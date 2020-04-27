Заготовки из щавеля: как надолго сохранить зелень свежей
Как заготовить щавель на зиму
Заготовка щавеля на зиму – это прекрасная возможность запастись витаминами. Эту весеннюю зелень можно заморозить или закрыть в банках.
Как сохранить полезные вещества щавеля при тепловой обработке? Лучше не переваривать зелень. В воду можно добавить немного лимонной кислоты.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 5 больших пучков щавеля
- Вода – примерно 2 стакана
Читайте также:Слойки с творогом, шпинатом и щавелем
Способ приготовления:
- Листья щавеля промыть, обсушить и нарезать.
- Банки и крышки простерилизовать.
- В кастрюлю влить воду, довести до кипения.
- Выложить листья порциями, проварить несколько минут до изменения цвета. Вынуть шумовкой.
- Разложить в банки, плотно утрамбовать ложкой и закрутить крышками.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Молодой щавель
Смотрите видео, как вырастить зелень дома:
Способ приготовления:
- Промытый щавель обсушить и произвольно нарезать.
- Простерилизовать банки и крышки.
- Выложить порезанные листья на сковороду без масла. Нагреть, помешивая, пока листья не пустят сок и не потемнеют.
- Сразу же переложить горячий щавель с выделившимся соком в банку. Нагреть следующую порцию.
- Когда все баночки заполнятся, закрыть их и дать настояться под покрывалом.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Молодой щавель
Способ приготовления:
- Подготовленный щавель нарезать соломкой поперек листьев.
- Для замораживания взять вакуумные пакеты или обычные пищевые пакеты для хранения продуктов. Разложить измельченную зелень в пакеты для замораживания небольшими порциями.
- Пакеты со щавелем свернуть и выпустить из них воздух. Зеленую нарезку в пакетах убрать в морозильную камеру на хранение. Готовые пакетики можно хранить в морозилке весь зимний период.
Напомним, ранее мы писали, какие весенние супы можно сварить из щавеля. Сегодня.Lifestyle также писали, какую зелень можно вырастить дома.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Что приготовить на обед весной: рецепты вкусных супов из черемши Салаты из капусты: ТОП-5 самых вкусных и полезных Что приготовить на завтрак вкусно и полезно: три рецепта для выходного дня Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус
Источник: Сегодня