Заготовки на зиму из помидоров: ТОП-5 рецептов
Простые заготовки на зиму из томатов
Помидоры на зиму можно мариновать, засаливать, консервировать, готовить из них пюре, закуски и варенья, а также фаршировать другими овощами. Кроме этого, томаты добавляют во всевозможные овощные ассорти, салаты и лечо.
Смотрите видео, как приготовить повидло из помидоров на зиму:
Главный секрет вкусных заготовок – выбрать по-настоящему сладкие и спелые плоды. Если вы хотите заготовить томаты целиком, берите плотные помидоры, например, сорта "Сливка". А если собираетесь делать томатный сок или соус, купите помидоры с мясистой и сочной мякотью.
Маринованные помидоры на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 700-750 г помидоров сорта "Сливка"
- 3 сладких перца
- 3 веточки кинзы или петрушки
- 6 веточек укропа
- 2 ч. л. соли
- 2 ст.л. сахара
- 15 горошин черного перца
- 1 ч. л. уксусной кислоты
- 3 лавровых листа
Способ приготовления:
- В стерилизованные банки положить лавровый лист, веточки кинзы и укропа, горошины перца. Затем добавить очищенный от семян и крупно порезанный сладкий перец, помидоры плотно уложить в банки.
- Залить кипятком. Дать постоять 15 минут.
- Слить и вновь залить свежим кипятком. Дать постоять 15 минут.
- В кастрюлю налить 900 мл воды, добавить сахар и соль. Дать закипеть, добавить уксусную кислоту (1 чайную ложку).
- Залить маринад в банки с уложенными помидорами и перцем.
- Закрыть крышки. Банки с маринованными помидорами перевернуть и укрыть чем-нибудь теплым, оставить до полного остывания.
Аджика из помидоров на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2,5 кг помидоров
- 2 кг моркови
- 1 кг болгарского перца
- 1 кг яблок
- 300 г чеснока
- 4 горьких перца
- 300 мл растительного масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Помидоры залить кипятком на минуту, снять кожицу и превратить в пюре.
- Поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и варить в течение 30 минут.
- Яблоки и морковь почистить, мелко нарезать. Добавить к помидорам и варить 30 минут.
- Перец очистить от сердцевины и семян, измельчить вместе с очищенным чесноком. Добавить к остальным ингредиентам и варить 30 минут.
- Добавить растительное масло, соль, перец. Варить еще 10-15 минут.
- Горячую аджику переложить в стерилизованные банки и закатать. Накрыть пледом и дать остыть. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечным лучей.
Помидоры в банках на зиму
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 4 кг помидоров
- 60 г крупной соли
- 50 г сахара
- 1.5 ч.л. столового уксуса
- 3 зубчика чеснока
- 3 шт. перца горошком
- 3 шт. гвоздики
- 1 лавровый лист
Способ приготовления:
- Вам понадобятся помидоры двух видов. Одни должны быть крупными, спелыми и мясистыми, а другие – мелкими и плотными. Помыть оба вида томатов под проточной водой.
- Крупные помидоры разрезать на несколько частей и пропустить через соковыжималку.
- Перелить томатный сок в кастрюлю и довести до кипения.
- Добавить соль, сахар, чеснок, перец горошком, гвоздику и лавровый лист. Все ингредиенты, кроме соли и сахара, можно положить в чистый марлевый мешочек, чтобы позже было удобнее их вынуть.
- Варить сок в течение 30 минут, в конце варки добавить уксус. Убрать специи.
- Простерилизовать банки и крышки.
- Плотные и мелкие томаты проколоть зубочисткой у плодоножки, чтобы они не лопнули от перепада температур. Сложить в банки.
- Налить томатный сок в емкости с помидорами и поставить стерилизоваться на 25 минут при 80 градусах, а затем на 10 минут при 100 градусах.
- Достать банки и закатать их, перевернуть и накрыть пледом.
- После остывания хранить консервированные помидоры в прохладном месте вдали от солнечных лучей.
Помидоры на зиму без стерилизации
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- 1 пучок укропа
- 1 острый перец
- 9 зубчиков чеснока
- 3 ст.л. соли
- 2 ст.л. 9%-ного уксуса
- 1,5 л воды
Способ приготовления:
- На дно банок выложить половину измельченного укропа, тонко нарезанные зубчики чеснока и острый перец, очищенный от семян и нарезанный колечками.
- Плотно утрамбовать в банки помидоры и добавить оставшийся укроп.
- Довести воду с солью до кипения, влить уксус и залить полученным маринадом томаты.
- Закатать банки крышками и дать остыть, перевернув их вверх дном и укутав одеялом.
Салат из помидоров на зиму с кабачками и перцем
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг очищенных кабачков
- 1,5 кг помидоров
- 4 болгарских перца
- 5-6 зубчиков чеснока
- 100 г сахара
- 1 ст. л. поваренной соли
- 1 ст. л. уксуса 9%
- 1 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Кабачки нарезать кубиками среднего размера (1,5-2 см).
- Помидоры нарезать средними кубиками.
- Болгарский перец очистить от семян и нарезать квадратиками.
- Нарезанные помидоры положить в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить сахар и соль, аккуратно перемешать. Довести до кипения и варить помидоры 10 минут, периодически перемешивая.
- Затем добавить кабачки и перец. Влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, варить овощи 30 минут. За 15 минут до готовности добавить рубленый или пропущенный через пресс чеснок. Периодически аккуратно помешивать.
- За 1-2 минуты до готовности добавить уксус и сразу же накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня.
- Разлить в горячем виде по стерилизованным банкам и закрыть простерилизованными крышками. Получится 3 банки, объемом 0,45 л.
- Закупоренные банки сразу перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленые помидоры на зиму. "Сегодня" также делились рецептом вяленых помидоров в сушилке.
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