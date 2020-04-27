Заготовки из щавеля: как надолго сохранить зелень свежей

Как заготовить щавель на зиму

Заготовка щавеля на зиму – это прекрасная возможность запастись витаминами. Эту весеннюю зелень можно заморозить или закрыть в банках.

Как сохранить полезные вещества щавеля при тепловой обработке? Лучше не переваривать зелень. В воду можно добавить немного лимонной кислоты.

Щавель на зиму для супа

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

5 больших пучков щавеля

Вода – примерно 2 стакана

Способ приготовления:

Листья щавеля промыть, обсушить и нарезать. Банки и крышки простерилизовать. В кастрюлю влить воду, довести до кипения. Выложить листья порциями, проварить несколько минут до изменения цвета. Вынуть шумовкой. Разложить в банки, плотно утрамбовать ложкой и закрутить крышками.

Щавель на зиму Фото: Pinterest

Щавель на зиму в собственном соку

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Молодой щавель

Смотрите видео, как вырастить зелень дома:

Способ приготовления:

Промытый щавель обсушить и произвольно нарезать. Простерилизовать банки и крышки. Выложить порезанные листья на сковороду без масла. Нагреть, помешивая, пока листья не пустят сок и не потемнеют. Сразу же переложить горячий щавель с выделившимся соком в банку. Нагреть следующую порцию. Когда все баночки заполнятся, закрыть их и дать настояться под покрывалом.

Как заморозить щавель на зиму

Щавель на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Молодой щавель

Способ приготовления:

Подготовленный щавель нарезать соломкой поперек листьев. Для замораживания взять вакуумные пакеты или обычные пищевые пакеты для хранения продуктов. Разложить измельченную зелень в пакеты для замораживания небольшими порциями. Пакеты со щавелем свернуть и выпустить из них воздух. Зеленую нарезку в пакетах убрать в морозильную камеру на хранение. Готовые пакетики можно хранить в морозилке весь зимний период.

Напомним, ранее мы писали, какие весенние супы можно сварить из щавеля. Сегодня.Lifestyle также писали, какую зелень можно вырастить дома.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться