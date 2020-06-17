Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Заготовки из кабачков на зиму: три простых рецепта

Сегодня, 18:16

Рецепты аппетитных заготовок из кабачков

Заготовки из кабачков на зиму отличаются большим разнообразием. Летние овощи можно мариновать, засаливать, квасить, готовить из них салаты, закуски, икру, даже варить варенье и делать цукаты.

Мы поделимся рецептами кабачковой икры с томатной пастой и кабачков на зиму по-корейски, а также расскажем, как правильно квасить кабачки кружочками.

Кабачковая икра на зиму как в магазине

Кабачковая икра на зиму
Кабачковая икра на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 2 средние луковицы
  • 2 средние моркови
  • 2-3 ст.л. томатной пасты
  • 4-5 ст.л. растительного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Соль, перец – по вкусу

Читайте также:
Как правильно заморозить кабачки на зиму

Способ приготовления:

  1. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.
  2. Кабачки помыть, срезать кончики и нарезать мякоть кубиками.
  3. Разогреть большую сковороду с растительным маслом.
  4. Добавить лук и жарить до прозрачности. Затем добавить нарезанную морковь. Жарить, периодически помешивая, до мягкости.
  5. Когда лук и морковь будут готовы, добавить кабачки и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить. Тушить под крышкой на небольшом огне в течение 10 минут.
  6. Добавить томатную пасту, перемешать и готовить еще 10 минут. По желанию кабачковую икру можно оставить кусочками или взбить в пюре с помощью блендера.
  7. Подавать икру из кабачков холодной вместе с черным хлебом.

Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:

Салат "Кабачки по-корейски" на зиму

Кабачки по-корейски с морковью
Кабачки по-корейски с морковью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 молодой кабачок
  • 1 морковь
  • 1 огурец
  • 1/2 сладкого перца
  • Зонтики укропа – по вкусу
  • Кинза или другая зелень – по вкусу
  • 2/3 стакана яблочного уксуса
  • 2/3 стакана растительного масла
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

  1. Натрите кабачок и морковь на терке для корейской морковки.
  2. Огурцы и перец нарежьте тонкой соломкой.
  3. Перемешайте овощи, добавьте мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей.
  4. Разложите овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготавливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать.
  5. Для заправки смешайте уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше.
  6. Залейте банки заправкой, закройте крышками, встряхните. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5-6 часов в холодильнике.
  7. Для консервирования салата прикройте литровые банки крышками и стерилизуйте 40 минут. Закатайте, переверните вверх дном на полотенце и дайте полностью остыть.
  8. Храните кабачки по-корейски в прохладном месте.

Квашеные кабачки на зиму

Кабачки на зиму кружочками
Кабачки на зиму кружочками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1,5-1,8 кг кабачков
  • 1 ветка укропа
  • 1 лист хрена
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 л воды
  • 50-60 г соли
  • 2-3 лавровых листа
  • 3-4 шт. перца горошком

Способ приготовления:

  1. Из указанного количества ингредиентов получится одна трехлитровая банка квашеных кабачков. Овощи хорошо вымойте, удалите плодоножки и места соцветий. Нарежьте кружочками, толщиной 3-4 см, уложите в простерилизованные банки.
  2. Промойте укроп, листья хрена, очистите чеснок.
  3. Кружочки кабачков переложите укропом, хреном, чесноком. Если любите поострее, добавьте стручок или половинку стручка острого перца.
  4. Сварите рассол из воды, соли, лаврового листа и душистого перца.
  5. Кабачки залейте рассолом и простерилизуйте в течение 10 минут, накрыв крышками. Закатайте и укутайте до полного остывания.
  6. Если не хотите закатывать банки, то дайте кабачкам настояться в течение трех дней при комнатной температуре, потом простерилизуйте 10 минут и закрутите чистыми крышками.

Напомним, ранее мы писали, как сделать кабачковую икру с майонезом.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт кабачковых оладий с кукурузой и зеленью Как приготовить вино из свежих абрикосов в домашних условиях Что приготовить на завтрак летом: ТОП-5 рецептов Заготовка на зиму из помидоров: рецепт с петрушкой, луком и чесноком
рецепты кабачки заготовки заготовки на зиму
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Events

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

Сегодня, 10:28Fun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

Вчера, 20:21Стиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

Вчера, 15:54Wellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

Вчера, 14:39Events

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

Вчера, 13:07Fun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 11:33Travel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

Вчера, 11:18Fun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

Вчера, 10:14Food

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

15 июняСтиль

Яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона

15 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

15 июняTravel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

15 июняTravel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

15 июняШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

15 июняFun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

15 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждут новые знакомства, а Рыб – отдых

Новости партнеров

19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Ефремов пытался покончить с собой - СМИ
Ефремов пытался покончить с собой - СМИ
Три новых сериала, которые обязательно нужно посмотреть
Три новых сериала, которые обязательно нужно посмотреть
Ефремов мог совершить смертельную аварию вместе с любовницей
Ефремов мог совершить смертельную аварию вместе с любовницей
Анна Седокова опубликовала откровенное фото
Анна Седокова опубликовала откровенное фото
Поліна Ололо заявила про залежність репера Серьоги: подробиці
Поліна Ололо заявила про залежність репера Серьоги: подробиці

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять