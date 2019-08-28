Заготовки из груш: ТОП-5 рецептов на зиму
Делаем необычные заготовки из груш на зиму
Заготовки из груш на зиму – это не только варенье. Из груш варят компоты, добавляют их в джемы и повидло, маринуют, сушат и заготавливают целиком.
Смотрите видео, как приготовить домашнее грушевое вино:
Для приготовления запасов следует отбирать неперезрелые фрукты, с плотной мякотью, без повреждений. Мелкие груши можно консервировать целиком. Если кожица у плодов плотная и жесткая, ее нужно снять.
Груши на зиму: простой рецепт варенья
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 кг очищенных и мелко нарезанных груш
- 2 кг сахара
- 1 ч.л. молотой корицы
- Ванилин – на кончике ножа
- 1 ч. л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Очищенные и нарезанные груши засыпать сахаром. Пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера.
- Простерилизовать банки и крышки.
- Перелить грушевое пюре в емкость для варки. Добавить ванилин, корицу и лимонную кислоту.
- Хорошо перемешать и довести до кипения, постоянно помешивая деревянной ложкой. Когда смесь закипит, варить в течение 40 минут на медленном огне, не прекращая помешивать.
- Горячее варенье перелить в стерилизованные банки и закатать.
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Компот из груши на зиму: рецепт
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Груши
- 1 л воды
- 200-300 г сахара
- 4 г лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Заполнить целыми или разрезанными грушами банки по плечики.
- Вскипятить сироп (без лимонной кислоты), залить груши до самого верха, прикрыть крышками и оставить на 5 минут.
- Затем слить сироп, довести до кипения и снова залить груши. Через 5 минут снова слить сироп, довести до кипения, добавить лимонную кислоту и залить груши в банках так, чтобы он слегка перелился через края.
- Закатать, переверните. Накрыть пледом и дать остыть.
Груши на зиму целиком
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 кг груш
- 1.5 л воды
- 200 г сахара
- 1 ч.л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Груши вымыть и перебрать. Хвостики подрезать.
- Заполнить банку грушами.
- Добавить в банку сахар и лимонную кислоту.
- Аккуратно залить кипятком.
- В кастрюлю налить горячую воду, на дно положить специальное кольцо, доску или полотенце и поставить банку в воду стерилизоваться. После закипания воды груши стерилизовать 40 минут.
- Закатать стерильными крышками, перевернуть, укутать и оставить до остывания, минимум на 5-6 часов.
- Ингредиенты указаны из расчета на одну банку объемом 3 л.
Повидло из груш на зиму: рецепт
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг груш
- 600 г сахара
Способ приготовления:
- Груши помыть, разрезать на четвертинки и удалить сердцевины.
- Поставить на средний огонь, помешивая уваривать до мягкости, 15-20 минут.
- Остудить и перетереть через сито.
- Добавить сахар и перемешать.
- Варить на медленном огне 20-25 минут, помешивая.
- Разложить по баночкам и закупорить.
- Накрыть пледом и дать остыть.
Груши на зиму без стерилизации
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 6 кг груш
- 8 л воды
- 2 кг сахара
- 4 ч.л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Помыть и стерилизовать банки и крышки.
- Помыть и перебрать груши. Разложить фрукты по банкам поровну. Можно взять меньше груш и больше воды.
- Залить банки кипятком доверху. Накрыть крышками и подождать 15-30 минут, пока они немного остынут. Если из груш выходит воздух – нужно подождать, пока все пузырьки выйдут.
- Вылить воду из банок в кастрюлю. Насыпать сахар и довести получившийся сироп до кипения.
- Наполнить банки сиропом. Добавить в каждую банку чайную ложку лимонной кислоты.
- Закатать крышками. Укутываем и дать осыть.
Совет: На одну трехлитровую банку идет 500 г сахара и 1 ч.л. лимонной кислоты. Груши и вода – по вкусу. Это зависит от того, что вы любите больше – груши или компот.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из груш. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с грушами.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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