко нарезанных груш

2 кг сахара

1 ч.л. молотой корицы

Ванилин – на кончике ножа

1 ч. л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

Очищенные и нарезанные груши засыпать сахаром. Пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера. Простерилизовать банки и крышки. Перелить грушевое пюре в емкость для варки. Добавить ванилин, корицу и лимонную кислоту. Хорошо перемешать и довести до кипения, постоянно помешивая деревянной ложкой. Когда смесь закипит, варить в течение 40 минут на медленном огне, не прекращая помешивать. Горячее варенье перелить в стерилизованные банки и закатать.

Компот из груши на зиму: рецепт

Грушевый компот Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Груши

1 л воды

200-300 г сахара

4 г лимонной кислоты

Способ приготовления:

Заполнить целыми или разрезанными грушами банки по плечики. Вскипятить сироп (без лимонной кислоты), залить груши до самого верха, прикрыть крышками и оставить на 5 минут. Затем слить сироп, довести до кипения и снова залить груши. Через 5 минут снова слить сироп, довести до кипения, добавить лимонную кислоту и залить груши в банках так, чтобы он слегка перелился через края. Закатать, переверните. Накрыть пледом и дать остыть.

Груши на зиму целиком

Груши в банках целиком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 кг груш

1.5 л воды

200 г сахара

1 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

Груши вымыть и перебрать. Хвостики подрезать. Заполнить банку грушами. Добавить в банку сахар и лимонную кислоту. Аккуратно залить кипятком. В кастрюлю налить горячую воду, на дно положить специальное кольцо, доску или полотенце и поставить банку в воду стерилизоваться. После закипания воды груши стерилизовать 40 минут. Закатать стерильными крышками, перевернуть, укутать и оставить до остывания, минимум на 5-6 часов. Ингредиенты указаны из расчета на одну банку объемом 3 л.

Повидло из груш на зиму: рецепт

Грушевое повидло Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг груш

600 г сахара

Способ приготовления:

Груши помыть, разрезать на четвертинки и удалить сердцевины. Поставить на средний огонь, помешивая уваривать до мягкости, 15-20 минут. Остудить и перетереть через сито. Добавить сахар и перемешать. Варить на медленном огне 20-25 минут, помешивая. Разложить по баночкам и закупорить. Накрыть пледом и дать остыть.

Груши на зиму без стерилизации

Груши целиком без стерилизации Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

6 кг груш

8 л воды

2 кг сахара

4 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

Помыть и стерилизовать банки и крышки. Помыть и перебрать груши. Разложить фрукты по банкам поровну. Можно взять меньше груш и больше воды. Залить банки кипятком доверху. Накрыть крышками и подождать 15-30 минут, пока они немного остынут. Если из груш выходит воздух – нужно подождать, пока все пузырьки выйдут. Вылить воду из банок в кастрюлю. Насыпать сахар и довести получившийся сироп до кипения. Наполнить банки сиропом. Добавить в каждую банку чайную ложку лимонной кислоты. Закатать крышками. Укутываем и дать осыть.

Совет: На одну трехлитровую банку идет 500 г сахара и 1 ч.л. лимонной кислоты. Груши и вода – по вкусу. Это зависит от того, что вы любите больше – груши или компот.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из груш. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с грушами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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