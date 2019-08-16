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Заготовки на зиму из помидоров: ТОП-5 рецептов

Простые заготовки на зиму из томатов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Помидоры на зиму
Помидоры на зиму
Фото: Depositphotos

Помидоры на зиму можно мариновать, засаливать, консервировать, готовить из них пюре, закуски и варенья, а также фаршировать другими овощами. Кроме этого, томаты добавляют во всевозможные овощные ассорти, салаты и лечо.

Смотрите видео, как приготовить повидло из помидоров на зиму:

Главный секрет вкусных заготовок – выбрать по-настоящему сладкие и спелые плоды. Если вы хотите заготовить томаты целиком, берите плотные помидоры, например, сорта "Сливка". А если собираетесь делать томатный сок или соус, купите помидоры с мясистой и сочной мякотью.

Маринованные помидоры на зиму

Маринованные помидоры на зиму
Маринованные помидоры на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 700-750 г помидоров сорта "Сливка"
  • 3 сладких перца
  • 3 веточки кинзы или петрушки
  • 6 веточек укропа
  • 2 ч. л. соли
  • 2 ст.л. сахара
  • 15 горошин черного перца
  • 1 ч. л. уксусной кислоты
  • 3 лавровых листа

Способ приготовления:

  1. В стерилизованные банки положить лавровый лист, веточки кинзы и укропа, горошины перца. Затем добавить очищенный от семян и крупно порезанный сладкий перец, помидоры плотно уложить в банки.
  2. Залить кипятком. Дать постоять 15 минут.
  3. Слить и вновь залить свежим кипятком. Дать постоять 15 минут.
  4. В кастрюлю налить 900 мл воды, добавить сахар и соль. Дать закипеть, добавить уксусную кислоту (1 чайную ложку).
  5. Залить маринад в банки с уложенными помидорами и перцем.
  6. Закрыть крышки. Банки с маринованными помидорами перевернуть и укрыть чем-нибудь теплым, оставить до полного остывания.

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Аджика из помидоров на зиму

Аджика на зиму с помидорами и яблоками
Аджика на зиму с помидорами и яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 2,5 кг помидоров
  • 2 кг моркови
  • 1 кг болгарского перца
  • 1 кг яблок
  • 300 г чеснока
  • 4 горьких перца
  • 300 мл растительного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Помидоры залить кипятком на минуту, снять кожицу и превратить в пюре.
  2. Поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и варить в течение 30 минут.
  3. Яблоки и морковь почистить, мелко нарезать. Добавить к помидорам и варить 30 минут.
  4. Перец очистить от сердцевины и семян, измельчить вместе с очищенным чесноком. Добавить к остальным ингредиентам и варить 30 минут.
  5. Добавить растительное масло, соль, перец. Варить еще 10-15 минут.
  6. Горячую аджику переложить в стерилизованные банки и закатать. Накрыть пледом и дать остыть. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечным лучей.

Помидоры в банках на зиму

Томаты в собственном соку
Томаты в собственном соку
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 4 кг помидоров
  • 60 г крупной соли
  • 50 г сахара
  • 1.5 ч.л. столового уксуса
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 шт. перца горошком
  • 3 шт. гвоздики
  • 1 лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Вам понадобятся помидоры двух видов. Одни должны быть крупными, спелыми и мясистыми, а другие – мелкими и плотными.  Помыть оба вида томатов под проточной водой.
  2. Крупные помидоры разрезать на несколько частей и пропустить через соковыжималку.
  3. Перелить томатный сок в кастрюлю и довести до кипения.
  4. Добавить соль, сахар, чеснок, перец горошком, гвоздику и лавровый лист. Все ингредиенты, кроме соли и сахара, можно положить в чистый марлевый мешочек, чтобы позже было удобнее их вынуть.
  5. Варить сок в течение 30 минут, в конце варки добавить уксус. Убрать специи.
  6. Простерилизовать банки и крышки.
  7. Плотные и мелкие томаты проколоть зубочисткой у плодоножки, чтобы они не лопнули от перепада температур. Сложить в банки.
  8. Налить томатный сок в емкости с помидорами и поставить стерилизоваться на 25 минут при 80 градусах, а затем на 10 минут при 100 градусах.
  9. Достать банки и закатать их, перевернуть и накрыть пледом.
  10. После остывания хранить консервированные помидоры в прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Помидоры на зиму без стерилизации

Острые помидоры на зиму
Острые помидоры на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров
  • 1 пучок укропа
  • 1 острый перец
  • 9 зубчиков чеснока
  • 3 ст.л. соли
  • 2 ст.л. 9%-ного уксуса
  • 1,5 л воды

Способ приготовления:

  1. На дно банок выложить половину измельченного укропа, тонко нарезанные зубчики чеснока и острый перец, очищенный от семян и нарезанный колечками. 
  2. Плотно утрамбовать в банки помидоры и добавить оставшийся укроп. 
  3. Довести воду с солью до кипения, влить уксус и залить полученным маринадом томаты. 
  4. Закатать банки крышками и дать остыть, перевернув их вверх дном и укутав одеялом.

Салат из помидоров на зиму с кабачками и перцем

Салат из помидоров и перца на зиму
Салат из помидоров и перца на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг очищенных кабачков
  • 1,5 кг помидоров
  • 4 болгарских перца
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • 100 г сахара
  • 1 ст. л. поваренной соли
  • 1 ст. л. уксуса 9%
  • 1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарезать кубиками среднего размера (1,5-2 см).
  2. Помидоры нарезать средними кубиками.
  3. Болгарский перец очистить от семян и нарезать квадратиками. 
  4. Нарезанные помидоры положить в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить сахар и соль, аккуратно перемешать. Довести до кипения и варить помидоры 10 минут, периодически перемешивая.
  5. Затем добавить кабачки и перец. Влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, варить овощи 30 минут. За 15 минут до готовности добавить рубленый или пропущенный через пресс чеснок. Периодически аккуратно помешивать.
  6. За 1-2 минуты до готовности добавить уксус и сразу же накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня.
  7. Разлить в горячем виде по стерилизованным банкам и закрыть простерилизованными крышками. Получится 3 банки, объемом 0,45 л.
  8. Закупоренные банки сразу перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленые помидоры на зиму. "Сегодня" также делились рецептом вяленых помидоров в сушилке.

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Источник: Сегодня
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