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Заготовки из щавеля: как надолго сохранить зелень свежей

Как заготовить щавель на зиму

Ирина Павлина
Сегодня, 16:05

Заготовка щавеля на зиму – это прекрасная возможность запастись витаминами. Эту весеннюю зелень можно заморозить или закрыть в банках.

Как сохранить полезные вещества щавеля при тепловой обработке? Лучше не переваривать зелень. В воду можно добавить немного лимонной кислоты.

Щавель на зиму для супа

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 5 больших пучков щавеля
  • Вода – примерно 2 стакана

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Способ приготовления:

  1. Листья щавеля промыть, обсушить и нарезать.
  2. Банки и крышки простерилизовать.
  3. В кастрюлю влить воду, довести до кипения.
  4. Выложить листья порциями, проварить несколько минут до изменения цвета. Вынуть шумовкой.
  5. Разложить в банки, плотно утрамбовать ложкой и закрутить крышками.

Щавель на зиму
Щавель на зиму
Фото: Pinterest

Щавель на зиму в собственном соку

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Молодой щавель

Смотрите видео, как вырастить зелень дома:

Способ приготовления:

  1. Промытый щавель обсушить и произвольно нарезать.
  2. Простерилизовать банки и крышки.
  3. Выложить порезанные листья на сковороду без масла. Нагреть, помешивая, пока листья не пустят сок и не потемнеют.
  4. Сразу же переложить горячий щавель с выделившимся соком в банку. Нагреть следующую порцию.
  5. Когда все баночки заполнятся, закрыть их и дать настояться под покрывалом.

Как заморозить щавель на зиму

Щавель на зиму
Щавель на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Молодой щавель

Способ приготовления:

  1. Подготовленный щавель нарезать соломкой поперек листьев.
  2. Для замораживания взять вакуумные пакеты или обычные пищевые пакеты для хранения продуктов. Разложить измельченную зелень в пакеты для замораживания небольшими порциями.
  3. Пакеты со щавелем свернуть и выпустить из них воздух. Зеленую нарезку в пакетах убрать в морозильную камеру на хранение. Готовые пакетики можно хранить в морозилке весь зимний период.

Напомним, ранее мы писали, какие весенние супы можно сварить из щавеля. Сегодня.Lifestyle также писали, какую зелень можно вырастить дома.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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