Заготовки на зиму из помидоров: ТОП-5 рецептов

Простые заготовки на зиму из томатов

Помидоры на зиму Фото: Depositphotos

Помидоры на зиму можно мариновать, засаливать, консервировать, готовить из них пюре, закуски и варенья, а также фаршировать другими овощами. Кроме этого, томаты добавляют во всевозможные овощные ассорти, салаты и лечо.

Смотрите видео, как приготовить повидло из помидоров на зиму:

Главный секрет вкусных заготовок – выбрать по-настоящему сладкие и спелые плоды. Если вы хотите заготовить томаты целиком, берите плотные помидоры, например, сорта "Сливка". А если собираетесь делать томатный сок или соус, купите помидоры с мясистой и сочной мякотью.

Маринованные помидоры на зиму

Маринованные помидоры на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

700-750 г помидоров сорта "Сливка"

3 сладких перца

3 веточки кинзы или петрушки

6 веточек укропа

2 ч. л. соли

2 ст.л. сахара

15 горошин черного перца

1 ч. л. уксусной кислоты

3 лавровых листа

Способ приготовления:

В стерилизованные банки положить лавровый лист, веточки кинзы и укропа, горошины перца. Затем добавить очищенный от семян и крупно порезанный сладкий перец, помидоры плотно уложить в банки. Залить кипятком. Дать постоять 15 минут. Слить и вновь залить свежим кипятком. Дать постоять 15 минут. В кастрюлю налить 900 мл воды, добавить сахар и соль. Дать закипеть, добавить уксусную кислоту (1 чайную ложку). Залить маринад в банки с уложенными помидорами и перцем. Закрыть крышки. Банки с маринованными помидорами перевернуть и укрыть чем-нибудь теплым, оставить до полного остывания.

Аджика из помидоров на зиму

Аджика на зиму с помидорами и яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2,5 кг помидоров

2 кг моркови

1 кг болгарского перца

1 кг яблок

300 г чеснока

4 горьких перца

300 мл растительного масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Помидоры залить кипятком на минуту, снять кожицу и превратить в пюре. Поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и варить в течение 30 минут. Яблоки и морковь почистить, мелко нарезать. Добавить к помидорам и варить 30 минут. Перец очистить от сердцевины и семян, измельчить вместе с очищенным чесноком. Добавить к остальным ингредиентам и варить 30 минут. Добавить растительное масло, соль, перец. Варить еще 10-15 минут. Горячую аджику переложить в стерилизованные банки и закатать. Накрыть пледом и дать остыть. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечным лучей.

Помидоры в банках на зиму

Томаты в собственном соку Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

4 кг помидоров

60 г крупной соли

50 г сахара

1.5 ч.л. столового уксуса

3 зубчика чеснока

3 шт. перца горошком

3 шт. гвоздики

1 лавровый лист

Способ приготовления:

Вам понадобятся помидоры двух видов. Одни должны быть крупными, спелыми и мясистыми, а другие – мелкими и плотными. Помыть оба вида томатов под проточной водой. Крупные помидоры разрезать на несколько частей и пропустить через соковыжималку. Перелить томатный сок в кастрюлю и довести до кипения. Добавить соль, сахар, чеснок, перец горошком, гвоздику и лавровый лист. Все ингредиенты, кроме соли и сахара, можно положить в чистый марлевый мешочек, чтобы позже было удобнее их вынуть. Варить сок в течение 30 минут, в конце варки добавить уксус. Убрать специи. Простерилизовать банки и крышки. Плотные и мелкие томаты проколоть зубочисткой у плодоножки, чтобы они не лопнули от перепада температур. Сложить в банки. Налить томатный сок в емкости с помидорами и поставить стерилизоваться на 25 минут при 80 градусах, а затем на 10 минут при 100 градусах. Достать банки и закатать их, перевернуть и накрыть пледом. После остывания хранить консервированные помидоры в прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Помидоры на зиму без стерилизации

Острые помидоры на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 кг помидоров

1 пучок укропа

1 острый перец

9 зубчиков чеснока

3 ст.л. соли

2 ст.л. 9%-ного уксуса

1,5 л воды

Способ приготовления:

На дно банок выложить половину измельченного укропа, тонко нарезанные зубчики чеснока и острый перец, очищенный от семян и нарезанный колечками. Плотно утрамбовать в банки помидоры и добавить оставшийся укроп. Довести воду с солью до кипения, влить уксус и залить полученным маринадом томаты. Закатать банки крышками и дать остыть, перевернув их вверх дном и укутав одеялом.

Салат из помидоров на зиму с кабачками и перцем

Салат из помидоров и перца на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг очищенных кабачков

1,5 кг помидоров

4 болгарских перца

5-6 зубчиков чеснока

100 г сахара

1 ст. л. поваренной соли

1 ст. л. уксуса 9%

1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Кабачки нарезать кубиками среднего размера (1,5-2 см). Помидоры нарезать средними кубиками. Болгарский перец очистить от семян и нарезать квадратиками. Нарезанные помидоры положить в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить сахар и соль, аккуратно перемешать. Довести до кипения и варить помидоры 10 минут, периодически перемешивая. Затем добавить кабачки и перец. Влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, варить овощи 30 минут. За 15 минут до готовности добавить рубленый или пропущенный через пресс чеснок. Периодически аккуратно помешивать. За 1-2 минуты до готовности добавить уксус и сразу же накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня. Разлить в горячем виде по стерилизованным банкам и закрыть простерилизованными крышками. Получится 3 банки, объемом 0,45 л. Закупоренные банки сразу перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленые помидоры на зиму. "Сегодня" также делились рецептом вяленых помидоров в сушилке.

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